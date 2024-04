Burzovne robe: Skočile cijene nafte, prirodnog plina, bakra i aluminija

Od početka godine, nafta je porasla za 18 posto

Nafta se ponovno probija u fokus svih diskusija kada su u pitanju burzovne robe. Pomalo pre lako i jednostavno smo probili granicu od 80 $/bbl na Brentu i bez puno pompe u kratkom vremenu probili i granicu od 90 $/bbl. Od početka godine, nafta je porasla za 18 posto. Otvaramo li to na mala vrata granicu od 100 $/bbl? Što će to značiti za inflaciju i monetarne politike centralnih banaka kojima je Sveti Gral postalo spuštanje inflacije ispod magične razine od 2 posto? Tržišta sirove nafte i metala rastu zbog novih geopolitičkih rizika. Vrijeme će pokazati hoće li dio tog novca pritjecati na poljoprivredna tržišta u budućnosti. Uz naftu tu gdje je, zlato pleše na gornjim granicama povijesno najviših razina (a od početka godine cijena je porasla 13 posto), srebro također ima velike pomake prema gore, a Bitcoin se vrti oko granice od 70 tisuća dolara.

Uvertira u novi tjedan je tu. Nafta raste, američki dolar je čvrst, u srijedu nas očekuju podaci o inflaciji u SAD-u, a u četvrtak je USDA izvještaj. Vremenske prilike u svijetu za sada ne predstavljaju prijetnju usjevima, no to se vrlo brzo može okrenuti naglavačke. Ono što je činjenica je da fondovi imaju short pozicije na uljaricama i rekordno short poziciju na pšenici.

Početkom 2024. godine postoji 2.781 milijarder na svijetu čije se bogatstvo procjenjuje na 14.200 milijardi dolara i oni dolaze iz 78 zemalja. Najviše ih očekivano dolazi iz SAD-a, zatim Kine, Indije, Njemačke i Rusije, a slijede još Italija, Brazil, Kanada, Hong Kong i UK u prvih deset. Broj ruskih dolarskih milijardera na Forbesovoj svjetskoj ljestvici u usporedbi s prošlom godinom porastao je sa 110 na 125. Pomalo iznenađujuće, zar ne? To je najviše u povijesti liste. Prethodni rekord u broju Rusa na ljestvici zabilježen je 2021. godine - 123 osobe. Prema ruskoj verziji Forbesa, ukupno neto bogatstvo najbogatijih Rusa poraslo je tijekom godine za 14 posto i dosegnulo 576,8 milijardi dolara. Kako navodi publikacija, taj je iznos manji od povijesnog rekorda postavljenog 2021., kada su 123 ruska milijardera imala ukupni kapital od 606,2 milijarde dolara.

Cijena nafte skočila

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna skočile više od 4 posto, dosegnuvši najviše razine u pet mjeseci, što je ponajviše posljedica rasta napetosti na Bliskom istoku. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna skočila 4,2 posto, na iznad 91 $/bbl, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,5 posto, gotovo dohvativši razinu od 87 $/bbl. Skok cijena nafte na najviše razine u pet mjeseci ponajviše je posljedica rasta napetosti na Bliskom istoku. Iran je poručio da će odgovoriti Izraelu na zračni napad na iranski konzulat u Damasku, glavnom gradu Sirije, u kojem je poginulo nekoliko visokih vojnih dužnosnika. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat, ali je zbog sigurnosti privremeno zatvorio 28 veleposlanstava u svijetu. Tržište zna da će Iran vjerojatno odgovoriti, ali ne zna pojedinosti i to stvara veliku nelagodu i nervozu.

Trgovce zabrinjavaju i napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica na rafinerije u Rusiji, koji su po nekim procjenama blokirali oko 15 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte. OPEC zemlje i saveznici tog kartela, uključujući Rusiju, potvrdili su, pak, na prošlotjednom sastanku odluku o ograničavanju proizvodnje tražeći od pojedinih zemalja strože pridržavanje dodijeljenih kvota. Procjene o slabijoj ponudi poklopile su se s naznakama ubrzanja gospodarskog rasta u SAD-u, što bi moglo dodatno ojačati potražnju. Svako ovdje još treba spomenuti da su zbog rasta cijena nafte, SAD otkazale plan kupnje nafte za svoje strateške rezerve.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF porasle su za 5 posto na gotovo 28 €/MWh zbog produženja prekida rada u Norveškoj i predviđenog hladnijeg vremena. Norveški operater plinskog sustava Gassco odgodio je planirani prekid isporuke plina od 14,8 milijuna kubičnih metara dnevno radi održavanja na terminalu St Fergus u Britaniji kako bi završio 10. travnja umjesto 9. travnja. Također, meteorolozi su prognozirali prijelaz hladnijeg vremena počevši od utorka i značajan pad temperature u srednjoj Europi, popraćen vjetrovitim i hladnim uvjetima do srijede. Unatoč vremenskoj prognozi, europska skladišta plina navodno su popunjena 59,9 posto.

