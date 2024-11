Burzovne robe: Utjecaj američkih izbora, FED-a i volatilnosti dolara na tržišta

Ishod izbora može značajno promijeniti vrijednost dolara, što će utjecati na terminske cijene roba

Rekordna proizvodnja u SAD-u i odgoda povećanja proizvodnje od strane OPEC-a stvaraju promjenjivost na tržištu nafte

Pad cijena europskog prirodnog plina zbog visoke popunjenosti skladišta i smanjenje očekivanih prinosa agri proizvoda u EU i SAD-u

Evo nas u velikom tjednu, tjednu u kojem nas očekuje najiščekivaniji događaj ove godine – američki izbor. Rezultati ovih izbora imat će utjecaja na mnogo toga što se trenutno događa u svijetu oko nas. U dugom roku na globalnu geopolitiku i makroekonomiju, a u kratkom roku na financijska i robna tržišta. O tome smo već pisali u ranijim pregledima, a zasigurno će se o tome što nas to sve čeka u naredne četiri godine još više pisati nakon utorka. Do tada, vratimo fokus na robne tržišta, burze i terminske cijene. Pred nama su tri glavna pokretača tržišta u ovom trenutku: izbori u SAD-u u utorak, odluka FED-a o daljnjem smanjenju kamatnih stopa u četvrtak i za agri robe važno izvješće USDA WASDE u petak.

Dolar pada

Slabost dolara zasigurno utječe na terminske cijene roba nominiranih u dolarima. A zašto dolar pada? Zato što najnovije ankete i kladionice pokazuju pad podrške Trumpu (kandidatu za dolar i carine). Harrisova pobjeda u kombinaciji sa smjernicama FED-a pritisnula bi dolar na niže, jačajući futurse na burzama, što bi primjerice išlo u korist američkim ratarima koji su upravo u tijeku žetve. U međuvremenu Zlato nastavlja gurati nove vrhunce, FIAT valute gube vrijednost iz tjedna u tjedan, a euro pronalazi određenu potporu usred podataka o inflaciji koji su bili jači od očekivanih, što sada snižava očekivanja za buduća smanjenja stopa od strane ECB-a? Neizbježan gubitak vrijednosti FIAT valuta bitan je za smanjenje duga, državnog, bankarskog i privatnog, koji je sada izvan kontrole. Gubitak kupovne moći je snažan i pojačat će se 2025. U svakom slučaju, možemo samo reći pripremite se za zanimljiv i volatilan tjedan.

Bearish vs bullish

S obzirom na to da je listopad iza nas, prilika je da se kratko osvrnemo na kretanje terminskih cijena roba na razini mjeseca. Generalno, bilo je tu više bearish nego bullish kretanja na razini mjeseca, a to se bolje vidi na grafu u prilogu. Ono što treba spomenuti je da je Bloombergov robni indeks pao za 2,2 posto zbog boljih vremenskih prognoza za Brazil, jakog dolara i slabljenja kineskog rasta. Što je sljedeće? Sve su oči uprte u vremenske prilike u Južnoj Americi, signale globalne potražnje te kretanja rizične imovine uoči izbora u SAD-u.

BDP SAD-a je rastao u trećem kvartalu 2,8 posto, naspram 3 posto u drugom kvartalu i ispod procijenjenih/očekivanih 3 posto za ovaj kvartal. Pomalo razočaravajuće, ali još uvijek daleko od bilo kakvih recesijskih rizika. PMI u Kini porastao je na 50,1 u listopadu, u odnosu na 49,8 u rujnu, što signalizira lagani skok iznad 50 koji uzrokuje ‘ekspanziju‘ tržišta, što je još važnije smatra se da prekida ciklus od pet mjeseci kontrakcije ispod 50.

Što će Fed?

Očekuje se smanjenje stope FED-a, s novim prognozama koje oblikuju tržišna očekivanja. Tako Izvršni direktor Bank of America predviđa smanjenje od 50 bp u 2024., četiri smanjenja od 25 bp u 2025; MMF predviđa još dva smanjenja stope FED-a ove godine, tržište vidi smanjenje od 25 bp 7. studenog, drugo 18. prosinca i jedno u siječnju 2025.

