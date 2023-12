Burzovne robe: Hedge fondovi se klade na niže cijene agri roba u budućnosti

Cijene roba su porasle zbog rasta cijene nafte

Nakon nekoliko tjedana pada cijena na tjednoj razini, za tjedan iza nas možemo reći da su cijene roba porasle. Prvenstveno je to zbog rasta cijene nafte. Porasle su i cijene većem dijelu metala, kao i nekim agri robama. Istovremeno, pale su cijene plina i soft roba. Za razliku od roba, prošlog tjedna pala je vrijednost američkog dolara, te je sada odnos EUR/USD iznad razine 1,09, što je uvijek bullish signal za robe nominirane u dolarima, a bearish za ne dolarske robe.

Što se tiče nekih generalnih pokazatelja, dolarski indeks DXY iznad 102 boda, a indeks straha VIX vrlo nizak, ispod 13 bodova. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) započinje tjedan na razini od 535 bodova, a Bloomberg Commodity Index (BCI) ispod razine od 99 bodova.

Predbožićni tjedan obično je sinonim za mirniji tjedan na burzama, s manjim volumenom trgovanja uoči nadolazećih božićnih i novogodišnjih praznika. Trenutačno je jedan od značajnijih faktora koji utječu na tržište burzovnih roba optimistično makro okruženje, zahvaljujući prošlotjednim odlukama glavnih centralnih banaka koje nisu podigle kamatne stope (očekivano), već su dodatno podigle optimizam tržišta o smanjenju kamatnih stopa do sredine sljedeće godine.

Pored toga tu je još i nepromijenjena situacija, bez znakova poboljšanja na Bliskom istoku ili u Ukrajini. Ruska državna novinska agencija RIA izvijestila je u nedjelju da je ministar poljoprivrede rekao da Rusija nema interesa produžiti ugovor o žitu. Nije bilo očitog razloga zašto je takva izjava trebala biti dana u ovom trenutku. Dio trgovaca u petak je zasigurno podigao makar jednu obrvu na vijest o djelomičnom prekidu plovidbe u Crvenom moru nakon napada Hutija na komercijalna plovila.

Nešto na što treba obratiti pažnju su svakako hedge fondovi koji imaju najveću short poziciju u zadnje tri godine u agri robama. To znači da se fondovi klade na niže cijene u budućnosti, posebice žitarica i uljarica. Samo će vrijeme pokazati jesu li u pravu ili će biti panično zatvaranje pozicija u nekom trenutku sljedeće godine.

Roba se sveukupno bori da zadrži vrijednost, a to sugerira da se ekonomski rast bori. Pojedini smatraju da će to neprestano gurati inflaciju niže, ali druga strana tog argumenta je da će, ako se roba čini prejeftinom, sav ovaj svježi ‘rizik‘ novca poželjeti kupiti robu!

Prema MMF-u, sve najzaduženije siromašne zemlje svijeta dobile su velike zajmove od Kine. Kritičari to nazivaju "diplomacijom dužničke zamke", u kojoj Kina namjerno daje zajmove zemljama za koje zna da ih ne može platiti, s nadom da će steći politički utjecaj. Veći dio financiranja za velike dubokovodne luke, duge željeznice i elektrane doći će iz novčanika kineskih kompanija. Neki će biti bespovratna sredstva, ali mnogi se uzimaju u obliku zajmova, a kada zemlje ne izvrše svoje obveze, može doći do posljedica. U Pakistanu je, primjerice, dubokovodna luka u Gwadaru financirana zajmovima kineskih banaka u iznosu od 16 milijardi dolara. Jedini problem? Kamatna stopa je iznad 13 posto, a ako Pakistan padne, Kina bi na kraju mogla uzeti sve vrste kolaterala kao kompenzaciju, od rudnika ugljena do naftovoda.

Stabilizacija potražnje za naftom

I to smo dočekali. Nakon sedam tjedana uzastopnog pada cijene nafte, prošlog tjedna su cijene nafte blago porasle, premda su tijekom tjedna osjetno oscilirale, ovisno o vijestima o ponudi i potražnji. Cijena barela nafte Brent prošlog je tjedna porasla 0,9 posto, na iznad 76 $/bbl. Cijena barela nafte WTI porasla je 0,3 posto, na iznad 71 $/bbl. Tržište je živnulo na valu optimizma da će u idućoj godini potražnja za naftom porasti, s obzirom na to da je, čini se, ciklus povećanja kamata u zapadnim zemljama završen.

