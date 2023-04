Antonio i Marko Crnojević, Ella Jagodin (Quercus): U tijeku je uspješno uključivanje treće generacije u poslovanje

Oduvijek je Novska poznata kao grad koji okružuje šuma bogata hrastom i jasenom, pa se stanovništvo odavna bavi poslovima vezanima uza šumarstvo. I danas je drvna industrija najvažnija gospodarska grana u tom najzapadnijem slavonskom gradu, u čijoj okolici djeluje nekoliko pilana. Jedna od njih, simbolično nazvana po latinskom nazivu za hrast – Quercus, već više od 30 godina uspješno posluje te je danas jedan od najvećih proizvođača drvnih proizvoda od jasena u Europi.

Svoje drvne proizvode od hrasta i jasena – lamele, elemente, seljački pod, drvnu sječku, stolove, RUF briket, ogrjevno drvo i piljenu građu – izvozi na tržišta diljem Europe, ali i šire, a ima i velike sušarske kapacitete u 12 sušara.

Tvrtka svoje početke vuče još od 1989. godine kada je Ante Mijić, osnivač Quercusa, otvorio dodatnu djelatnost uza stalan posao koji je tada imao. Kao i većina tamošnjih stanovnika, i Mijić je nakon posla odlazio raditi u šumu, no on se jako dobro razumio u kvalitetu drveta i način obrade, po čemu je postao poznat.

Zajedno sa suprugom vodio je poslovanje tih prvih godina, a 1992. registrirao je obrt za proizvodnju piljene građe i trgovinu na veliko građevinskim materijalom i piljenom građom. Vlastitu pilanu u selu Bročice pokraj Novske, koja i danas na istom mjestu mami poglede iz automobila s gradske obilaznice na putu prema graničnom prijelazu Jasenovac, današnja tvrtka Ante Mijić – Quercus otvorila je 1998. godine. Do tada se prorez trupaca radio na drugim pilanama u okolici grada.

Od početka zajedno

Od tada do danas modernizacija i razvoj tvrtke te širenje proizvodnog asortimana doveli su njihovu kvalitetu do svjetske prepoznatljivosti, no jedna stvar ostala je ista. Naime, tijekom svih ovih godina tvrtka je u rukama obitelji. Trenutačno devet članova uže obitelji radi u tvrtki i to već u trećoj generaciji. Kako objašnjava Ella Jagodin, HR menadžerica u Quercusu i jedna od najmlađih članica obitelji, prijenos posla s prve na drugu, a potom i s druge na treću generaciju obitelji nije bio nimalo težak.

– Naši su roditelji od početka radili zajedno s djedom i on je uvijek imao razumijevanja za mlađe generacije i bio je svjestan svih benefita koje mladi donose u tvrtku. Do 2008. godine tvrtka je bila 100 posto u vlasništvu Ante Mijića, kada se odlučio za mirovinu, vlasništvo se podijelilo na njegove kćeri, današnje direktorice Anitu Cink i Andreju Crnojević, svakoj 30 posto, a u njegovom je vlasništvu i dalje 40 posto tvrtke. Prijenos posla s druge na treću generaciju još uvijek se odvija i druga generacija radi u tvrtki, ali svi se dobro slažemo, uvažavamo mišljenja starijih, kao i stariji mlađih, tako da to zasad dobro funkcionira – opisuje Jagodin radnu atmosferu na pilani, na kojoj je ukupno zaposleno 110 radnika, s planom daljnjeg zapošljavanja.

Uz Jagodin su i njezini bratići Marko i Antonio Crnojević, Marko na funkciji voditelja proizvodnje te Antonio kao menadžer za prodaju i nabavu.

– S druge strane, moj brat Tomislav još je uvijek na fakultetu i radi povremeno pa još nije dobio službenu funkciju u tvrtki. Naši očevi uključeni su u nabavu, proizvodnju i prodaju te, kako to inače biva u obiteljskim tvrtkama – svi rade sve! – u šali dodaje Jagodin.

Planova ne nedostaje

Na svjetskom tržištu poznati su i po proizvodnji lamela od hrasta i jasena, a u regiji je Quercus prepoznat kao najveći pogon za proizvodnju drvne sječke. Kako objašnjava Antonio Crnojević, menadžer za prodaju i nabavu u Quercusu, najčešći kupci njihovih proizvoda su velike tvrtke koje proizvode podove i namještaj, a većinom dolaze iz europskih zemalja poput Nizozemske, Italije, Švedske, Finske, Belgije, Ujedinjenoga Kraljevstva, Njemačke, Austrije, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine.

– Ukupni prihodi u 2022. godini bili su oko 50 milijuna kuna. Najviše prihoda dolazi nam od finalnih proizvoda poput lamela i seljačkog poda. Devedeset pet posto naših proizvoda ide na strana tržišta, najviše u Italiju, Švedsku, Nizozemsku, Njemačku, Austriju, ali naši su proizvodi vrlo cijenjeni i u Kini te Egiptu – naglašava Crnojević te dodaje da poslovnih planova i ideja u njihovoj obitelj nikada ne nedostaje.

A koji su to projekti i planovi na kojima trenutno rade te kako na njihovo poslovanje utječe trenutni rast cijena energenata i sirovina, pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.