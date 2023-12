Burzovne robe: Hedge fondovi drže rekordnu short poziciju u posljednje tri godine

Američki BDP porastao je za 5,2 posto u trećem kvartalu

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna ponovno pale

Cijene zlata prošli tjedan dosegle su najvišu razinu u posljednjih sedam mjeseci

Malo po malo i evo nas na početku prosinca! Zadnji mjesec u godini je uvijek volatilan na robnim burzama, pa je za očekivati da će tako biti i ovaj put. Niti ovaj tjedan neće proći bez podataka koji imaju utjecaj na kretanje cijena burzovnih roba. Tržište će fokus usmjeriti na set makroekonomskih podataka u SAD-u, koji su važni za procjenu o budućem kretanju inflacije, a što je pak povezano uz nadolazeći sastanak američkog FED-a. Tržište je sve uvjerenije u scenarij ‘mekog slijetanja‘ za američko gospodarstvo koji uključuje popuštanje monetarne politike FED-a i slabiji dolar. Ovaj tjedan je i USDA objavio izvještaj za prosinac. Hedge fondovi sada drže rekordnu short poziciju u posljednje tri godine, nakon prošlotjednog vremena i zamaha prodaje.

Sukobi u Gazi su se nastavili i intenzivirali tijekom vikenda i vjerojatno će nastaviti držati Ukrajinu izvan fokusa svijeta, unatoč tome što su ruski dronovi i krstareće rakete ponovno navodno pogađali različite mete u Ukrajini. Jemenski Huti gađali su dva izraelska broda u Crvenom moru bespilotnim letjelicama i projektilima, Filipini su pratili ilegalnu prisutnost više od 135 brodova u Južnom kineskom moru, dok je Sjeverna Koreja izjavila da će svako ometanje svojih satelitskih operacija smatrati objavom rata. Dakle, na geopolitičkom planu ništa novo.

Cijene nafte ponovno pale

Američki BDP porastao je za 5,2 posto u trećem kvartalu (u odnosu na procjenu od 4,9 posto; odnosno na rast od 2,1 posto u drugom kvartalu). Inflacija u eurozoni pala je na 2,4 posto, ispod očekivanja tržišta. Gospodarstva nastavljaju pokazivati ​​utjecaje tekućih problema s inflacijom, odnosno povećanje kamatnih stopa, no čini se da ipak nategnuto tržište rada i kontinuirana potrošnja potrošača potiču izbjegavanje teške recesije.

Dok se američkim dionicama trguje malo ispod najviših razina iz 2023. i unutar pet posto najviših vrijednosti svih vremena zahvaljujući drugom najboljem rezultatu u studenom od 1980., Kina ima velikih problema sa svojim tržištem dionica.Kineske dionice ponovno su pale prošli tjedan, produžujući njihov nedavni slabiji učinak u odnosu na globalne konkurente. Indeks CSI 300 pao je na najnižu razinu od 2019., što je potaknulo strahove da bi stambena kriza mogla slomiti gospodarstvo. Pad prodaje kuća ubrzao se u studenom, unatoč povećanoj financijskoj potpori vlade.

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna ponovno pale (produživši sada trend pada na šesti tjedan zaredom), ovog puta oko 2 posto, jer su trgovci skeptični po pitanju smanjenja proizvodnje OPEC-a te zbog manjka optimizma u snagu ključnih svjetskih gospodarstava. Cijena barela Brent je na početku novog tjedna ispod 79 $/bbl, dok je cijena barela WTI na početku novog tjedna oko razine od 74 $/bbl. Uspoređujući trenutne cijene, s onima iz sredine rujna, kada je cijene dosegla najvišu razinu u ovoj godini, one se danas niže za više od 15 posto. OPEC i njezini saveznici odlučili su smanjiti proizvodnju u prvom tromjesečju iduće godine za otprilike 700 tisuća barela dnevno.

Politika OPEC-a je jasna – kroz smanjenje proizvodnje, smanjiti ponudu koja će dovesti do rasta cijene. Međutim, tržište je skeptično oko startegije OPEC-a (koji je pozvao Brazil da postane član skupine) prvenstveno jer se očekivalo veće smanjenje, jer je smanjenje proizvodnje dobrovoljno i neće biti kontrola. U takvim uvjetima prevladava ipak strah da će slabljenje gospodarstava oslabiti potražnju za naftom. Podršku cijenama trenutno pruža samo uvjerenje trgovaca da su središnje banke zapadnih zemalja završile ciklus povećanja kamata, s obzirom na to da inflacija popušta. No, gospodarstva će vjerojatno stagnirati ili slabiti idućih mjeseci, a proći će još mjeseci prije nego što bi središnje banke mogle početi smanjivati kamate i tako podržavati oporavak gospodarstava.

