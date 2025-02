Bojkot Konzuma i Jamnice povećava Fortenovi rizik od njihove prodaje

Jasno je da je serijom bojkota najpogođeniji poslovni subjekt Fortenova Grupa, čemu još treba pridodati netom završeni jednotjedni bojkot gaziranih pića i vode u bocama

Potrošači koji su sudjelovali u anketi na Facebook profilu ‘Halo, inspektore‘ o tome koji bi maloprodajni lanac trebalo bojkotirati od subote 8. veljače pa do petka 14. veljače nisu nagradili prošlotjedni potez Konzuma koji je, u suradnji s hrvatskim dobavljačima, uložio milijun kuna u sniženje i zaključavanje cijena 250 domaćih proizvoda. Naprotiv, najviše njih, 31,7 posto od zabilježenih 144.732 glasača u anketi, izjasnilo se upravo za jednotjedni bojkot - Konzuma.

Kako je Konzum najveći domaći maloprodajni lanac, čiji je tržišni udjel nešto malo iznad 20 posto, za pretpostaviti je da je i bez tog jednotjednog bojkota i dosad najveći (ili jedan od najvećih) gubitnika općeg bojkota trgovina koji se odvija treći petak zaredom. Već samo zbog toga jasno je da je serijom bojkota u organizaciji ‘Halo, inspektore‘ najpogođeniji poslovni subjekt Fortenova Grupa, čemu još treba pridodati netom završeni jednotjedni bojkot gaziranih pića i vode u bocama. Nije poznato koliko je taj bojkot bio ‘uspješan‘, ali Jamnica je sasvim sigurno njime, više ili manje, oštećena. Također je malo vjerojatno da je uslijed bojkota svih trgovina petkom neokrznuta ostala prodaja Zvijezdinih i PIK-ovih proizvoda. Sve će se to odraziti na pad likvidnosti cijele Grupe.

Fortenova, koja ionako pleše po rubu mogućnosti da ispuni uvjete koje joj je prije tri mjeseca nametnuo američki fond HPS Investment Partners kod refinanciranja duga od 1,22 milijarde eura, neočekivano se našla na jako skliskom ledu taman kada je izgledalo da će biti u stanju ispuniti sve kreditorove uvjete. Prošlog je tjedna uspješno okončana transakcija prodaje poljoprivrednog biznisa Podravci i na Fortenovin je račun sjelo 330 milijuna eura, što je, unatoč određenim neizvjesnostima oko toga hoće li dozvole svih tržišnih regulatora stići na vrijeme, odrađeno po planiranoj dinamici.

Kako je od tog iznosa 300 milijuna eura unaprijed planirano za djelomično otplatu duga do kraja ožujka ove godine, riješen je i jedan od bitnih uvjeta iz ugovora o novom financiranju iz studenog prošle godine. Ujedno bi time bio riješen i drugi uvjet, a to je da omjer duga i operativne dobiti (EBITDA), koji je u studenom u Fortenovi bio nešto ispod 4 puta, do kraja ožujka ne smije prelaziti 4:1.

Kako je bilo potvrđeno iz Fortenove, ako nakon 31. ožujka ove godine omjer duga i operativne dobiti bude jednak ili veći od 2,8:1, Fortenova mora započeti proces prodaje divizija maloprodaje ili pića. Drugim riječima, u tom će se slučaju za Konzum i Mercator ili pak za Jamnicu tražiti novi vlasnik.

Ne uspije li Fortenova ispoštovati te uvjete zbog bojkota potrošača, rizika koji prije tri mjeseca nikome nije bio na pameti, hoće li HPS imati razumijevanja i revidirati uvjete kreditiranja? Čisto sumnjam. Tim više što je mjesec dana nakon što je Fortenova ugovorila novo kreditiranje s HPS-om taj fond preuzet od američkog financijskog diva BlackRocka. Nitko, naime, još nije postao najvećim upraviteljem imovine na svijetu zato što je imao razumijevanja za svoje dužnike.