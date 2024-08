Čakovečki mlinovi isplatit će dividendu, a većinski vlasnici poslali su ponudu za preuzimanje

Dividenda će biti isplaćena iz lanjske neto dobiti, kao i iz dijela zadržane dobiti iz 2022., iako je sadašnja Uprava predlagala drugačije. Nakon što se završe sve procedure, doći će do promjena u Upravi, kako piše u ponudi za preuzimanje vodećih dioničara

Dvije su stvari važne za Čakovečke mlinove obilježile jučerašnji dan – Glavna skupština je bez ijednog glasa protiv ili suzdržanog izglasala isplatu dividendi za prošlu, ali i za 2022. godinu, usprkos prijedlogu Uprave da se neto dobit za prošlu godinu zadrži; druga pak stvar je da je kompanija Mlin i pekare zajedno s fondovima (svi suvlasnici Čakovečkih mlinova) također jučer objavila obvezujuću ponudu za preuzimanjem kompanije.

Odluka o isplati dividende dioničarima iz neto dobiti za 2023. i isplati dividende iz dijela zadržane dobiti ostvarene 2022. donesena je na temelju protuprijedloga Allianz ZB-a (prijedlog Uprave je bio da se neto dobit iz 2023. zadrži). Pri tom Allianz ZB nije naveo koliko bi im od ukupne neto dobiti trebalo isplatiti. Iako je na prvu ‘zvučalo‘ kao da se zbog prijedloga Uprave zapravo vodeći dioničari ne slažu oko (ne)isplate neto dobiti, jučerašnjih 100 posto glasova za isplatu to je ipak demantiralo.

Naime, kada je tvrtka Mlin i pekare (MIP), u vlasništvu obitelji Plodinec, preuzela vlasnički paket Čakovečkih mlinova, nije se isključivala mogućnost da će se u najmanju ruku nastaviti nesporazumi koje su fondovi imali s prethodnim suvlasnicima Stjepanom i Ružicom Varga. No umjesto toga, novi su suvlasnici ostvarili suradnju s fondovima. Ali nakon što je Uprava poslala prijedlog Glavnoj skupštini o zadržavanju dobiti, pojavio se crv sumnje da je ipak došlo do nesporazuma među suvlasnicima. Zato smo u srpnju pitali glavne dioničare što se dešava, no Allianz ZB i Josip Plodinec (vlasnik tvrtke Plodinec i suvlasnik sa svojom suprugom Dragicom Plodinec MIP-a) tvrdili su da nema nikakvih nesporazuma.

I nema nesporazuma

Sto postotna odluka o isplati dividende na kraju je to potvrdila. Tako će dioničarima biti isplaćena dividenda u iznosu od 0,10 eura po dionici, što predstavlja ukupan iznos od 1.029.000 eura. To je ukupna vrijednost dividende za prošlu i pretprošlu godinu. Gledajući pak po godinama, za prošlu će dioničarima biti ukupno isplaćeno 856.423,59 eura, dok će iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2022. biti isplaćeno 172.576,41 eura. Sav taj novac dioničari će dobiti 26. rujna ove godine.

Također, vodeći dioničari su poslali obvezujuću ponudu za preuzimanjem Čakovečkih mlinova. Naime, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) ovaj je tjedan objavila da je odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje svih dionica čakovečke kompanije koje ne drže ponuditelji, čime je i definitivno zatvoren krug nakon što su Mlin i pekare te Plodinec preuzeli suvlasničke udjele Stjepana Varge u toj kompaniji.

Inače, prije tog rješenja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) krajem srpnja ocijenila je da se može razumno pretpostaviti da u konkretnom predmetu nije riječ o zabranjenoj koncentraciji MIP-a i Čakovečkih mlinova (posredno niti kompanije Plodinec) u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN).

U rješenju koje je donijela HANFA 26. kolovoza kaže se da su zajedno s kompanijama Mlin i pekare (MIP) i Plodinec (suvlasnik Mlin i pekara) zahtjev za objavu ponude poslali još i AZ obavezni mirovinski fond (kategorije A i B) i PBZ Croatia osiguranje (kategorije A i B). Svim oni zajedno drže 64,53 posto udjela u Čakovečkim mlinovima.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je 25. rujna 2023. kada su ponuditelji sklopili ugovor o uređenju međusobnih odnosa kojim je uspostavljeno zajedničko djelovanje u cilju stjecanja i ostvarivanja zajedničke kontrole nad Čakovečkim mlinovima, što je u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (ZPDD).

Pojedinačno, Mlin i pekare ima 24,78 posto dionica čakovečke kompanije. Fondovi kojima upravlja Allianz ZB drže 22,92 posto dionica, dok fondovi kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje ima 16,83 posto dionica, što sve zajedno čini 64,53 posto vlasničkog udjela.

Restrukturiranje kompanija

Kao što se i očekivalo, ponudili su preostalim dioničarima otkup svake dionice po cijeni od 10,91 eura, što je i bilo navedeno u rješenju koje je donijela HANFA (ujedno, toliko je MIP platio za dionice Stjepana i Ružice Varga). Namjera je postići 75 posto dionica u svrhu izmjene Statuta kompanije kako bi se ostvario sustav korporativnog upravljanja prilagođen zajedničkoj kontroli spomenutih ponuditelja nad Čakovečkim mlinovima.

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje je 28 dana od dana objave ponude u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, s time da taj rok počinje teći od dana kasnije objave. Nakon toga novi vlasnici planiraju konsolidirati poslovanje Grupe MIP i Grupe Čakovečki mlinovi kako bi se povećala konkurentnost i optimizirali troškovi. Restrukturiranjem će se povezati poslovanje obje grupe, s time da će se najprije povećati temeljni kapital Čakovečkih mlinova.

Temeljni kapital će se povećati unosom stvari i prava (nakon što se održi nova sjednica Glavne skupštine) od strane MIP-a i kompanije Plodinec (potonja nije neposredni vlasnik Čakovečkih mlinova) te donošenja odluke o isključenju prava prvenstvenog stjecanja dionica od strane svih ostalih dioničara Čakovečkih mlinova u cijelosti. Namjera je da Čakovečki mlinovi za unesene stvari i prava, prema procjeni njihovih vrijednosti, izda nove dionice koje će preuzeti MIP i Plodinec u odgovarajućem omjeru sukladno odnosu vrijednosti unesenih stvari i prava.

Kako ističu ponuditelji u svojoj ponudi, svi navedeni procesi neće utjecati na radnopravni status radnika niti u Čakovečkim mlinovima, niti u Grupi Mlin i pekare, niti u kompaniji Plodinec.

Također, ponuditelji su najavili i promjene u Upravi, o tko će sve doći i tko otići, saznat ćemo tek kad se završe sve spomenute procedure.