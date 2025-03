Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović predložen za člana Nadzornog odbora Tehnike

Davor Filipović, bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja u Vladi premijera Andreja Plenkovića, predložen je za novog člana Nadzornog odbora Tehnike. O tom prijedlogu odlučivat će Skupština kompanije sazvana za 15. travnja ove godine, a osim njega, za člana NO predložen je i Jure Šimović, inače direktor i suvlasnik zagrebačke kompanije Geo firma P.N.

Odlučeno je tako na sjednici NO Tehnike održanoj krajem prošlog tjedna na kojoj su ostavke na mjesto člana NO podnijeli Pero Buljan (zamjenik predsjednika) i Dalibor Miloš.

Filipović se nakon ministarske funkcije vratio na svoje radno mjesto profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dok je Šimović prije osnivanja svoje kompanije kao građevinski inženjer – projektant radio u samoborskoj kompaniji Geolog savjetovanje, a prije toga u China Road and Bridge Corporation, Glavna podružnica Zagreb te Tempus projekt u koji je došao nakon dugogodišnje karijere u IGH institutu.

U IGH institut je došao 2008. nakon što je diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, smjer geotehnika. Znatan dio dosadašnjeg staža u graditeljstvu proveo je na inozemnim projektima od kojih su najznačajniji izgradnja dva autoputa na Kosovu u periodu od 2010. – 2017. (Bechtel-Enka) i nadzor na rekonstrukciji željeznice dionica Fushe Kosove – Mitrovica (Hill Inernational).

Usvoji li sredinom travnja Skupština Tehnike prijedlog NO da u to kompanijsko nadzorno tijelo postave Filipovića i Šimovića, uslijedit će nova sjednica NO na kojoj će članovi odlučivati hoće li Andrej Tolušić ostati predsjednik, ili će između sebe izabrati novoga.

Nastavak je to kadrovskih promjena u tom posrnulom građevinskom divu nakon što je u njemu nedavno došlo do promjene u vlasničkoj strukturi kada je kompanija Carrello INT stekla 24,17 posto vlasničkog udjela. Dionice je krajem siječnja preuzela najprije od Bojana Horvačića (10,5 posto) i Borana Poljančića (4,36 posto), a vrlo brzo nakon toga preuzete su i dionice dugogodišnjih dioničara – Filipa Filipeca (3,8 posto), Ilije – Ivana Suška (3,23 posto) i Besaleta Mulovića (2,27 posto). Direktor i suosnivač Carrello INT-a Hrvoje Vasilj potom je imenovan za prokuristu Tehnike, a donedavni član Uprave Alfa stan grupe Marin Štenglin doveden je za predsjednika Uprave umjesto Bojana Horvačića koji je ostao član Uprave, kao i Tomislav Bronić.