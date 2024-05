Banke nisu voljne izaći u susret Varteksu. Ili možda ipak promijene stav?

Drugi najveći dioničar Varteksa Stjepan Čajić predložio je pozajmicu Varteksu ako banke kao najveći vjerovnici kompanije pristanu da mu se to vrati isplatom druge i treće rate još od ranije prodene nekretnine. No prema onom što smo čuli, banke lagano hvata nervoza zbog tog najnovijeg zahtjeva jer su do sada na takav aranžman pristajale tri puta

Agonija Varteksa se nastavlja jer, koliko se zna, za sada nema nagovještaja banaka da će pristati na najnoviji prijedlog da se dio novca od prodaje dijela nekretnina usmjeri prema toj varaždinskoj kompaniji, odnosno prema Stjepanu Čajiću koji takav aranžman uvjetuje ako kompanija želi da joj uplati pozajmicu za isplate zaostalih plaća (dijela za veljaču i ožujske). No neslužbeno saznajemo da banke nemaju volju ustupiti dio novca od prodaje nekretnina niti Varteksu niti Čajiću, iako se nikad ne zna kakav će potez povući. Naime, do sada su banke tri puta pristajale da se dio novca od prodaje nekretnina usmjeri prema Varteksu.

Riječ je o Zagrebačkoj banci (Zaba) i Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR), najvećim vjerovnicima Varteksa. Nakon što su radnici stupili u štrajk, iz varaždinske kompanije su lopticu prebacili tim bankama smatrajući da je usmjeravanje dijela novca od buduće prodaje nekretnina najrealnija šansa da se prebrodi kriza u kratkom roku. Lider je poslao upit tim bankama, no odgovorila je samo Zagrebačka, dosta suhoparno:

- Zagrebačka banka nije u mogućnosti odgovoriti na vaš zahtjev jer su informacije o klijentima i potencijalnim klijentima, u skladu s mjerodavnim zakonom, bankovna tajna – poručuju iz Zabe.

Iz HBOR-a nismo ni dobili odgovor, a njegova šutnja i Zabina suhoparnost možda najbolje pokazuju što misle o prijedlogu iz Varteksa. No u razgovoru s osobom vrlo bliskom Varteksu (htjela je ostati anonimna) saznali smo da bi jedan od razloga dosadašnje šutnje bankara mogao biti i taj što su one već tri puta do sada pristajale da se dio novca od prodaje nekretnina umjesto na otplatu kredita usmjeri prema Varteksu.

Prema podacima koje nam je naš sugovornik dao, prodajom nekretnine u Varaždinu Sparu za 4,7 milijuna eura 2021. Varteksu je prepušteno 2,4 milijuna eura. Sljedeće godine od nekretnine u Novom Marofu prodane za 1,37 milijuna eura Varteksu su banke prepustile 780 tisuća eura. Lani pak prodaja nekretnine u Varaždinu Kauflandu za četiri milijuna eura Varteksu je trebao biti prepušten veći dio novca, ali nije jer je Čajić inzistirao na tome da dio ide njemu, pa je dobio 770 tisuća eura. Iz Varteksa službeno to nisu potvrdili, ali ni demantirali, iz čega možemo zaključiti da su podaci točni. No, iako nam u Varteksu to nisu potvrdili, ipak su odgovorili na ostala naša pitanja ponavljajući da je Čajićev prijedlog pozajmice uz uvjet da mu se to vrati kroz prodaju nekretnina jako dobar.

Pozajmica da bi se dobio što prije novac

- Radi se o inicijativi koju Varteks apsolutno podržava, i rezultat je zajedničkog promišljanja radničkog vijeća, uprave i nadzornog odbora. Također i sindikat podržava tu inicijativu - poručuju.

Ipak, napominju da nije riječ o tome da bi se dio novca od prodaje nekretnina vratio Čajiću za zatvaranje starog duga, nego o tome da bi Čajić sada dao dodatni novac koji bi mu se vratio od druge i treće rate već od ranije prodane nekretnine. Pristanu li banke na taj aranžman, da se dio novca od druge i treće rate već prodane nekretnine (koju isplaćuje kupac, a koje kao otplata Varteksovog duga treba sjesti na račune banaka) prebaci na Čajićev račun, taj bi novac zapravo efektivno, smatraju, išao Varteksu. Naime, ako bi banke pristale da se odreknu dijela tog novca, onda im je svejedno hoće li ga dobiti Varteks ili Čajić, jer Čajić pozajmicom zapravo pomaže da Varteks taj novac dobije ranije.

- Ne traže se nikakvi pokloni od banaka, nego da samo malo pričekaju s naplatom svog kredita. Osim toga, taj novac ionako bi vjerojatno propao svima kada se ova situacija ne bi riješila i zato smatramo da se radi o inicijativi koja je u interesu svih uključenih – poručuju iz Varteksa te se još jednom u zadnjih nekoliko dana zahvaljuju Čajiću što ‘pokušava izaći u susret Varteksu‘.

