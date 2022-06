Budućnost električnih automobila možda nije u rukama Tesle, već Volkswagena

Piše: Roko Kalafatić

Volkswagen bi mogao prestići Teslu i time postati najveći proizvođač električnih vozila do 2025. godine, s obzirom da nemogućnost povećanja proizvodnje trenutno slabi njihovog najvećeg konkurenta, kazao je izvršni direktor njemačke grupe.

Sukob dvaju titana

Već smo pisali o tome da Tesline nove tvornice u Njemačkoj i Teksasu trenutno gube milijarde dolara, a to je sam rekao izvršni direktor američkog proizvođača električnih vozila Elon Musk, a pritom je istaknuo da se bore s visokim troškovima, skromnom proizvodnjom i problemima u nabavnom lancu.

- Elon mora istovremeno povećati dvije složene tvornice u Austinu i Grünheideu i proširiti proizvodnju u Šangaju. To će ga koštati snage - rekao je predsjednik uprave Herbert Diess radnicima u sjedištu Volkswagena u Wolfsburgu u utorak, prenosi Financial Times.

- Moramo iskoristiti ovu priliku i brzo ih sustići, do 2025. godine možemo biti u vodstvu - dodao je Diess.

Trenutno samopouzdani predsjednik uprave VW-a nije bio toliko hrabar u komentarima koje je dao prošlog mjeseca na konferenciji Financial Timesa, kada je rekao da kompanije nije očekivala da će njihov glavni američki konkurent biti 'tako brz i dobro pripremljen'. Uz to, kazao da je da će biti 'tijesna utrka' za dominantnog proizvođača električnih automobila do sredine desetljeća.

Očekivanja su velika, ali što s realizacijom?

Volkswagen je do sada uložio više od 52 milijarde eura u razvoj električnih vozila, a ove godine planiraju prodati oko 700 tisuća električnih automobila diljem svijeta, što i dalje ne prestiže ni polovicu od 1.5 milijuna komada koliko je Musk rekao da će njegova Tesla moći isporučiti.

Istina je da se Muskova kompanija snašla bolje od većine konkurentnih proizvođača u ranim fazama krize opskrbe poluvodičima, ali u zadnje vrijeme ima puno veće probleme sa svojim takozvanim gigatvornicama u SAD-u, Europi i Kini.

Musk je prošlog mjeseca poručio jednom klubu vlasnika Tesle da su proizvodni pogoni u Teksasu i Njemačkoj 'trenutno ogromne spalionice novca', s obzirom da gube milijarde dolara u borbi za osiguranje dijelova na vrijeme i ubrzavanjem proizvodnje za vrijeme krize u globalnom opskrbnom lancu.

Diess i Musk imaju prijateljski odnos, a to dokazuje i činjenica da mu je jednom prilikom i sam pripisao popularizaciju električnih automobila. U svom obraćanju zaposlenicima VW-a, Diess je rekao da njihov najveći konkurent ostaje Tesla, ali da kompanija trenutno slabi.

I ptice na grani znaju tko je Elon Musk i kakvi su Teslini automobili, s obzirom da se i na hrvatskim ulicama viđaju sve ćešće. Prvi su krenuli s masovnom proizvodnjom električnih vozila i uvjerljivo su tvrtka u koju su uvijek uperene sve oči, ali zadesilo ih je nekoliko nezavidnih situacija.

Nije za čuditi se da će se veliki troškovi pojaviti pri pokretanju novih tvornica, ali ono što je Musk spomenuo kao prilično težak izazov jest pogon u Šangaju koji donosi velike poteškoće u proizvodnji zbog nedavnog lockdowna koji je usporio procese.

Neki padaju, neki se dižu

Uz to, izvršni direktor Tesle je prije nekoliko tjedana poručio da će u idućim mjesecima ukinuti do 3.5 posto radnih mjesta, uz desetinu radnih mjesta u odjelima projektiranja i razvoja.

Za razliku od nesretnog slučaja Muskove kompanije, VW je ponovno pokrenuo svoju tvornicu električnih vozila u Zwickauu u punom kapacitetu nakon privremenih zatvaranja, sve to dok su se Muskove tek oporavljale nakon zatvaranja u Kini.

Ponovno pokrenuta tvornica za VW znači da će itekako smanjiti jaz između njih i Tesle i 'neće dopustiti da se taj jaz poveća', kazao je predsjednik uprave.

Musk je prošlog tjedna komentirao da se, naravno, ne slaže s prognozama koje špekuliraju da će VW u ovom desetljeću prestići njegovu Teslu.

- Mi zapravo ne razmišljamo o drugim konkurentima. Potražnja za našim automobilima je izuzetno velika, a lista čekanja je duga… Povećavamo proizvodne kapacitete što je brže moguće – poručio je Elon Musk.

Električna budućnost

Zanimljivo je da su iz Siemensa nedavno objavili veliko ulaganje od 450 milijuna dolara za manjinski udio u VW-ovoj sjevernoameričkoj mreži za punjenje električnih vozila. Javnosti je poznatija kao Electrify America, a zbog novog ulaganja teška je 2.45 milijardi dolara.

Podsjećamo, VW je uložio 2 milijarde dolara u istu kompaniju kao dio sudske nagodbe oko skandala s emisijom dizelskih goriva, a plan im je imati 10.000 stanica za punjenje do početka 2026. godine.