To najvjerojatnije znači da će, unatoč oštrom povećanju kamata u više od godinu i pol dana, najveće svjetsko gospodarstvo izbjeći recesiju. A to, pak, znači stabilizaciju potražnje za naftom. Zbog niže cijene i mogućeg jačanja potražnje u SAD-u, svjetska potrošnja nafte porast će u 2024. za 1.1 milijun barela dnevno, oko 130 tisuća više nego što se prije očekivalo, procjenjuje Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF pale su ispod 33 €/MWh eura po megavat-satu, najniže u gotovo tri mjeseca, usred znakova pada i obilne ponude. Zimske temperature na kontinentu vratile su se na razine umjereno iznad sezonske norme nakon oštrog zahlađenja početkom prosinca, održavajući potražnju za plinskim intenzivnim grijanjem daleko ispod ekstrema.

Posljedično, tržišni igrači su se okladili da će trenutne razine velikih zaliha pružiti snažnu zaštitu od rizika nestašice opskrbe na kontinentu ako temperature neočekivano postanu niže. Najnoviji podaci pokazali su da će europske zalihe plina ostati blizu najviših vrijednosti svih vremena do početka siječnja. U međuvremenu je slaba kupnja plina u Kini snizila cijene za izvoz LNG-a za ključne euroazijske uvozne terminale, uključujući europsko nizozemsko čvorište.

Kod žitarica cijene ‘zaglavljene‘

Terminske cijene pšenice na CBOT-u su tjedan završile u blagom padu, dok je cijena na MATIF-u značajnije pala. Argentina je devalvirala službeni tečaj pezosa na 800 i predložila povećanje poreza na izvoz pšenice i kukuruza s 12 posto na 15 posto, ali to još mora usvojiti Kongres. Procjene uroda u Argentini i dalje se kreću između 14,5 i 15 milijuna tona. Unatoč tome što su neke regije bile previše vlažne, a druge previše suhe, plus nevoljkost farmera koji prodaju Matif, ožujak je bio na najnižem tjednom zatvaranju od siječnja 2022.

Isporuke u EU još uvijek službeno zaostaju za onima prošle godine za 14 posto, a robe iz Crnog mora vjerojatno su preuzele većinu od milijun tona prodanog žita sjevernoj Africi. Cijena kukuruza na CBOT-u je tjedan završila neznatno niže unatoč izvoznoj prodaji koja je još uvijek znatno ispred USDA projekcija, oporavku sirove nafte i brazilskim cijenama koje guraju izvoznu potražnju u SAD.

Brazilske terminske cijene za ožujak porasle su šesti tjedan zaredom na osmomjesečni maksimum usred stalne i sve veće suše, a privatne procjene usjeva nastavljaju padati. Procjena uroda u Argentini i dalje na 55 milijuna tona. Unatoč tome što je uvoz u EU još uvijek 44 posto niži od prošle godine, Matif je tjedan zaključio niže (na razini 197-198 €/t) i spreadovi su ponovno oslabili usred stalne jeftine konkurencije iz Crnog mora i razgovora o mogućem povećanju francuskih površina od 30 posto sljedeće godine.

Sve u svemu potvrđuje se da je prosinac promjenjiv mjesec, ali za sada bez jasnog smjera kretanja. Kada se gleda period pred nama, za cijenu sojine sačme ključni će biti potezi novog predsjednika Argentine. Kod soje sve ovisi o vremenskim (ne)prilikama u siječnju u Južnoj Americi, posebno u Brazilu. Za žitarice trenutačni fundamenti ostavljaju malo prostora za značajnije promjena, cijene su ‘zaglavljene‘. To znači da do značajnije promjene cijene može doći samo ako se eksterni čimbenici promjene.

Terminske cijene bakra porasle su prema razini od 3,9 $/lbs, približavajući se najvišoj četveromjesečnoj razini, prateći rast ostalih baznih metala. Trend smanjenja inflacije na Zapadu te potencijalno smanjenje kamatnih stopa centralnih banaka sljedeće godine, jača nadu da niži troškovi zaduživanja mogu podržati proizvodnu aktivnost.

Osim toga, niži dolar povećava inozemnu potražnju za baznim metalima. Zabrinutost oko opskrbe također je poduprla trend, budući da Panama planira zatvoriti rudnik Cobre tvrtke First Quantum, zaustavljajući proizvodnju iz ključnog izvora opskrbe u svijetu. Ipak, ograničena očekivanja potražnje iz Kine ograničila su rast cijene.