BCG: Apple najinovativnija svjetska tvrtka, hrvatskih kompanija nema na listi jer ne realiziraju iznadprosječne povrate

Apple je i ove godine najinovativnija svjetska tvrtka, a listu prvih pet od 50 najinovativnijih dopunjuju Tesla, Amazon, Alphabet i Microsoft, otkriva istraživanje koje je objavio Boston Consulting Group (BCG) pod nazivom "Most Innovative Companies 2023: Reaching New Heights in Uncertain Times".

Rezultati istraživanja temeljeni su na ispitivanju više od 1000 sudionika, mahom direktora velikih kompanija zaduženih za inovacije, a anketa je rađena krajem prošle i početkom ove godine. Istraživanje je pokazalo, treću godinu za redom, da tvrtke koje prednost daju inovacijama i spremne su promptno reagirati uvelike nadmašuju manje agilne konkurente. Čelnici takvih inovativnih tvrtki dosljedno isporučuju nove proizvode, ulaze na nova tržišta i stvaraju nove izvore prihoda. Oni koji zaostaju, bore se da ostvare više od tek inkrementalnih, minimalnih poboljšanja.

Inovacijama do nove vrijednosti

Novo istraživanje Boston Consulting Group pokazalo je i to da tvrtke izgrađene za budućnost dijele zajednički skup atributa koji im omogućuju značajno bolje rezultate od konkurencije, otpornost na šokove i poremećaje te brzu primjenu inovacija koje stvaraju novu vrijednost. Uz ljudske i tehnološke sposobnosti, uključujući umjetnu inteligenciju, jedan je od tih atributa radna kultura potaknuta inovacijama.

Unatoč globalnoj gospodarskoj neizvjesnosti, inovacije su postale glavni korporativni prioritet 2023. godine, a 79 posto kompanija svrstalo je inovacije u svoja tri glavna cilja. Radi se o porastu u odnosu na 75 posto u 2022. i blizu je najvišeg broja od 82 posto iz 2019. Najvažnija područja u kojima se inovacije implementiraju su novi proizvodi i istraživanje srodnih poslovnih modela.

Veća ulaganja u inovacije

Pitanje troška ključni je pokretač za 62 posto ispitanika i glavni razlog za nastanak inovacije. Tako 42 posto očekuje značajno povećanje ulaganja u inovacije ove godine, što je skok od 16 postotnih bodova u odnosu na posljednju gospodarsku krizu 2009. To su impresivne brojke, posebno u trenutnom makroekonomskom i geopolitičkom okruženju. Određena grupa tvrtki uspijeva i mnogo više te stavlja inovacije u samo središte svojih budućih strategija rasta.

BCG je također otkrio kako su za uspješnu inovaciju potrebna tri elementa - da inovacija bude prioritet, ulaganja u ljude i sposobnost za pretvaranje investicije u opipljive rezultate. Zanimljivo je kako je samo jedna od četiri tvrtke bila "spremna za inovacije", zadovoljivši sva tri kriterija, posebice posjedovanje elemenata vodstva i timskog udruživanja koji omogućuju učinkovito izvršenje inovacijskih ambicija tvrtke. U prošlogodišnjem izvješću koje je ispitalo spremnost tvrtki u kontekstu klime i održivosti, dvije trećine tvrtki rangiralo je ta pitanja kao glavni korporativni prioritet, ali samo je jedna od pet tvrtki bila spremna poduzeti učinkovite mjere.

Spremnost na inovacije

U 2023., dvije od tri tvrtke spremne za inovacije rangiraju ih i kao svoj glavni prioritet, a 90 posto očekuje povećanje potrošnje, čak i za više od 10 posto. Štoviše, dok sve tvrtke u prosjeku očekuju da će izdvojiti više novca za inkrementalne inovacije, što je razumljivo konzervativan pristup u nesigurnim vremenima, tvrtke spremne za inovacije izdvajaju punu trećinu potrošnje za razvoj revolucionarnih inovacija.

Proširenje na srodne poslovne modele također je prioritet u 2023. A 89 posto tvrtki spremnih za inovacije prioritizira klimu i održivost u usporedbi s 58 posto svih tvrtki.

Tvrtke spremne za inovacije koriste široku lepezu strateških alata za jačanje svojih inovacijskih platformi i praksi. Spremne su potražiti vanjske stručnjake i stručna znanja van vlastite tvrtke kako bi unaprijedile poslovanje i znaju ih iskoristiti kako bi se to ulaganje isplatilo.

Stvaranje ekosustava

Te su tvrtke mnogo asertivnije u provedbi spajanja i preuzimanja, ciljajući na inovativne tehnologije i procese te pronalaženje lidera i zaposlenika s dokazanom sposobnošću za inovacije. Također je vjerojatnije da će stručnjake za inovacije uključiti u proces preuzimanja kako bi bolje odabrali metu.

Iz sličnih razloga, vjerojatnije je da će tvrtke spremne za inovacije sudjelovati u poslovnim ekosustavima ili ih čak stvarati, povezujući se s vanjskim partnerima, čak i konkurentima kako bi radili na inovacijama.

Najinovativnije tvrtke geografski su vrlo raznolike, gotovo ravnomjerno podijeljene između Sjeverne Amerike i ostatka svijeta. Europa i Azija dobro su zastupljene, a popisu se prvi put pridružio i Bliski istok s tvrtkom Saudi Aramco na 41. mjestu. Automobilske tvrtke držale su više pozicija na popisu 2022., a ove godine međunarodne energetske kompanije nalaze se na pet mjesta. Ovaj podatak može biti znak zabrinutosti ispitanika zbog klimatskih promjena i činjenice da bi energetska industrija mogla biti kreativan i značajn dio rješenja u borbi protiv klimatskih promjena. Unatoč nepovoljnim vjetrovima koji su zahvatili tržište 2022., tehnološke tvrtke i dalje dominiraju među 50 najboljih, uključujući prvih deset.

A gdje je Hrvatska?

A koje bi karakteristike hrvatske kompanije trebale imati kako bi dospjele na ovu listu, opisao je Tomislav Čorak, hrvatski partner u BCG-u:

- Kako bi se hrvatska kompanija našla na listi mora biti globalno prepoznata, imati priznati status u svojoj industriji i realizirati iznadprosječne povrate na ulaganje svojim dioničarima. S obzirom da se radi o istraživanju koje kombinira kvalitativne informacije od preko 1000 top managera koji upravljaju inovacijama, te kvantitativne informacije sa svjetskih burzi, kriterije za ulazak na listu nije lako zadovoljiti. Zbog toga ne treba čuditi da je gotovo svaka druga kompanija na listi američka što odražava ambiciju i mogućnosti američkih tvrtki da budu globalni igrači – zaključio je Čorak.