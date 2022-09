Burak Baykan (Doğus grupa): Gradimo prve brendirane stanove u Hrvatskoj

Hrvatska danas ugošćuje jaku tursku delegaciju i organizira Hrvatsko-turski poslovni forum, na koji stižu najviši politički dužnosnici i predstavnici vrlo jakih turskih kompanija, željnih novih kontakata i poslovnih prilika u Hrvatskoj. Tursku delegaciju predvodi ni više ni manje nego turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan koji će, skupa sa još svojih sedam ministara (vanjskih poslova, trgovine, unutarnjih poslova, obrane, industrije i tehnologije, poljoprivrede, transporta i infrastrukture) sudjelovati na forumu, kao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa svojom delegacijom.

Očekuje se čak 87 predstavnika iz 62 turske kompanije, a u organizaciji ovog događaja koji se zadnji put održao prije šest godina, uz Ured predsjednika, sudjeluje i Poslovni tjednik Lider, odnosno Liderov Klub izvoznika. Povodom foruma razgovarali smo s predstavnikom prvog turskog investitora u Hrvatskoj, Burakom Baykanom, regionalnim direktorom Doğus grupe koja je već 12 godina prisutna u hrvatskom turizmu. Sagradila je do sada lanac marina i hotele, međutim te je projekte u međuvremenu prodala, a trenutno razvija najzahtjevniji i najvrjedniji projekt, rekonstrukciju hotela Maraska u Zadru.

Hotel će raditi pod brendom Hyatt te je prvi objekt pod tim luksuznim brendom u Hrvatskoj. Baykan od samih početaka vodi projekte Doğus grupe u Hrvatskoj, vrlo je dobro upoznao lokalno tržište, bio je predsjednik Tursko-hrvatskog poslovnog vijeća i dugogodišnji je član upravljačkog tima Udruge stranih ulagača u Hrvatskoj. Baykan je zapravo je najveća poslovna spona između te dvije zemlje i u ekskluzivnom razgovoru za Lider je objasnio kakve prilike Turci traže u Hrvatskoj i na kakve buduće projekte cilja Doğus grupa.

Prošli Tursko-hrvatski poslovni forum održao se prije šest godina. Mnogo se stvari, globalno i lokalno promijenilo u međuvremenu. Koje su po vama najveće promijene koje su obje zemlje zahvatile posljednjih godina?

Hrvatska je još nakon 2013. godine ulaskom u Europsku uniju privukla pažnju investitora no posljednje dvije godine interes stranih ulagača se uvelike povećao zbog najava ulaska Hrvatske u eurozonu i Schengenski prostor. Korporacije su počele više istraživati prilike i raspitivati se o Hrvatskoj. Šteta što se to razdoblje poklopilo s COVID-om, gospodarskom krizom i ratom u Ukrajini. Ti izazovi uzrokuju brojne nepoželjne situacije za investitore i podrazumijevaju nepredvidljivo razdoblje u idućih tri do pet godina. No unatoč tome, Hrvatska ima puno potencijala u novoj eri zbog ova dva velika koraka.

A Turska?

Pred Turskom su nemirna vremena zbog krize valute. Ipak, to stvara i jednu veliku priliku za turske izvoznike i brojne turske kompanije sada traže puno više prilika izvan svojih granica.

Sve više turskih investitora traži poslovne prilike u Hrvatskoj, ali ne više toliko u sektorima poput turizma i tekstilne industrije. Koji su sektori na meti turiskih kompanija?

Ova je regija kulturno povezana s Turskom i kompanije su zainteresiranije za Hrvatsku više nego prije i više u odnosu na samu regıju, pogotovo u građevinskom sektoru. Turske tvrtke su već prisutne u građevinskom sektoru u Hrvatskoj, a dodatno im je primamljiva mogućnost sudjelovanja na natječajima fınanciranima iz EU fondova. Veseli me što nekoliko ozbiljnih izvođača kreće s poslovima u Hrvatskoj, primjerice Cengiz Holding radi na infrastrukturnim projektima izgradnje željezničke pruge. Ne bih u ovom trenutku spominjao ostale jer su u fazi potpisivanja ugovora no neki turski izvođači radova dobili su na natječajima nekoliko renovacijskih projekata nakon potresa u Zagrebu. Čuo sam i da neke turske kompanije dobivaju infrastrukturne projekte i u drugim dijelovima Hrvatske i regije, primjerice Zadru i Slavoniji. Energetika im je također primamljiv sektor, pogotovo solarna energija. Prije šest godina potražnja u istim sektorima bila je puno manja nego što je danas. Tada se hrvatsko tržište testiralo, a danas se ulaže.

Doğus grupa bila je prvi turski investitor u turizam, posebno marine. No na koncu ste ostali samo na jednom projektu, hotelu Maraska u Zadru čija je izgradnja nedavno započela, dok ste ostale projekte ste prodali. Izlazite li iz turizma?

Maraska je trenutno jedini, ali i najveći Doğusov projekt u Hrvatskoj, koji ne podrazumijeva samo hotelsku djelatnost već i razvoj nekretnina, ali brendiranih, dakle ne radi se o klasičnom nekretninskom biznisu. Hotel Maraska će biti vrhunski hotel sa rezidencijskim kompleksom, a ukupna vrijednost investicije iznosit će oko 120 milijuna eura, s time da se na hotelski dio odnosi oko 50 milijuna.

Postoji li već neki interes za kupnju vaših luksuznih stanova i s kojih tržišta?

Da, postoji, Zadar se u nekretninskom biznisu vrlo brzo razvija. Naša lokacija je vrhunska lokacija, a uz to smo stekli dosta pozitivnog publiciteta radi brenda Hyatt, pod kojim ćemo ujedno napraviti i prve brendirane stanove u Hrvatskoj. Jako sam sretan s profilom potencijalnih kupaca, to su ljudi s vrlo visokim primanjima, najčešće iz hrvatske dijaspore te JI Europe, znači Česi, Slovaci, Mađari, Poljaci, Austrijanci, uglavnom stranci. Bogataši koji u Zadar dolaze na mega jahtama također se raspituju o stanovima. Mislim da će ovaj projekt promijeniti profil gostiju u tom dijelu Zadra, što će doprinijeti i kvaliteti života grada.

O koliko se budućih Hyatt stanova radi i u kojoj je fazi realizacija cijelog projekta?

Sagradit ćemo 200 stambenih jedinica i uskoro ćemo taj rezidencijalni dio projekta predstaviti gradskim vlastima. Hotel je trenutačno u izgradnji.

