Carin-Isabel Knoop, Harvard Business School: Trebamo biti optimistični u vezi AI-ja

Mplus Grupa pokrenula je ‘Future Talks‘, seriju intervjua s vodećim svjetskim vizionarima i opinion makerima za koje voditeljsku ulogu preuzima Luka Orešković, Mplusov predsjednik Savjetodavnog odbora. Orešković je u novoj epizodi Future Talksa razgovarao s Carin-Isabel Knoop, izvršnom direktoricom Harvard Business Schoola koja se osvrnula na pitanje mentalnog zdravlja zaposlenika, osobito nakon covid krize.

Menadžeri pod pritiskom

- Znate da je COVID bio val koji je destabilizirao sve brodove i na neki način izložio mnoge probleme oko upravljanja i angažiranja zaposlenika koji su prisutni već dugo vremena. Ali barem smo počeli razgovarati o tome pa smo počeli objavljivati i ​​na LinkedInu.

Mislim da smo sada u potencijalno opasnom trenutku jer ljudi međusobno postavljaju dijagnoze, što bi zaista trebali prepustiti stručnjacima, i stavljamo menadžere pod velik pritisak da podržavaju svoje zaposlenike u trenutku kada zaposlenici vrlo kritički gledaju na menadžere, uz nepodržavanje menadžera koji su također ljudi koji su oduvijek trpjeli, a posebno od početka pandemije - rekla je Knoop.

Orešković je s Knoop razgovarao i o umjetnoj inteligenciji i strahu mnogih da će ostati bez posla. Objasnila je da se na UI treba gledati kao pomoćni alat, a ne prijetnju zaposlenicima.

- Ljudi su koristili analogiju umjetne inteligencije kao kopilota, a ja ga ne smatram kopilotom u svom radu. Gledam na to kao na alat koji bi me mogao učiniti boljim. Tjera me da postavljam bolja pitanja. Tjera me da razmišljam o tome zašto pišem o određenoj temi. Pomaže mi dobiti na vremenu tako da, nadam se, imam vremena za razmišljanje. I to je pozitivan aspekt.

Mislim da bi ovo moglo navesti ljude da razmisle o tome koja je njihova super moć, koja je jedinstvena dodana vrijednost koju imaju. A da se onda doista pokušaju u to uvući. Mislim da će uloga menadžera biti premještanje sa straha na nadu i mogućnost te pružanje utjehe. To je nekako ružičasti scenarij - dodala je.

‘Mi smo krajnji ChatGPT‘

Dolazak stroja znači da će se ljudskost morati vratiti u poslovanje, smatra Knoop. Ljudski dodir je nezamjenjiv, a od umjetne inteligencije možemo puno naučiti, pogotovo ako prihvatimo da je ona tu da nam pomogne u svakodnevnom životu.

- Na neki način, mi smo krajnji ChatGPT. Uzimamo čitav niz ulaznih podataka, koji su manjkavi, pristrani, zatim ih provodimo kroz naše vlastite algoritme koji su oblikovani našim odrastanjem, našim interakcijama i našim raspoloženjem u trenutku obrade. I onda proizvodimo niz stvari. Ponekad su to halucinacije, ponekad su sjajne, ponekad su potpuno pogrešne. I mislim da, ako možemo koristiti AI da razmislimo o tome što nam se ne sviđa kod stroja.

Znate, ne volimo to što je brz, što samo predviđa bez razmišljanja. Možemo li prihvatiti sve što nas čini ljudima u ovo vrijeme tehnologije, da tako kažemo. Odabirem novi optimizam - da promatramo ovo kao temeljnu tranziciju. Ljudskost je prošla kroz toliko tranzicija prije, i ako sačuvamo svoje glave, srca i instinkte pri tome, vjerujem da ćemo uspjeti - zaključila je Knoop.