Burzovne robe: Sok od naranče, pšenica Matif i srebro veliki dobitnici na razini mjeseca

Iza nas je bearish tjedan u kojem su cijene raznih roba uglavnom pale

Cijena zlata u Kini premašila je međunarodnu referentnu vrijednost u Londonu

Nafta Brent nakon 4 mjeseca kliznula ispod 80 $/bbl, a nafte WTI ispod razine od 75 $/bbl

Europsko vijeće ratificiralo uredbu kojom se uvode carine na uvoz iz Rusije i Bjelorusije

Svibanj je bio općenito pozitivan ili bullish mjesec za tržišta roba. Tijekom mjeseca Bloombergov robni indeks porastao je za 1,3 posto. Gledajući po robama, sok od naranče, pšenica Matif i srebro bili su veliki dobitnici na razini mjeseca. Gledajući unaprijed, tržište će ovaj mjesec pratiti vremenske prognoze diljem sjeverne hemisphere, a posebno za EU, SAD i Crno more, zatim kretanje cijene fizičke robe na glavnim tržištima, snažne ljetne sezonske trendove i kretanje američkog dolara.‍‍‍‍‍‍

Ukratko, iza nas je jedan bearish tjedan, tjedan u kojem su cijene raznih roba uglavnom pale.Niti u ovom tjednu neće nedostajati izvještaja koje će dijelom uzeti fokus tržišta, a možda i utjecati na smjer kretanja cijena. Tako ćemo već na početku tjedna vidjet prve rezultate stanja kukuruza i soje u SAD-u, a u četvrtak nas očekuje odluka ECB-a i potencijalno smanjenje kamatnih stopa. Premda se očekuje da će ECB smanjiti kamatne stope, do ubrzanja rasta gospodarstava eurozone proći će još neko vrijeme. Agri tržište će pratiti vremensku prognozu u Rusiji, koja se ponovno naginje prema suši i višim temperaturama. S druge strane, sjetva u SAD-u završava pozitivno, s dovoljno vlage u tlu i kartama koje sugeriraju hladnije i suše vrijeme do sredine lipnja.

Nestanak povjerenja

Indijska središnja banka premjestila je 100 tona zlata iz Londona, iz depozita engleske središnje banke, u svoje trezore. U povijesti se takve situacije događaju kada povjerenje u sustav i među državama počne nestajati. A kad se povjerenje poljulja, zlato sja, pa su zato cijene tu gdje jesu trenutno. Od lipnja 2023. cijena zlata u Kini premašila je međunarodnu referentnu vrijednost u Londonu. U tijeku je bitka za kontrolu globalne cijene zlata, ali prije svega jasno je da Peking plaća više za zlato od terminske cijene, kojom se očito manipuliralo naniže desetljećima.

U prvom kvartalu 2024. kineska potražnja za zlatnim polugama i kovanicama porasla je za 68 posto na godišnjoj razini. Za očekivati je slično stvar i sa srebrom. Indija je uvezla više srebra u prva 4 mjeseca 2024. nego u cijeloj 2023. Istovremeno, UBS je ažurirao svoje izglede za cijene srebra, predviđajući daljnji rast zbog snažne industrijske potražnje i potencijalnog manjka ponude na tržištu. Prema njihovim procjenama, predviđaju da će metal dosegnuti 34 $/oz do kraja rujna, 36 $/oz do kraja 2024. i zadržati tu razinu do kraja ožujka 2025.

Cijene nafte ponovno su na razini prošlog tjedna pale, drugi tjedna zaredom, a istovremeno su zabilježile najveći mjesečni pad (5,3 posto) u ovoj godini jer globalna potražnja nije tako snažna kako su se trgovci nadali. Međutim, još je zanimljiviji početak trgovanja u novom tjednu, koji je obilježio značajan pad cijene nafte (veći od 3,5 posto). Tako je nafta Brent nakon dugo vremena (4 mjeseca) kliznula ispod 80 $/bbl, a nafte WTI ispod razine od 75 $/bbl. Glavni razlog za to je odluka OPEC+ članica tijekom vikenda da popuste i povećaju dnevnu proizvodnju nafte, odnosno plan koji su predstavili. Tako OPEC+ članice namjeravaju postupno ukinuti dobrovoljna smanjenja proizvodnje od 2,2 milijuna barela dnevno tijekom sljedeće godine, počevši od listopada.