Rast cijena agri roba

U agri svijetu, prošli je tjedan završio rastom cijena na MATIF-u. Kao i prethodna 2 tjedna, pšenica je u petak navečer ušla u vikend u značajnom porastu. Zaključujući tjedan s rastom od 3 €/t na 203 €/t, terminska cijena za svibanj 2024. održala su se na ključnoj razini podrške od 200 €/t, unatoč tome što su aktivno testirane prethodnog dana. Kukuruz je trenutno u drugom planu u kratkom roku, ali je unatoč tome zabilježio porast cijene novog usjeva od 1 €/t na 196,50 €/t na MATIF-u za ugovore studeni 2024.

Glavni čimbenici koji utječu na za poljoprivredne proizvode su rastuća geopolitička kriza koja jača dolar, rat na raznim razinama koji gura cijene nafte i zlato koje obara povijesne rekorde zbog čeha FIAT valute gube kupovnu moć te činjenica da je ukupna short pozicija u agri robama oko 70 milijuna tona (imajte na umu da je smanjenje short pozicije s 85 na 70 milijuna tona zadnjih nekoliko tjedana, uzrokovalo rast cijene kukuruza za oko 15 €/tm i za oko 10 €/tm za rast cijene pšenice).

Generalno, na europskom kontinentu vrijeme je i dalje ćudljivo, sjeverna polovica i dalje pati od viška vlage, dok se južne zemlje brzo suše i zagrijavaju. To vrijedi od Španjolske do južne Rusije. FranceAgriMer je još jednom smanjio stanje pšenice i ječma u Francuskoj. Međutim, vrijeme se čini sve povoljnijim za rani početak sjetve kukuruza u kukuruznom pojasu tijekom sljedećih tjedana, što malo utječe na cijene u Chicagu. Međutim, pad cijena bio je vrlo ograničen zbog obnovljene neizvjesnosti u Argentini. Bakterijski napad iznenada je oštetio argentinski kukuruz koji ulazi u završnu fazu prije žetve, za koju se do sada očekivalo da će biti obećavajuća. Kao rezultat toga, Burza u Buenos Airesu smanjila je svoju procjenu žetve za 2024. za 2 milijuna tona na 52 milijuna tona, ostavljajući otvorena vrata za daljnja smanjenja. Uz skoru sjetvu kukuruza, soja se kreće u suprotnom smjeru i zatvorila se više u petak navečer. Svako vrijeme koje pogoduje ranoj sjetvi u kukuruznom pojasu općenito pogoduje povećanju kukuruza nauštrb soje.

Bakar iznad 4,25 $/lbs

Terminske cijene bakra porasle su na iznad 4,25 $/lbs, najviše u zadnjih 14 mjeseci, budući da su podaci koji pokazuju porast globalne proizvodne aktivnosti podržali očekivanja velike potražnje za baznim metalima. Industrijska proizvodnja u Njemačkoj porasla je više nego što se očekivalo u veljači, potaknuvši optimizam u pogledu europske proizvodne proizvodnje i dodavši zamah nadmetanju za glavne robne fondove. Razvoj je bio usklađen s oporavkom proizvodnje u SAD-u prema podacima ISM-a i pozitivnim iznenađenjima za Caixin i službeni kineski proizvodni PMI, izazivajući zabrinutost oko pada sektora za dva glavna potrošača bakra. Na strani opskrbe, poremećaji u glavnim afričkim rudnicima povećali su prethodne neuspjehe u ključnim rudnicima u Panami i Južnoj Americi, natjeravši Anglo American da smanji svoje smjernice za proizvodnju bakra za više od 160 tisuća tona. Pesimistični izgledi za proizvodnju rudače natjerali su kineske talionice da se približe zajedničkom smanjenju proizvodnje od 10 posto kako bi poboljšale marže.

Cijene aluminija također su porasle, na 2.450 $/t, prateći rast ostalih baznih metala uslijed pritiska dolara, zabrinutosti u vezi s opskrbom i određenog porasta potražnje iz Kine. Oba proizvodna pokazatelja PMI-a u Kini iznenadila su uzlaznu stranu u objavama iz ožujka, sugerirajući da je tvornička aktivnost u zemlji donekle odgovorila na niz mjera poticaja i gospodarske potpore iz Pekinga. Cijene su također bile podržane prijetećom zabrinutošću za opskrbu, pri čemu je Aluminium Corp of China naglasio da je sigurnost boksita u zemlji još uvijek neizvjesna zbog njezine ovisnosti o Gvineji, koja je bila izložena prekidima nakon eksplozije u ključnom skladištu goriva. Osim toga, talionice u Yunnanu, četvrtoj po veličini kineskoj regiji za proizvodnju aluminija, ostale su podložne ograničenjima proizvodnje zbog godišnje sušne sezone