AZTN dopustio da švedske tvrtke Darka Pervana preuzmu jedna drugu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dopustila je Bjelin Investu AB iz Švedske da na trajnoj osnovi stekne kontrolu nad švedskom tvrtkom Valinge Innovation Sweden. Riječ je o tvrtkama iz grupacije švedsko-hrvatskog poduzetnika Darka Pervana, koje su poslovno aktivne na svjetskoj razini, a u Hrvatskoj imaju kontrolu nad tvrtkama za proizvodnju i preradu drva u Gorskom Kotaru i Slavoniji.

Bjelin Invest, odnosno Pervanovo grupa u čijem sastavu ta tvrtka posluje, stekla je 2018. godine tvrtku Bjelin Otok, a 2021. tvrtku Bjelin Spačva, u kojima proizvodi drvene podove i posluje pod zajedničkim nazivom Bjelin. Prošle godine Bjelin je u Ogulinu dovršio 100 milijuna eura vrijednu investiciju u prvi od tri pogona za proizvodnju parketa. Preko poduzeća Valinge Innovation Pervan kontrolira Spin Valis grupu iz Požege, koja je također značajno aktivna u industriji namještaja.

Kako je priopćio AZTN, oba sudionika dozvoljene koncentracije većinu svojih proizvoda distribuiraju putem trgovine na veliko. Na mjerodavnim tržištima u Hrvatskoj ostvaruju udjele do pet, odnosno od 10 do 20 posto, ovisno o grupi proizvoda, no na unutarnjem tržištu Europske unije udjeli su im u većoj mjeri disperzirani i ukupno niži, jer drvnu industriju u EU obilježava snažna konkurencija velikog broja proizvođača i prodavača drvnih proizvoda.

Cilj koncentracije je da se u roku od pet godina gotovo sva proizvodnja nastale grupacije sastoji od finalnih proizvoda, odnosno da se znatno smanji proizvodnja polufabrikata koje kupuju drugi proizvođači u cilju finalne prerade. U tom cilju Pervanovo grupa namjerava proširiti klik-tehnologiju s parketa na namještaj, čime prvenstveno želi povećati učinkovitost Spin Valisa, kako bi ga razvila u jednog od vodećih europskih proizvođača.

Uzevši u obzir da je svrha koncentracije reorganizacija poslovanja u namjeri jačanja kompetitivnosti koja neće rezultirati umanjenjem industrijske proizvodnje Spin Valisa, već njegovim jačanjem, te da će biti od koristi za cijeli sektor i gospodarstvo u Hrvatskoj, AZTN je ocijenio da nije riječ o zabranjenoj koncentraciji.