Očekuje se da će do prosinca više od 500 tisuća barela dnevno ponovno doći na tržište, s ukupno 1,8 milijuna barela dnevno koji će se vratiti do lipnja 2025. U međuvremenu, OPEC+ će zadržati dodatna smanjenja proizvodnje od 3,6 milijuna barela dnevno do kraja 2025. Nakon što je OPEC+ neumoljivo tragao za naftom od 100 $bbl, čini se da kartel baca ručnik u ring. Očito je procijenjeno da pumpanje više sada može biti korisno, tj. kratkoročna bol za dugoročnu dobit. Prvo, OPEC+ se ne suočava s kolapsom cijena, više bi ovo mogao biti samo ograničeni pad cijena. Drugo, donekle niže cijene mogle bi dugoročno pomoći: ublažavanjem globalne inflacije i time poticanjem nižih kamatnih stopa i višim gospodarskim rastom u gospodarstvima u nastajanju te ukidanjem implicitne subvencije koju je OPEC+ davao svojim američkim rivalima koji naftu proizvode iz škriljevca.

Cijene plina porasle 13 posto

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF porasle su u jednom trenutku u ponedjeljak čak 13 posto, na više od 38 €/MWh (najviša razina u zadnjih šest mjeseci), prije nego se cijena stabilizirala na razni od 36 €/MWh. Ovaj skok u cijeni je bio potaknut padom opskrbe u Norveškoj zbog neplaniranog ispada u postrojenju za preradu plina Nyhamna. Incident na platformi Sleipner Riser u nedjelju zaustavio je rad tvornice Nyhamna i nije jasno koliko će to trajati. U međuvremenu, uvoz LNG-a u Europu smanjio se posljednjih tjedana zbog veće potražnje u Aziji, gdje toplinski val povećava potrošnju za hlađenje. To je dovelo do povećane konkurencije za teret između Europe i Azije.

Europsko vijeće je ratificiralo uredbu kojom se uvode carine na uvoz iz Rusije i Bjelorusije žitarica (durum pšenice: 148 €/t, obične pšenice: 95 €/t, kukuruza: 94 €/t), uljarica i ostalih proizvoda, uključujući repinu pulpu (uključujući melasu) i stočni grašak na koje se primjenjuje ad valorizacijska pristojba od 50 posto. Uredba će biti objavljena u Službenom listu EU i stupit će na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Na razini tjedna, cijena pšenice je pala 2,7 posto, cijena kukuruza je pala 3,96 posto, a soje 3,45 posto. Ovo je doba godine kada su agri trgovci nervozni zbog vremenskih uvjeta za ranu ljetnu proizvodnju. Povijesno gledajući, cijene kukuruza i soje imaju tendenciju porasta krajem svibnja. Na primjer, cijene soje u SAD-u porasle su u 19 od protekle 22 godine u dva tjedna krajem svibnja i početkom lipnja. Američki trgovci sada su uvjereni da sjetva kukuruza i soje dobro napreduje, što utječe na cijene ova 2 proizvoda. Pšenica pada, ali dijelom i zbog izvlačenja profita. Pritisak žetve također pokazuje svoje lice u SAD-u. Žetva pšenice već je počela u Teksasu i južnoj Oklahomi. Sunce se stidljivo vraća u Francusku nakon vrlo sivog i kišnog tjedna, koji je bio nepovoljan za usjeve. Kao rezultat bolesti koje svakodnevno napreduju u žitaricama koje su kažnjene prekomjernom vlagom, stanje meke pšenice i ozimog ječma ponovno se pogoršava u Francuskoj.

U Rusiji i Ukrajini, prognoze kiše koje su ublažile tržište pšenice prošli tjedan ponovno ustupaju mjesto sušnijim i još toplijim izgledima za sljedeća 2 tjedna za većinu ozime pšenice. Dok su aktivnosti na međunarodnoj sceni do sada bile vrlo mirne, Alžir se vraća na tržište s novim tenderom.

Bakar pao s rekordnih razina

Terminske cijene bakra pale su prema 4,6$/lbs sa svojih rekordnih 5,2 $/lbs od prije dva tjedna. Nedovoljna potražnja je u kratkom roku nadmašila špekulativne oklade koje su pokrenule nedavni porast. Neočekivano smanjenje proizvodnih aktivnosti, prema službenom PMI-ju za svibanj, naglasilo je slabu kinesku potražnju za industrijskom robom i povećalo zabrinutost zbog prekomjerne ponude jer je korištenje otpada povećalo proizvodnju iz rafinerija. To je povećalo zalihe i dovelo do smanjenja cijena za isporuku iz carinskih skladišta u odnosu na cijene na LME-u po prvi put od početka objavljivanja podataka 2017., što ukazuje na nisku fizičku potražnju. Ipak, špekulativne oklade za bakar zadržale su cijene 20 posto višima od početka godine do danas, na temelju njegove ključne uloge u elektrifikaciji u mrežnom skladištenju energije i infrastrukturi podatkovnih centara, što odgovara nadi da će kinesko nadmetanje uspjeti, nakon što je Peking predstavio povijesne mjere za podršku, podići svoje gospodarstvo. To koincidira s velikim troškovima dodavanja nove ponude, tjerajući rudare na akcije spajanja i preuzimanja umjesto da razvijaju nove projekte.