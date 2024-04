BBDO Zagreb agencija je godine IdejeX, Imago Ogilvy osvajač Grand Prixa, a Kraš najbolji oglašivač IdejeX

Na Danima komunikacija u Rovinju dodjeljuju se nagrade hrvatske komunikacijske industrije, a drugog su dana festivala, među više od 160 prijavljenih projekata ove godine, dodijeljene statue IdejeX za najkreativnija komunikacijska ostvarenja.

Među više od 160 prijavljenih projekata, titula agencije godine IdejeX pripala je agenciji BBDO Zagreb, nositelj Grand Prixa ovoga natjecanja agencija je Imago Ogilvy, a oglašivačem godine na IdejiX proglašen je Kraš.

Među najbolje agencije IdejeX plasirali su se uz BBDO Zagreb redom i Imago Ogilvy, Studio Tumpić/Prenc, Superstudio Design Projects i Bruketa&Žinić&Grey.

Na IdejiX već se godinama uspješno natječu kako velike tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama i marketinškim projektima za koje mogu osvojiti zlatna, srebrna i brončana priznanja u pet skupina kategorija – a ove godine iskazali su se sljedeći projekti, koje je najboljima proglasio stručni žiri IdejeX 2024.

Best on market

U skupini kategorija Best on Market, u u kojoj se nagrađuju najbolje ideje u 12 poslovnih kategorija, dobitnici su zlatne IdejeX Kraš i Šanavala za projekt Frondi – Puuun okusa u kategoriji Hrana; E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc za projekt Istriana u kategoriji Hrana; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Everybody GUC GUC u kategoriji Bezalkoholna pića; A1 Hrvatska i UTORAK s projektom TOMATO NE ZANIMA u kategoriji Telekomunikacijske usluge; kompare.hr i Imago Ogilvy s projektom USPOREDIVO BOLJE u kategoriji Maloprodaja; IKEA SEE i BBDO Zagreb s projektom NO PLACE LIKE HOME u kategoriji Kućanstvo; TZ Poreč i Studio Sonda s projektom Be a SeaStar Hero u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme; Serengeti tech i I to nije sve! kreativna agencija s projektom Serengeti tech u kategoriji Korporativne komunikacije; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects s projektom Požar na aparatima u kategoriji Razno.

U skupini kategorija Best on Market dobitnici su srebrnih nagrada IdejaX: Studenac i Imago Ogilvy s projektom Studena GucEye Protect u kategoriji Bezalkoholna pića; Hrvatski Telekom - bonbon i Señor. Dobro društvo za komunikaciju s projektom Kampanja Sve duplo u kategoriji Telekomunikacijske usluge; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Višeslav predstavlja Spektar u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Konzum i ZOO agencija s projektom Mali veliki talenti u kategoriji Maloprodaja; JGL i Studio Tumpić/Prenc za projekt Aqua Maris - Bez mikroplastike, bez brige u kategoriji Zdravlje i farmacija; Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom BOOKtiga MatchBook u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Izvješće o održivosti koje neutralizira svoj ugljični otisak u kategoriji Korporativne komunikacije; Njuškalo i MinusMinus Agency za projekt Dobre priče nemaju kraj, samo novi početak u kategoriji Razno; Odjel marketinga HNK Hajduk Split i HNK Hajduk Split za projekt Prgava Familija u kategoriji Razno.

Dobitnici su brončanih nagrada u skupini Best on Market: Podravka i ZOO agencija s projektom Domaće u glavnoj ulozi u kategoriji Hrana; Molson Coors i BBDO Zagreb s projektom The Prague Expert u kategoriji Alkoholna pića; A1 Hrvatska i BBDO Zagreb za projekt KAD BI SVI u kategoriji Telekomunikacijske usluge; Raiffeisenbank Austria i Imago Ogilvy s projektom ”Financijska početnica: Oni od plaće do plaće” u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Erste banka i BBDO Zagreb za projekt The Challenger u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Studenac i Futura DDB s projektom Studenac – susjedi u kategoriji Maloprodaja; Hrvatski zavod za javno zdravstvo i BBDO Zagreb za projekt Dragocjena u kategoriji Zdravlje i farmacija.

