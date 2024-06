Blackstone namjerava udvostručiti veličinu svog europskog privatnog kreditnog fonda

Blackstone planira udvostručiti veličinu svog europskog privatnog kreditnog fonda u sljedećoj godini nakon što je prikupio milijardu eura od bogataša u regiji za ulaganje u rastuće tržište privatnih korporativnih zajmova od 1,7 bilijuna dolara.

Divu privatnog kapitala trebale su gotovo dvije godine da postigne prekretnicu nakon pokretanja svog Europskog privatnog kreditnog fonda 2022., poznatog kao ECRED, koji ima za cilj ponoviti uspjeh svog vodećeg američkog fonda vrijednog 54 milijarde dolara.

Goldman Sachs, CVC i Ares također su nedavno pokrenuli europske fondove osmišljene za pružanje alternativnog financiranja otkupa privatnog kapitala dok se europski ulagači polako zagrijavaju za često nelikvidnu klasu imovine, objavio je Financial Times.

Bogati američki ulagači dugo su koristili klasu imovine, ali tržište od 1,7 bilijuna dolara eksplodiralo je ove godine jer su osiguravatelji, državni imovinski fondovi i mirovine također pojačali svoje obveze.

- Trebao nam je 21 mjesec da dođemo do jedne milijarde eura. Želio bih izazvati tim da dođe do dvije milijarde eura u pola tog vremena, da to udvostruči u sljedećih 10 do 11 mjeseci - rekao je Mike Carruthers, viši upravni direktor i europski voditelj privatnih kredita u Blackstoneu.

ECRED je pokrenut u sedam zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Italiju, u partnerstvu s distributerima kao što su BNP Paribas i Julius Baer. Blackstone planira ući na više tržišta i dodati distributere u bliskoj budućnosti.

Složena regulativa

Inače, američka grupa upravlja svojim europskim fondom na isti način kao i američki pandan, BCRED, ciljajući 80 do 85 posto privatne kreditne imovine i 15 do 20 posto likvidne imovine.

Blackstone Credit uložio je više od milijardu dolara u Europi u prvoj polovici ove godine kroz transakcije koje uključuju IRIS Software, Zellis, Focus Group, Rimes i PIB. Također je postavljen za financiranje TPG-ove akvizicije Aareona, najavljene u ponedjeljak.

- Ovo su normalne, kreditno sposobne, velike tvrtke, nisu ‘funky‘, nisu u nevolji, nisu kompleksne, nisu zajmodavci u krajnjoj instanci. Ovo je zajmodavac prvog izbora - rekao je Carruthers, dodajući da su tvrtke koje su prodane 2022. i 2023. bile posebno visoke kvalitete, ‘jer su privatne investicijske tvrtke prodavale samo tvrtke za koje će se održati konkurentna dražba‘.

Podsjećamo, američka se grupa u početku borila da pokrene ECRED zbog složene regulative za svaku zemlju i oprezne baze europskih investitora, koja je tradicionalno favorizirala konzervativnija ulaganja. Nakon šest mjeseci prikupio je samo 240 milijuna eura, u usporedbi s 12 milijardi dolara koje je prikupio američki ekvivalent do polugodišta.

Ulagači su također bili zabrinuti oko likvidnosti fonda i njihove sposobnosti da povuku svoju imovinu. Blackstone je ograničio otkup na dva posto veličine fonda jednom mjesečno ili pet posto u svakom kvartalu.

Krajem 2022. Blackstone je ograničio povlačenje sredstava iz svog Real Estate Income Trusta, poznatog kao Breit, u iznosu od 60 milijardi dolara, nakon što su strahovi oko procjena nekretnina potaknuli navalu otkupa.

- Nitko neće staviti 10 milijuna eura u fond od 100 milijuna eura, ako bi činili 10 posto fonda, nikada ne bi mogli dobiti svojih 10 milijuna bez da dosegnu gornju granicu - priznao je Carruthers.

Unatoč naletu sličnih vozila koje su predstavili njegovi konkurenti, Carruthers je rekao da ne očekuje konkurenciju između tvrtki koje traže nove ulagače.

- Mislim da je ukupna imovina između svih sada ispod tri milijarde eura, tako da je to vrlo mali ukupni iznos cjelokupno tržište - zaključio je.