Pšenica u SAD-u dosegla najniže ugovorene razine

Cijene prirodnog plina u Europi TTF pale su na 42 €/MWh zbog trajno niske potražnje, što je regiji omogućilo održavanje zdravih rezervi plina. Unatoč hladnom razdoblju, povlačenja iz skladišta bila su minimalna u usporedbi s prethodnim godinama. U subotu je skladište plina u EU bilo na 94,4 posto, nešto niže nego 97,7 posto prije tjedan dana. Osim toga, očekuje se porast temperatura do kraja tjedna, smanjujući potražnju za grijanjem. Također, izazovna gospodarska perspektiva ukazuje na ograničeni potencijal za značajno povećanje industrijske potrošnje u bliskoj budućnosti.

Tijekom prošlog desetljeća svjetska poljoprivredna proizvodnja rasla je po prosječnoj godišnjoj stopi od 1,94 posto, mnogo sporije od stope rasta proizvodnje od 2,74 posto u prethodnom desetljeću i niže od prosječne godišnje stope od 2,3 posto u posljednjih šest desetljeća (1961. –2021). Usporavanje rasta poljoprivrede uglavnom je povezano s usporavanjem stope rasta ukupne poljoprivredne faktorske produktivnosti (TFP), koja je u razdoblju 2011. – 2021. pala na 1,14 posto godišnje (u usporedbi s 1,93 posto godišnje u prethodnom desetljeću). TFP mjeri količinu poljoprivredne proizvodnje proizvedene od agregatnih inputa korištenih u procesu proizvodnje (zemlja, rad, kapital i materijalni resursi).

Pšenica u SAD-u rano je dosegla najniže ugovorene razine zbog zabrinutosti zbog velikih isporuka, ali je zatim naišla na tzv. short covering zahvaljujući tjednoj izvoznoj prodaji koja je bila daleko iznad tempa potrebnog za postizanje godišnjeg procjene od strane USDA. U Argentini BAGE je zadržao usjev na 14,7 mil tona, ali su rekli da bi mogao porasti jer se čini da je šteta od mraza manja od očekivane. Argentinska pšenica postaje cjenovno konkurentna u JI Aziji, dok je brazilska stočna pšenica konkurentna u Aziji.

Australski terminski ugovori dosegnuli su šesterotjednu najvišu tjednu vrijednost zatvaranja, ali su tržišta fizičke robe bila tiha dok trgovci pokušavaju procijeniti razmjere štete od vremenskih neprilika. MATIF Dec je dosegao najnižu razinu u 26 mjeseci jer su puni lučki silosi i kineska odgoda, ali pokrivanje pozicija od strane fondova, marokanska prodaja i loše vrijeme u Crnom moru gdje su jaki vjetrovi i valovi mora uzrokovali značajne probleme za otpremu, pomogli su oporavku cijena. Nakon tri tjedna pada, MATIF je završio tjedan porastom od 3 €/t.

Cijene zlata znatno porasle

Cijena kukuruza na CBOT-u se oporavila od 28-mjesečnih najnižih razina uslijed zabrinutosti zbog Brazila i visoke izvozne prodaje marketinške godine. Unatoč 11-tjednoj najvišoj razini reala, brazilski futuresi za ožujak porasli su na 7-mjesečnu najvišu razinu u odnosu na CBOT, što ukazuje na povećanje zabrinutosti oko domaćih zaliha. U isto vrijeme, odgođena sjetva soje donijela je dodatnu zabrinutost za usjev Safrinha, koji neće biti dostupan na svjetskom tržištu do srpnja-kolovoza. Oborine u listopadu i studenom u središnjem Brazilu bile su 200-300 mm ispod normale, zbog čega će vrijeme u prosincu biti još važnije. BAGE je zadržao argentinski urod na 55 milijuna tona.

Unatoč tome što je uvoz u EU-a i dalje manji za 40 posto u odnosu na prošlu godinu, MATIF je pao na najniže razine i tjedan završio padom od 1 €/t, dok je tržište Crnog mora suočeno s porastom troškova prijevoza zbog političke neizvjesnosti. Paralelno cijena soje na CBOT-u pala je na najnižu razinu u zadnjih mjesec dana. Urod soje u Argentini procijenjen je na 50 milijuna tona, ali je situacija u Brazilu više neizvjesna. Sjetva u obje države kasni. Zbog suše u središnjim i sjevernim regijama i stalnu kišu na jugu Brazila, teško je procijeniti površinu koja će biti zasijana sojom, što dovodi do sve većih raspona procjene uroda.

Cijene zlata prošli tjedan dosegle su najvišu razinu u posljednjih sedam mjeseci, potaknute padom američkog dolara i prinosa na obveznice. Zlatu pogoduje rastuće tržišno očekivanje da će FED promijeniti politiku u prvoj polovici sljedeće godine. Novi tjedan zlato je nastavilo s rastom i doseglo povijesno rekordnu razinu od preko 2.100 $/oz, nakon čega je cijena pala. Nešto se kuha. Velike kineske talionice bakra pristale su na smanjenje prerade od 9 posto, što prevedeno znači da gubimo oko 1,5 posto globalne ponude bakra. To bi moglo utjecati na povećanje ‘temeljne‘ inflacije.