Christoph Schöfböck ponovno izabran za predsjednika Uprave Erste banke

Christoph Schöfböck je ponovno izabran za predsjednika Uprave Erste banke s trajanjem mandata od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027. godine. Treći je to Schöfböckov mandat na čelu Erste banke nakon što je 1. svibnja 2015. godine naslijedio Petra Radakovića.

Schoefboeck obnaša i funkciju zamjenika predsjednika nadzornog odbora Erste Card Cluba, a predsjednik je nadzornog odbora Erste & Steiermärkische S-Leasinga.

Kako su još 2014. godine objavili iz Erste banke, Schoefboeck ima dugogodišnje iskustvo na različitim upravljačkim pozicijama u Hrvatskoj. Članom uprave Erste banke postao je 2011. godine. Ranije je obnašao dužnost COO-a (Chief Operating Officer) i člana uprave ZAO Raiffaisenbanke u Moskvi, gdje je bio zadužen za sve operativne i IT aktivnosti banke, uključujući i uspješno veliko spajanje banke te odgovornost za veliku poslovnu regiju. U razdoblju od 2003. do 2006. bio je CRO i COO u HVB Splitskoj banci, a od 2002. do 2003. bio je prokurist i član Uprave HVB Croatia.

Prije toga je obnašao visoke upravljačke funkcije u Bank Austria Creditanstalt Russia te bio glavni predstavnik Creditanstalta u Moskvi. Doktorirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Bečkog sveučilišta te završio brojne programe menadžerskog usavršavanja u Švicarskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Osim materinjeg, njemačkog jezika, Schoefboeck tečno govori hrvatski, engleski i ruski.