Naravno, pitanje je jesu li banke, kao što smo naveli, spremne po četvrti put prepustiti dio novca Varteksu od prodaje nekretnina jer prema onome što nam je rečeno, a i prema šutnji bankara na naša pitanja, u ovom trenutku takvo raspoloženje ne postoji.

No prema pisanju portala Varaždinske vijesti, Čajić je blokirao i prodaju nekretnina Gradu Varaždinu. Naime, kako se tvrdi u tekstu (naslov: Tko zapravo i kako sve (ne)podmeće ‘leđa‘ za opstanak Varteksa), Grad Varaždin je trebao preuzeti neke nekretnine kao kompenzaciju za svoja potraživanja, ali je navodno Čajić inzistirao da ih on preuzme kako bi ih poslije prodao i time koliko toliko nadoknadio novac koji je potrošio ulaganjem u Varteks.

Doduše, u članku se ne spominje Čajićevo ime, ali se između redova jasno sugerira da se misli na njega, a nije isključeno ni to da je riječ o verziji koju su plasirale suprotstavljene strane unutar same kompanije. Naime, ne treba isključiti iz vida da je nedavno iz vlasničke strukture izašao Marko Vučijević koji se nije slagao s Čajićem oko imenovanja Jelene Bošnjak kao predsjednice Uprave, a imao je i svoju viziju kako Varteks izvući iz krize. Time ne sugeriramo da je Vučijević bio sugovornik Varaždinskih vijesti, nipošto, samo napominjemo da postoje razmimoilaženja unutar kompanije.

Procjena vrijednosti nekretnina

Pitali smo Grad Varaždin, no iz njega nam nisu potvrdili navode koje je iznio portal. ‘Diplomatski‘ su odgovorili da ‘Grad Varaždin komunicira isključivo s Upravom Varteksa te ne sudjeluje u razgovorima i dogovorima vjerovnika. Također niti ne raspolaže s informacijama da je Čajić blokirao prodaju nekretnina Gradu Varaždinu.

Ipak, potvrđeno nam je da Varteks Gradu Varaždinu duguje trenutno 540 tisuća eura, a taj dug zbog zatezne kamate može samo rasti. Također nam je potvrđeno da je Grad zaista ponudio kompaniji da se dug prebije preuzimanjem njezinih nekretnina i da se nakon toga izgradi prometnica kojom će se bolje povezati to područje s gradom. U tom smislu Grad je kompaniji 14. studenog prošle godine poslao i Pismo namjere, no iz daljnjeg odgovora se vidi da je razlog što do sada ta ideja nije realizirana sasvim drugi od one tvrdnje vezane za Čajića.

Naime, Grad Varaždin je predložio da se preuzme nekretnina u varaždinskoj ulici Školska 2, no za nju je još uvijek u toku postupak po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (denacionalizacija) te zbog toga nije moguća kupoprodaja. Također je iskazan interes i za nekretninu u Zagrebačkoj 94, uz napomenu da je prije realizacije kupoprodaje potrebno skinuti upisane terete. Grad je zatražio procjenu ovlaštenog sudskog vještaka za ponuđenu parcelu i dio susjedne parcele na kojoj je predviđena cesta. Procjena je dobijena 19. veljače ove godine, no i dalje ostaje problem terećenja tih nekretnina od strane Varteksovih vjerovnika.

Osim toga, i u Varteksu dosta energično demantiraju da je Čajić pokušao blokirati prodaju spomenutih nekretnina Gradu Varaždinu, naprotiv. - Iznesene informacije nisu točne. Imamo potrebne suglasnosti i pregovaramo s gradom oko navedenog posla. To je posao koji svi podržavaju i zasigurno ćemo ga provesti u bližoj budućnosti, i ne postoji nitko tko taj posao blokira – rezolutno poručuju iz Varteksa.

Popustiti ili ne, pitanje je sad

Dakle, ne treba isključiti to da je možda Čajić zaista pokušao doći do novca prodajom i tih nekretnina kako bi koliko toliko zaštitio svoja ulaganja u Varteks, ali je iz odgovora koje je Lideru poslao Grad Varaždin jasno da se to, čak i da su vjerovnici pristali, zbog terećenja nekretnina i sudskih postupaka vezanih za denacionalizaciju ne bi moglo realizirati.

Bilo je tu još nekih navoda koje su ljudi iz Varteksa demantirali, no vratimo se bankama jer da za Varteks dolaze odlučujući dani u kojem će se rješavati njegova sudbina, to je sasvim jasno. Predstojeća sjednica Skupštine dat će odgovor koliko je tko spreman dokapitalizirati kompaniju, ali kako god bilo, čini se da banke ne žele više dijeliti novac od nekretnina s kompanijom čija je sudbina krajnje neizvjesna. Ili možda popuste i četvrti put?