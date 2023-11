CB Insights: Među najvrjednijim startupima i dva Hrvatska

CB Insights, platforma za poslovnu analitiku koja prati tržišne informacije o privatnim tvrtkama i aktivnostima investitora izbacila je svoju godišnju listu najvrjednijih startupa ili jednoroga. Jednorogom se smatra tvrtka čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, a od listopada 2023. godine u svijetu postoji više od 1200 takvih tvrtki diljem svijeta. Popularni nekadašnji jednorozi uključuju Airbnb, Facebook i Google a varijante uključuju ‘decacorn‘, što bi bila tvrtka procijenjena na više od 10 milijardi dolara, i ‘hectocorn‘, tvrtka procijenjen na više od 100 milijardi dolara.

Kineska dominacija

Prema spomenutom popisu jednoroga, kineska AI i medijska tvrtka ByteDance najvrjednija je startup tvrtka na svijetu. Matična tvrtka TikToka procijenjena je na 225 milijardi dolara a uz TikTok, ByteDance pod svojim drži i sadržajnu platformu Toutiao u Kini koja koristi strojno učenje za prilagođavanje feeda vijesti za svakog pojedinog gledatelja.

Među osam najboljih startupa s najvećom vrijednošću samo je jedna tvrtka koja nije ni iz SAD-a ili Kine, a to je fintech aplikacija i neobanka Revolut iz Ujedinjenog Kraljevstva. Od studenog 2023., na desetom mjestu ove liste našla se i Australska Canva do je indonezijski pružatelj usluga logistike J&T Express stigao do 13. mjesta.Brzi uspon na popisu doživio je kineski trgovac odjećom Shein, sada procijenjen na 66 milijardi dolara.

Prema CB Insightsu, u listopadu 2023. u svijetu je postojalo više od 1200 jednoroga, oko 40 je decacorna, procijenjenih na 10 milijardi dolara ili više, uključujući OpenAI, Discord, Grammarly, JUUL, BYJU i Reddit, dok su samo dva hectocornsa, a to su naravno Bytedance i Muskov Space X.

Zanimljivo je da su se na listi, istina, niže na listi našla i dva hrvatska startupa, a to su Infobip i Rimac automobili.