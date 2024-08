Brojimo šlepere (S05E06): RTS-Pellet ove godine izvezao više od 1100 šlepera robe u vrijednosti 6 milijuna eura

U tijeku je nova sezona naše akcije ‘Brojimo šlepere‘! Dok neki broje turiste, mi brojimo šlepere s robom za izvoz koji su za nacionalnu ekonomiju značajniji od izvoza usluga, a to je u javnosti sasvim zanemarena spoznaja.

Tvrtka RST-Pellet iz Gorskog kotara godinama je vodeći proizvođač drvenih peleta u Hrvatskoj, s godišnjom proizvodnja između 65 do 70 tisuća tona peleta, koje većinom izvozi, i to s otprilike 2500 šlepera svake godine.

Kako javljaju iz RST-Pelleta, u 2024. godini tvrtka je do sada izvezla preko 1100 šlepera robe, drvenog peleta najviše ENPlus A1 kvalitete, u ukupnoj vrijednosti od 6 milijuna eura.

– Podijeljeno na tjedne, ispada da se prosječno u izvoz pošalje 33 šlepera tjedno, odnosno preko 800 tona proizvoda tjedno. S obzirom na to da se tek očekuje početak glavne sezone (jesen/zima) od kraja rujna, za očekivati je da će se do kraja godine isporučiti dodatnih 1300 do 1400 šlepera robe namijenjenih za EU tržište – kaže Goran Petranović, financijski direktor RST-Pelleta.

RST-Pellet je, naime, izvozno orijentirana kompanija. Najveći udio svojih prihoda ostvaruje na EU tržištu, gdje plasira gotovo 90 posto vlastitih proizvoda, od čega se na talijansko tržište odnosi 80 posto, slovensko pet posto te ostala tržišta pet posto.

– Preostali plasman od deset ostvaruje se na domaćem tržištu kroz suradnju sa veletrgovcima i trgovačkim lancima te kroz maloprodaju i direktnu prodaju lokalnom stanovništvu iz regije. Treba istaknuti da se iz godine u godinu povećava udio prodaje lokalnom stanovništvu te se može zaključiti da na razini Gorskog kotara drveni pelet postaje sve isplativiji, ekonomičniji, ogrjevni energent kojeg stanovništvo koristi za grijanje – napominje Petranović.

Ulaganjima u suvremenu tehnologiju za proizvodnju peleta, optimizacijom proizvodnih procesa edukacijom radne snage, RST-Pellet nastoji zadržati lidersku poziciju u proizvodnji drvenih peleta. U tvrtki je trenutno zaposleno 45 djelatnika, a kako ističe Petranović, svi djelatnici su s područja Grada Delnica i Gorskog kotara, čime se doprinos lokalnoj zajednici i regiji u kojoj tvrtka djeluje još više multiplicira.

Što se tiče planova za budućnost, dugoročno nastoje prijeći na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, odnosno uključiti se u zelenu tranziciju.

BROJIMO ŠLEPERE, 5. SEZONA:

Končar: 860+ šlepera

Požgaj grupa: 491+ šlepera

Include: 18+ kamiona

IKS Fenster: 30+ kamiona

Kraš: 660+ kamiona i 130+ kontejnera

RTS-Pellet: 1100+ šlepera

Akcija ‘Brojimo šlepere‘ se nastavlja pa ovom prilikom pozivamo sve poduzetnike da nam se jave s informacijama o količini svojih kamiona i šlepera koje pune za izvoz. Javite nam se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na naše društvene mreže.