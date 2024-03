Čateks: Bijeg od imidža tekstilne industrije u područje atraktivnih marži

Otkako su dva fonda postala njezini većinski vlasnici, velik dio posla čakovečke tvrtke proizvodnja je materijala za sektor obrane, od koje se u budućnosti očekuje još veći udio u prodajnim prihodima. Nova uprava i vlasnici više ne žele jedino to da se Čateks povezuje s tekstilnom industrijom

Startup star 150 godina. Tim riječima Matija Bilandžija, predsjednik Uprave Čateksa, opisuje tvrtku koju vodi i koja načelno jest dio tekstilne industrije s obzirom na to da proizvodi materijale, a još radi i nešto konfekcije. No Čateks više ne želi biti dio tog sektora. Bilandžija će radije reći da su procesnoproizvodna industrija koja pravi napredne materijale na ekološki prihvatljiv način nego da su klasični tekstilci.

Tekstilna industrija ima loš imidž, od kojeg se nova uprava i novi vlasnik Čateksa, fond SQ Capital, nastoje odmaknuti. Kada je 2021. ušao u kompaniju, fond je pokrenuo niz promjena u poslovanju: počeo je sa strateškim i profesionalnim usmjerenjem prema prodaji, prema novim kupcima i prema novim tržištima, ojačao je istraživanje i razvoj te je razvio opću korporativnu kulturu. Ukratko, stvorio je modernu kompaniju koja traži svoje mjesto ne samo na domaćem, već i na europskom i globalnom tržištu. I što je najbolje – pronalazi ga.

Prilike u nearshoringu

Danas je Čateks kompanija koja ne traži samo krojače i tkalačke radnike, već zapošljava PMF-ovce, posebice kemijske inženjere, kao i stručnjake s diplomama Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Razloga za to je nekoliko, a osnovni je taj da je Čateks danas kompanija koja ulaže u inovacije. Dugoročni mu je cilj postati vodeći inovator u područjima višeslojnih ili prevučenih materijala, maskirnih i jednobojnih tkanina kao i u konceptu prodaje uz obvezu prikupljanja, recikliranja i ponovne upotrebe materijala. Na jednom takvom projektu o recikliranju radi s belgijskim partnerom. Velik dio posla mu je proizvodnja materijala za sektor obrane, a budući da radi za NATO pred upravnom je zgradom izvješena i zastava tog saveza.

Ipak, Čateks je tvrtka s poviješću, osnovana 1874. godine, no to ne znači da je proteklih 30 godina bilo manje burno. Bilo je svakojakih trenutaka u poslovanju, bilo je izazova i prepreka, pokušaja neprijateljskih i prijateljskih preuzimanja, ali budući da su radnici, sada već mahom bivši radnici, držali veći dio izdanih dionica, odluka o prodaji je sve do 2021. izostala. Kompaniju je, to također treba naglasiti, počeo konsolidirati bivši direktor Davor Sabolić kad je preuzeo upravljanje 2012. godine, a ona je nakon nekoliko godina sa Sabolićem na čelu preokrenula rezultate. Tako je u 2019. godini ostvarila 3,4 milijuna kuna dobiti, a u izazovnoj 2020. Čateksova neto dobit iznosila je čak 9,4 milijuna kuna.

Ne žele biti jeftini

No oni koji detaljnije prate tržište kapitala počeli su 2021. primjećivati vlasničke promjene u Čateksu. Prvo je dionice počeo kupovati fond Investarx na čelu s Lanom Soldo, koji je u tvrtku ušao 2020. preuzimanjem paketa od 17,33 posto dionica od dotadašnjeg vlasnika iz sastava varaždinskog Varteksa, a godinu poslije u vlasništvo ulazi još jedan fond – SQ Capital. Oba fonda danas imaju više od 50 posto dionica kompanije.

– Čateksove dionice počeli smo postupno stjecati u jesen 2021. – potvrđuje Dominik Lice, predsjednik Uprave SQ Capitala, i dodaje da su se na temelju analiza odlučili za akumuliranje većih količina tih vrijednosnica jer je tvrtka, nakon težeg razdoblja, počela pokazivati svoj potencijal.

– Bili smo uvjereni da će s reorganizacijom poslovanja te aktivnim pristupom tržištima i kupcima početi ostvarivati pozitivne rezultate. S obzirom na to da se dulje mučila, tvrtkin potencijal ostao je relativno neprepoznat među investitorima pa je postojala određena količina dionica na prodaji po atraktivnoj valuaciji, što smo i iskoristili te u konačnici stekli strateški paket u vlasništvu svojih fondova. Promjene koje smo kao dioničari u međuvremenu uveli ponajprije se odnose na članove Nadzornog odbora koji svojom stručnošću pridonose razvoju poslovanja. Nadzorni odbor imenovao je i novu upravu, koja je dodatno ubrzala započete procese te potaknula niz novih promjena koje se ogledaju u daljnjem strateškom i profesionalnom usmjerenju prema prodaji, novim kupcima, tržištima te, vrlo važno, ojačanom R&D-u s brojnim novim proizvodima kao i općoj korporativnoj kulturi – napominje Lice te ističe da Čateks danas može odgovoriti većini upita kupaca, a uz nastavak modernizacije proizvodnog pogona moći će odgovoriti i na one najzahtjevnije.

– Nismo jeftini, niti to želimo biti – naglašava Bilandžija.