Best of ad-making

Zlatno priznanje nagrade X u skupini Best of Ad-Making, u kojoj se nagrađuje najbolja izvedba (craft) u službi ideje na području tržišnih komunikacija, osvojili su: Kraš i Šanavala s projektom Frondi – Puuuun okusa u kategoriji Dizajn; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects s projektom Požar na aparatima u kategoriji Dizajn; Erste banka i BBDO Zagreb s projektom The Challenger u kategoriji Film.

Srebrnu nagradu u Best of Ad-Making skupini kategorija osvojili su: Grad Rovinj-Rovigno i Studio Tumpić/Prenc s projektom Gradski bazen Rovinj-Rovigno u kategoriji Dizajn; Njuškalo i MinusMinus Agency s projektom Dobre priče nemaju kraj, samo novi početak u kategoriji Film.

Brončanu nagradu IdejaX u skupini Best of Ad-Making osvojili su: Kraš i Šanavala s projektom Bajadera - Neodgodivo dobra u kategoriji Dizajn; Terra Hub Croatia i 404 s projektom Terrapija — Liječimo zemlju edukacijom u kategoriji Dizajn; Konzum i ZOO agencija s projektom Proslavi Božić na svoj način u kategoriji Film.

Best branding and rebranding

Zlatni su u skupini Best Branding & Rebranding, u kojoj se nagrađuju najbolje kreacije novog brandinga, kao i rebranding postojećeg sljedeći projekti, E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc s projektom Istriana u kategoriji Branding; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects za projekt Pastor rebranding: Jak na djelu. u kategoriji Rebranding.

Srebro su u skupini Best Branding & Rebranding osvojili: Gastro Makarska i Šesnić&Turković s projektom House wines Makarska u kategoriji Branding; Design Bureau Izvorka Jurić i Dig studio za projekt Dig studio rebranding u kategoriji Rebranding; Encian i Dig studio s projektom Encian rebranding u kategoriji Rebranding.

U skupini Best Branding & Rebranding broncu su osvojili sljedeći projekti: Turistička zajednica grada Zagreba i kuna zlatica s projektom Gospoda Golubovi (Zagreb Classic) u kategoriji Branding; Kostelar i Fabular branding s projektom Rebranding Kostel Prometa u kategoriji Rebranding; Turistička zajednica grada Zagreba i kuna zlatica s projektom Živa sjećanja u kategoriji Rebranding.

Best of packaging

U skupini Best of Packaging, koja nagrađuje najinovativnija i najkreativnija rješenja u svijetu dizajna ambalaže, zlatnu nagradu osvojili su E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc za projekt Istriana u kategoriji Mala naklada; Kraš prehrambena industrija i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Bajadera redizajn ambalaže u kategoriji Velika naklada.

U skupini Best of Packaging srebro su osvojili Pet Network International i Dig studio za projekt Petkult hrana za pse u kategoriji Velika naklada. Skupina Best of Packaging nagradila je broncom sljedeće projekte: Bite Art i Dig studio s projektom BITE ART za MSU u kategoriji Mala naklada; Kraš prehrambena industrija i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Ki-Ki redizajn pakiranja voćne karamele u kategoriji Velika naklada.

Best of positive change

U skupini Best of Positive Change, koja prepoznaje najbolje društveno odgovorne projekte, odnosno moć kreativnosti u službi pozitivne promjene u svijetu, zlatnu su statuu osvojili sljedeći projekti: IKEA SEE i BBDO Zagreb za projekt NO PLACE LIKE HOME u kategoriji Društvo; HEARTH thinking&doing i Imago Ogilvy s projektom Velikanke u kategoriji Društvo; TZ Poreč i Studio Sonda za projekt Be a SeaStar Hero u kategoriji Priroda.

U skupini Best of Positive Change srebro kući nose: Ida Prester i Scarlet za projekt 70 u kategoriji Društvo; Čistoća Split i CTA komunikacije s projektom Odvoji, lako je u kategoriji Priroda. Broncu su osvojili sljedeći projekti: A1 Hrvatska i BBDO Zagreb s projektom KAD BI SVI u kategoriji Društvo; Marko i Tina Babić i Degordian s projektom Osjećam to u kostima u kategoriji Društvo; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Izvješće o održivosti koje neutralizira svoj ugljični otisak u kategoriji Priroda.