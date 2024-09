Burzovne robe: BRICS razvija alternativu dolaru, geopolitika prijeti stabilnosti burzovnih roba

Svijet usredotočen na cikluse rezanja kamatnih stopa

Cijene zlata porasle 30 posto od početka godine

BRICS razvija novi sustav plaćanja koji ne uključuje korištenje američkog dolara

Eskalacija sukoba bi mogla poremetiti opskrbu s Bliskog istoka, gdje se proizvodi trećina svjetske nafte

Terminske cijene burzovnih roba generalno su u porastu uoči važnih događaja za robni kompleks. Optimistični makro ulagači okreću se robi kao pohrani vrijednosti nakon velikog smanjenja kamata od strane FED-a prošlog tjedna. GSCI index porastao je 6 posto od 10. rujna kada je pao na svoj minimum u ovoj godini. Nadolazeći ključni datumi: 27. rujna: PCE inflacija u SAD-u (očekivanja 2,3 posto, najniže u tri godine); 30. rujna: izvješće USDA o zalihama žitarica i uljarica na kraju kvartala; 1. listopada: debata Walz-Vance, 10. listopada: CPI podaci o inflaciji u SAD-u i 11. listopada: USDA WASDE izvješće. Sve navedeno imat će u većoj ili manjoj mjeri učinak na kretanje terminskih cijena burzovnih roba.

Rezanje kamatnih stopa

Američka središnja banka snizila je u srijedu kamatne stope za 0,5 postotnih bodova, na 4,75 do 5,00 posto, i poručila da bi ih do kraja godine mogla srezati za još 0,5 postotnih bodova. Čini se da FED priznaje da su spavali za volanom i da su trebali prekinuti ranije? Ovo u osnovi po mnogima može vratiti misli o ponovnom rasplamsavanju inflacije prilično brzo i potrebu za pohranjivanjem bogatstva. U svakom slučaju, tržišta ovo vole jer tražilo se smanjenje stope zadnje dvije godine, pa ne čudi da su DJIA i SP500 pogurali na nove rekordne razine. Svijet je trenutno usredotočen na cikluse rezanja kamatnih stopa koji su započeli u EU i SAD-u, dok se Kina nastavlja nositi s malo drugačijom situacijom ionako slabih gospodarskih uvjeta.

Sada kada je američki FED smanjio kamate, to vjerojatno daje Kini zeleno svjetlo za izlazak s novim poticajima kako bi se tamo potaknuo rast. Kada ćemo to vidjeti? U međuvremenu, Kina je podigla dob za odlazak u mirovinu za muškarce sa 60 na 63, a za žene na 55/58 ovisno o poslu u odnosu na 50/55. Glavno pitanje je zašto? Ili je mirovinski fond pod ozbiljnim pritiskom zbog starije populacije i njegovo povlačenje ne može biti tako brzo. To bi onda bio još jedan znak problema s njihovom populacijom koja stari i njihovom borbom da shvate tu svjetsku moć koju toliko žele. Ili je riječ o ekonomskim osnovama koje naprosto traže više radnika u odnosu na umirovljenike.

Sigurno zlato

Zlato se u petak po prvi put probilo iznad razine od 2.600 dolara, produživši rast podržan očekivanjima daljnjeg smanjenja kamata u SAD-u i rastućih napetosti na Bliskom istoku. Cijene ovog sigurnog utočišta porasle su za skoro 30 posto od početka godine. To nije samo imovina sigurnog utočišta, već je iznad svega imovina zamjenjive razmjene, pohrana vrijednosti i globalno je prihvaćena. To je već 3.000 godina najvažnija stvarna ekonomska energija na svijetu i tako će i ostati, a za vjerovati je da će mu se u sljedećih pet godina pridružiti Bitcoin, digitalno zlato.

BRICS razvija novi sustav plaćanja koji ne uključuje korištenje američkog dolara, što je potvrdio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ovaj sustav omogućit će upravljanje trgovinom, ulaganjima i plaćanjima, omogućujući zemljama da ne ovise o dolaru. Lavrov je rekao da je ovaj potez odgovor na američke i europske sankcije i očekuje da će mnoge zemlje u razvoju usvojiti takav sustav kako bi ih izbjegle. Dolar je izgubio više od 30 posto svoje kupovne moći u odnosu na zlato tijekom prošle godine. Prokletstvo za ušteđevine, velika korist za dugove. Oni koji imaju dugove u FIAT valuti, a ušteđevinu u zlatnim rezervama smanjili su dugove za trećinu.

