Bilo je pitanje vremena kada će Don Don tražiti akviziciju u Hrvatskoj

Pronijela se vijest da slovenska grupa Don Don preuzima Pekaru Dubravica. Iako su vijest demantirali i iz Dubravice i iz Don Dona, ona zvuči ne samo logično već je i posve očekivana. Otkako je, naime, sredinom studenog prošle godine Don Don preuzela tvrtka BB Global Investing Holding, španjolska podružnica meksičke grupe Bimbo, najveće pekarske grupacije na svijetu, bilo je samo pitanje vremena kada će uslijediti i meta za akviziciju u Hrvatskoj.

Bonbon za poželjeti

To što je sada glasina o preuzimanju Dubravice demantirana može značiti da su pregovori još u tijeku, a može također značiti i da do pregovora nije ni došlo. No nikako ne znači da Don Don nije Dubravici, a moguće i još kojoj drugoj pekarskoj tvrtki s liste deset najvećih u Hrvatskoj, nije pokucao na vrata s ponudom za preuzimanje. Kad je Bimbo s jednom akvizicijom došao u regiju u kojoj do tada nije bio prisutan, sljedeća akvizicija neminovna je, a Pekara Dubravica pravi je mali bonbon kakvog bi svaki preuzimač u pekarstvu mogao samo poželjeti.

Ono po čemu Dubravica odstkače od sve konkurencije, s iznimkom Mlinara i Pan-Peka, jest njezinih 36 (od čega 33 na području Zagreba) moderno uređenih vlastitih prodajnih mjesta s brojnim i vrlo raznolikim asortimanom. S 27,6 milijuna eura prihoda ostvarenih u 2023. godini, tvrtka Pekara Dubravica sedma je po veličini prihoda, ali s 3,75 milijuna eura dobiti na vodećoj je poziciji u kategoriji proizvodnje kruha, peciva i slastičarskih proizvoda.

Gotovo bi se mogli kladiti na to da novi vlasnici Don Dona daleko od očiju javnosti razmatraju i mogućnost preuzimanja Pan-peka, druge po veličini hrvatske pekarske industrije, ali ipak mnogo manje od vodećeg Mlinara. Dok je Mlinarova grupacija pretprošle godine ostvarila prihod veći od 160 milijuna eura, Pak-pek je bio tek na 54 milijuna eura. Pan-pek u vlasništvu je jednog od private equity fondova kojim upravlja poljsko društvo Enterprise Investors još od 2018. godine i u međuvremenu se već nekoliko puta u javnosti špekuliralo da se za njega traži novi kupac.

Malo preostalih zanimljivih meta

Druge značajnije pekarske kompanije u Hrvatskoj mnogo su manje atraktivne mete za preuzimanje, ponajprije zbog vlasničkih interesa koji se oko njih isprepliću.

Mlinar, daleko najveće hrvatsko pekarsko poduzeće, upravo je u postupku promjene vlasnika nakon što je tvrtka Bosqar (u partnerstvu s postojećim dioničarima u svojoj lanjskoj akviziciji - slovenskoj Panviti, te menadžmentom Mlinara, na čelu s Mladenom Veberom) koncem prošle godine sklopila ugovore kojima će za sto milijuna eura neizravno, preuzimanjem udjela u luksemburškoj tvrtki koja je vlasnik Mlinara) steći 67 posto Mlinar grupe. Zagrebačke pekarne Klara, je obitelj Plodinec nedavno prebacila u vlasništvo Čakovečkih mlinova te s njima imaju drugačije planove od prodaje. Tvrtke Pekar Tomo i Pekar, obje iz Vinkovaca, u suvlasništvu su Bosiljka Stanića, ujedno i osnivača i suvlasnika maloprodajnog lanca Boso, pa ih i treba promatrati u kompletu s trgovinom. U sličnom su odnosu i splitski Bobis i maloprodajni lanac Tommy. Osim Dubravice i Pan-peka eventualno bi Don Donu mogla biti zanimljiva jedino još splitska Babić pekara.

Među deset najvećih pekara u Hrvatskoj je i tvrtka Don Don s proizvodnim pogonom u Donjoj Zelini, koja je jedna od desetak tvrtki širom regije koja pripada grupi Don Don, na čijem je čelu i nakon što je tvrtka prodana ostao njezin suosnivač Aleš Mozelič. Don Don grupa posluje u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a svoje proizvode plasira i na treća tržišta. Pretprošle je godine grupa Don Don ostvarila nešto manje od 190 milijuna eura poslovnih prihoda u čemu je proizvodni pogon Don Dona u Hrvatskoj sudjelovao s preko 22 milijuna eura. Tek nešto manje od toga, odnosno 21 milijun eura, iznosila je u 2023. godini i dobit grupe Don Don.