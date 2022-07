Azijske burze blago porasle, dolar oslabio, na Wall Streetu oprez

Na azijskim su burzama cijene dionica u utorak porasle, no trguje se oprezno jer se ovoga tjedna očekuje novo povećanje kamatnih stopa američke središnje banke i niz poslovnih izvješća kompanija, koja bi mogla osjetno usmjeriti pojedine sektore. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,4 posto, nakon jučerašnjeg blagog pada.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks oslabio 0,1 posto, dok su cijene dionica u Australiji, Južnoj Koreji, Šangaju i Hong Kongu porasle između 0,3 i 1,5 posto.

Azijske ulagače ohrabrio je podatak o rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) Južne Koreje za 0,7 posto na kvartalnoj razini, znatno više od 0,4 posto, koliko su očekivali analitičari, i brže nego u prethodnom tromjesečju. To pokazuje da je to gospodarstvo dovoljno snažno da izdrži nekoliko povećanja kamata tamošnje središnje banke, koja pokušava suzbiti inflaciju.

- Ovaj podatak daje središnjoj banci dovoljno prostora da se usmjeri na svoj prioritet – suzbijanje inflacije – prije nego što je zabrine rast gospodarstva - kaže Kathleen Oh, ekonomistica u Bank of America Securities.

Wall Street i europske burze u oprezu

Ipak, na tržištima vlada oprez, kao i jučer na Wall Streetu. Dow Jones ojačao je 0,28, a S&P 500 0,13 posto. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,43 posto. Blage oscilacije indeksa posljedica su opreza ulagača uoči dvodnevne sjednice čelnika američke središnje banke koji će u srijedu, kako se očekuje, ponovno povećati ključne kamatne stope za 0,75 postotnih bodova.

Kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim razinama u više od 40 godina, Fed je od ožujka na svakoj sjednici povećao kamate, a to dovodi do usporavanja rasta američkog gospodarstva. Ulagači se plaše da bi ono čak moglo uroniti u recesiju. Stoga će ovoga tjedna u fokusu biti i podaci o američkom bruto domaćem proizvodu (BDP) u drugom tromjesečju. Očekuje se blagi rast na kvartalnoj razini, no nikoga ne bi iznenadilo da se pokaže da je gospodarstvo palo na kvartalnoj razini drugo tromjesečje zaredom, što bi značilo da je najveće svjetsko gospodarstvo u recesiji.

Uz to, ovoga se tjedna očekuje val poslovnih izvješća. Kvartalne rezultate objavit će oko 170 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, među kojima, tehnološki divovi, kao što su Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com... Dosad je izvješća objavilo više od 100 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu je njih oko 75 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju ostvarile 6,1 posto veću dobit nego u istom lanjskom razdoblju.

- Tržište je trenutno u fazi čekanja da se svi ovi događaju raspletu - kaže Michael O'Rourke, strateg u tvrtki JonesTrading.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,41 posto, na 7.306 bodova, a pariški CAC 0,33 posto, na 6.237 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,33 posto, na 13.210 bodova.

Dolar oslabio, cijene nafte porasle

A na valutnom je tržištu vrijednost dolara prema košarici valuta pala drugi dan zaredom i tako se dodatno odmaknula od najviših razina u 20 godina. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 106,39 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 106,65 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 136,20 na 136,40 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,0240 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0210 dolara.

Cijene su nafte, pak, porasle drugi dan zaredom. Cijena barela na londonskom tržištu ojačala 0,74 posto, na 105,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,63 posto, na 97,30 dolara.