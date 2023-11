Blažević i Raguzin (KnockOut Travel): Iz školskih klupa u skijaške tulume i razvoj vlastite franšize Rakhia Bara

Kad proizvođač automobila poput Mate Rimca krene u biznis iz garaže, to ima logike. No činjenica da franšiza povezana s alkoholom, i to žesticom – rakijom, odnosno rakhijom – ima korijene u školskim klupama, mnogo je začudnija. Doduše, današnji poslovni partneri Matija Blažević i Matej Raguzin nisu bili maloljetni delinkventi koji su se krišom opijali za vrijeme nastave, nego su kao susjedi iz iste zgrade počeli organizirati srednjoškolske i studentske tulume, što se pretvorilo u djelatnost turizma za mlade. Nastavili su s ugostiteljstvom, počeli organizirati ozbiljnije evente, a sada puno očekuju od franšize koju su pokrenuli pod nazivom Rakhia Bar, danom po kafiću u središtu Rijeke.

– Svi su naši projekti u industriji turizma, ugostiteljstva i organiziranja događaja, tj. eventinga. Dugoročno postoji ideja o stvaranju holdinga, no zasad nam odgovara što smo na tržištu prepoznatljivi po brendovima KnockOut Snow Festivalu, Rakhia Baru i Điru po Starom gradu – odgovara poduzetnički dvojac.

Kad se zbroje prihodi desetak tvrtki, dolazi se do iznosa od oko 9,5 milijuna eura uz iskazanu dobit malo veću od pola milijuna eura i dvadesetero zaposlenih. Prošle je godine grupacija gotovo ušesterostručila prihode. Dio je donio oporavak turističke i ugostiteljske branše nakon pandemije, ponešto je pridonijela dvoznamenkasta inflacija, a pomalo i nove investicije. U uređenje Rakhia Bara, proširenje i renoviranje Stop Caffea & Cluba, opremanje triju kamiona za Food Truck Festival ​te otvorenje novih ureda uložili su gotovo tristo tisuća eura. Ove godine, logično, ne očekuju tako drastičan rast prihoda, prognoziraju da će biti ‘samo‘ dvoznamenkast, ali procjenjuju da će im profitabilnost rasti za trideset posto.

Od ljetnog partijanja do skijanja

Blažević i Raguzin suvlasnici su, zajedno s još osmoricom partnera, turističke agencije Papaya Travel koja nudi kompletan paket za odmor u Novalji: smještaj, ulaznice za klubove na Zrću, transfere, adrenalinske aktivnosti i izlete. Tako je biznis raspoređen na ljetni i zimski vrhunac, između Zrća i skijaških aranžmana, uz cjelogodišnju priču Rakhia Bara. Iako se na pojedinim projektima prihodi ostvaruju u određenom razdoblju, Blažević i Raguzin naglašavaju da se na njima radi cijele godine, kao i da sve ugovore potpisuju godinu dana unaprijed.

Od samostalnih projekata taj dvojac bez kormilara smatra da tek otkriva puni potencijal Rakhia Bara, ali i da je KnockOut Travel ključan za sadašnjost i blisku budućnost. Turistička agencija vodeća je tvrtka iz grupe, uspješno posluje već četrnaest godina i najpoznatija je po brendu KnockOut Snow Festivalu. Riječ je o najvećem glazbeno-skijaškom festivalu na koji svake godine putuje više od 2500 mladih iz Hrvatske. Zimus su – nakon dvogodišnjeg zastoja zbog pandemije – planirali tjedan skijaških tuluma, ali zbog velikog interesa morali su otvoriti i drugi termin. I ove zime odredište je francusko skijalište Les Orres, od 6. do 13. siječnja. A après-ski, kad se zaustave žičare na gotovo stotinu kilometara skijaških staza i kad padne mrak, za zabavu su zaduženi zagrebački hiphoper Hiljson Mandela i osječka grupa Krankšvester, reper Grše te slovenska elektro, pop, trap i R&B pjevačica Senidah.

Kafić u centru Rijeke preuzeli su 2016., preimenovali ga u Rakhia Bar i rebrendirali u urbani lokal s rakijom za novu generaciju, mlade urbane ljude kojima se tradicionalno piće nudi na moderan način.

Dva koncepta za dva kafića

– Fokusiran je isključivo na večernje evente. Tijekom godina stvorili smo kulturu izlazaka svakoga dana u tjednu, odnosno zasad smo otvoreni od utorka do subote. U središtu je popularna strana glazba, pa originalnim konceptima zabave i unikatnim proizvodima osim lokalnog stanovništva privlačimo i turiste. Također, specifična ponuda pića koja uključuje paletu od stotinu vrsta rakija i likera, među kojima se našao i naš brend The Hogster, razlikuje ga od drugih riječkih kafića – objašnjava Blažević.

U susjedstvu je i sestrinski Stop Caffe & Club, s drukčijom pričom i raznovrsnijom ponudom koja nije fokusirana samo na večernje događaje, nego na cijeli dan.

– Ključna je razlika u glazbi, u Stop Caffeu & Clubu na repertoaru su uglavnom domaći hitovi. Raznovrsnim programima nastojimo zadovoljiti širok spektar interesa. Intenzivno surađujemo sa studentskim zborovima, a nerijetko organiziramo i koncerte ili akustične svirke. Nedavno smo proširili ponudu renoviranjem vanjske terase koju smo nazvali Stop Garden i tako stvorili ugodno mjesto za ispijanje finih kavica i koktela, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. Što se tiče večernjeg programa, ciljana publika dobno je slična je onoj iz Rakhia Bara, no ipak riječ je o posjetiteljima različitih interesa – dopunjuje Raguzin.

Čini se da bi Rakhia Bar mogao postati ključni ‘nosač aviona‘ budućeg holdinga. Riječki dvojac poslovnu priliku koja se krije iza toga specifičnog koncepta prepoznao je 2016. kad je i preuzeo bar. Prvi korak bio je razvoj postojećeg objekta u originalni i urbani bar koji ne prati trendove, nego ih stvara. U trenutku kad su u tome uspjeli, bilo je vrijeme za idući korak – dijeljenje uspješne i već uhodane formule s franšiznim partnerima.

