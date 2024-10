Bosqar Invest putem SPO-a prikupio 49,1 milijun eura novog kapitala

Bosqar Invest, nekadašnja Meritus ulaganja, izvijestio je u četvrtak da je uspješno završio sekundarnu ponudu dionica (SPO) kojom je prikupio 49,1 milijun eura novog kapitala, čime će njegova ukupna tržišna kapitalizacija dosegnuti 294,6 milijuna eura.

Investitori su kupili svih ponuđenih 196.405 novih dionica i to po konačnoj cijeni od 250 eura po dionici. Zajednički globalni koordinatori ovog izdanja bili su Erste&Steiermärkische Bank, UniCredit Bank GmbH, podružnica Milano i Zagrebačka banka.

- Jako smo zadovoljni ishodom ponude novih dionica. Ostvareni uspjeh ukazuje na rastuće povjerenje tržišta u Bosquar Invest, kao vodeću poslovnu grupaciju u ovom dijelu Europe. Osobito cijenimo stalnu potporu naših dugoročnih investitora, koji su podržali svaku našu transakciju na tržištima kapitala od našeg SPO-a pa do danas, i vrlo smo zadovoljni što smo prepoznati od strane novih ulagača, uključujući i one međunarodne, a posebice one iz Slovenije. Prikupljeni kapital će nas osnažiti u nastavku procesa finalizacije investicije u Panvita Grupu, za koju smo nedavno dobili sva potrebna regulatorna odobrenja te nas podržati u njezinom daljnjem širenju u Adria regiji, ali i srednjoistočnoj Europi - rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara d.d.

U priopćenju se ističe da je uspješna ponuda novih dionica važan korak prema finalizaciji Bosquarove investicije u Panvita Grupu, ključnog igrača na slovenskom poljoprivrednom i prehrambenom tržištu. S tim sredstvima, kako se navodi, Bosqar će biti u dobroj poziciji da nastavi provoditi svoju strategiju konsolidacije prehrambenog sektora u regiji i podrži širenje Panvite, s ciljem pozicioniranja grupe kao regionalnog lidera u sljedećih pet godina.