Na svjetskim su tržištima terminske cijene nafte prošloga tjedna pale, čime se samo potvrđuje volatilnost na tržištu (tjedan prije su bile porasle na razini tjedna, a tjedan prije toga pale). Prošlog su tjedna cijene pale oko 3 posto, nakon što su tjedan dana prije porasle više od 3,5 posto, čim je izgubljen veći dio tih dobitaka. Ono što potvrđuje navedeno je da cijene ponovno rastu na početku novog tjedna, pa su tako na početku novog tjedna terminske cijene nafte Brent na razini od oko 75 $/bbl, dok su one WTI na razini od 71 $/bbl. Što to sada utječe na volatilnost nafte, osim već spomenutih eksternih faktora? Proizvodnja nafte u SAD-u dosegnula je rekordne razine, rast najvećih svjetskih gospodarstava nije baš impresivan, a članice OPEC-a odgodile su planirani početak povećanja proizvodnje. Američka naftna kompanija Exxon Mobil poručila je prošloga tjedna da je njezina proizvodnja u svijetu dosegnula najvišu razinu u povijesti, dok je Chevron izvijestio da je njegova proizvodnja u SAD-u dosegnula rekordnu razinu. Američka Uprava za energetske informacije (EIA) objavila je, pak, da je proizvodnja u SAD-u u kolovozu dosegnula rekordnih 13.4 milijuna barela dnevno te je poručila da bi godišnja proizvodnja u 2024. mogla dosegnuti rekordnih 13.2 milijuna barela, a u 2025. dodatno porasti na 13.5 milijuna barela dnevno. S druge pak strane, zbog bojazni u vezi potražnje OPEC+ poručio da će odgoditi povećanje proizvodnje za mjesec dana. To bi moglo podržati cijene nafte ovoga tjedna, kao i mogućnost eskalacije sukoba na Bliskom istoku, s obzirom na to da Izrael i Iran jedan drugom prijete daljnjim napadima.

Cijene plina

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF, kreću se oko razine od 40 €/MWh, što je gotovo 10 postotni pad u odnosu na 11-mjesečni maksimum ostvaren krajem listopada usred novih očekivanja velike ponude. Pojavila su se izvješća u kojima se navodi da se komunalna poduzeća i kupci približavaju dogovoru s Azerbajdžanom kako bi zadržali dotok ruskog plina u Europu nakon što trenutni sporazum s ukrajinskim plinovodima istekne krajem godine, osiguravajući opskrbu u kratkom roku i smanjujući zabrinutost o većoj ovisnosti o uvozu LNG-a. U međuvremenu, neuobičajeno blago vrijeme kako se približava europska zima zadržalo je potražnju za plinom intenzivnim grijanjem na sezonski nižim razinama. To je omogućilo da skladišni kapacitet kontinenta ostane na razini popunjenosti od gotovo 95 posto prije zime. Ipak, dugotrajna geopolitička zabrinutost na Bliskom istoku držala je povlačenje cijene pod kontrolom.

Kukuruz u fokusu

U agri svijetu, u EU Mars procjenjuje prinose za 2024. i to kukuruza na 6,66 t/ha (vs 6,85 t/ha procjena u rujnu i 7,35 t/ha ostvareno prošle godine) i suncokreta 1,86 t/ha (vs 1,98 t/ha procijenjeno u rujnu i 2,15 t/ha ostvareno prošle godine). Jasan pokazatelj da će ukupan urod biti manji. S druge strane Atlantika, u SAD-u, stanje zasijane pšenice nije baš najbolje. Štoviše, samo 38 posto je u dobrom do odličnom stanju, što je 9 posto manje u odnosu na očekivanja i na drugoj najgoroj razini u zadnjih 40 godina. Kada se gleda žetva/berba, berba ovogodišnjeg roda kukuruza je na 81 posto, 1 posto više nego očekivanja tržišta, a žetva soje je na 89 posto, 2 posto manje nego što su bila očekivanja tržišta. Kiše koje se očekuju u SAD-u pozorno se prate i bit će vrlo važne za razvoj usjeva. Povratak povoljnih kiša umiruje usjeve pšenice u SAD-u i Rusiji, dok povratak suhog vremena u Francuskoj pogoduje završetku žetve i omogućuje napredak sjetvenih radova. Kašnjenje radova u berbi, kao i u sjetvi u Francuskoj je dosta veliko. U Ukrajini, interesantno jesenska sjetva napreduje vrlo brzo, već je zasijano 4,68 milijuna hektara (90 posto procijenjene površine), od čega 92 posto pšenica. Za kraj, ovdje treba dodati i ohrabrujuće izglede za pšenicu u Argentini koje je objavila burza Rosario, koja predviđa proizvodnju pšenice u razdoblju 2024.-2025. od 19,5 milijuna tona i izvoz od 13,3 milijuna tona.

Rast cijena bakra

Cijene bakra popele su se iznad 4,38 $/lbs, nadovezujući se na dobitke s kraja prošlog tjedna, a sve usred slabijeg dolara i optimizma za dodatne poticajne mjere iz Kine, najvećeg svjetskog potrošača. Pad dolara potaknut je sve većom neizvjesnošću oko predsjedničkih izbora u SAD-u i nadolazeće odluke FED-a o kamatnoj stopi. Kako smo rekli na početku, slabiji dolar povećava privlačnost roba denominiranih u dolarima poput bakra. Dok Kineski nacionalni narodni kongres započinje svoj petodnevni sastanak, očekuje se da će vlasti otkriti dodatne pojedinosti o dugu i fiskalnim inicijativama usmjerenim na revitalizaciju gospodarskog rasta. Medijska izvješća pokazuju da bi Kina mogla razmotriti paket poticaja veći od 10 trilijuna juana kako bi osnažila svoje gospodarstvo. U međuvremenu, čileanski rudar Codelco, najveći svjetski proizvođač bakra, nedavno je izvijestio o oporavku proizvodnje, proizvevši 338 tisuća tona bakra u trećem kvartalu.