Nafta porasla

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer se trgovci nadaju jačanju potražnje nakon što je FED smanjio kamatne stope. Smanjenje kamatnih stopa obično potiče gospodarsku aktivnost i potražnju za energijom, no do toga će proći neko vrijeme. Terminske cijene nafte Brent prošlog tjedna porasle su 4,1 posto, a nafte WTI 4,8 posto, a na početku novog tjedna cijene su oko razine od 74 $/bbl Brent i nešto iznad 70 $/bbl WTI.

Osim poteza FED-a, podršku cijenama pružila je i eskalacija napetosti na Bliskom istoku nakon prošlotjednih eksplozija širom Libanona u kojima je poginulo i ranjeno nekoliko tisuća članova Hezbolaha. Libanonski Hezbolah uzvratio je s nekoliko raketnih napada na mete u Izraelu, a Izrael je, pak, izveo ciljani napad na libanonski glavni grad Bejrut. Trgovci se plaše da bi ova eskalacija sukoba mogla poremetiti opskrbu s Bliskog istoka, gdje se proizvodi trećina svjetske nafte. S druge strane, značajniji rast cijena nafte sprječava slabost kineskog gospodarstva, najvećeg svjetskog uvoznika nafte. Nova izvješća pokazala su da je prerada nafte u kineskim rafinerijama u kolovozu usporila peti mjesec zaredom, a usporili su i industrijska proizvodnja i promet u maloprodaji, što ukazuje na slabost domaće potražnje.

Skladišta plina puna

Terminske cijene europskog prirodnog plina porasle su na 34,5 €/MWh usred revizija potražnje naviše i nesigurne ponude. Iz Ukrajine demantiraju ranija izvješća da je Ukrajina pristala transportirati azerbajdžanski plin u Europu kao privremenu mjeru nakon završetka petogodišnjeg ugovora s Gazpromom. Ipak, tržišta su ostala pozorna na to vode li se još poslovi s Azerbajdžanom za opskrbu plinom u Europi sljedeće godine.

Cijene su također bile podržane očekivanjima zahlađenja kasnije tijekom mjeseca, dovoljnog da poveća potražnju plina za toplinsku energiju za 8 milijuna kubičnih metara dnevno. S druge strane, norveški tokovi plina u Britaniju su se povećali jer je plinovod Langeled u potpunosti operativan nakon održavanja. U SAD-u, energetski objekti na obali Meksičkog zaljeva ponovno su se pokrenuli nakon uragana Francine, s ponovnim otvaranjem luka i prihvaćanjem naftnih i LNG tankera. Najnoviji podaci pokazuju da su europska skladišta plina uoči zime bila puna gotovo 93,5 posto.

Poljoprivredni indeks raste

Bloombergov poljoprivredni indeks u rujnu je porastao za 2,6 posto. Trgovci također prate rezultate žetve u SAD-u (~20 posto dovršeno), proširene vremenske prognoze, riječnu logistiku u SAD-u, globalne novčane vrijednosti, valute roba i sezonske točke preokreta ovaj tjedan. Hedge fondovi su iz prodajnog prešli na kupovni modus operandi diljem poljoprivrednog kompleksa. Pokretači su makrooptimizam, suhe prognoze za Brazil, zamah u kupnji CTA trgovaca i rast potražnje. Za sada su fondovi prepolovili svoje neto short pozicije tijekom zadnjih mjesec dana. Što se tiče kretanja terminski cijena agri roba, trenutno se nalazimo u lateralnoj fazi, govorimo o fundamentima samih roba, ali ima toliko mina postavljenih od strane geopolitike i financija da će, najvjerojatnije, neke od njih eksplodirati, pitanje je samo kada.

Terminske cijene bakra popele su se na oko 4,3 $/lbs krajem rujna, krećući se blizu najviših razina u dva mjeseca jer je veliko smanjenje stope od strane FED-a potaknulo globalne ekonomske izglede, potičući porast rizične imovine. Ovaj potez pobudio je nade u meko prizemljenje američkog gospodarstva kako se inflacija vraća na ciljanu razinu, dok je istovremeno povećavala vjerojatnost ublažavanja politika u drugim velikim gospodarstvima. Tržišta također očekuju potencijalnu gospodarsku potporu u Kini koja je najveći potrošač bakra, nakon što su industrijska proizvodnja, maloprodaja i ulaganja u fiksnu imovinu slabija od očekivane naglasila silaznu putanju proizvodnje bez dodatnih poticaja. Što se tiče opskrbe, nedostatak energije u Zambiji pritiskao je proizvodnju jednog od glavnih svjetskih dobavljača rude bakra.