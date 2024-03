Cijena nafte pala na 83 dolara po barelu

Osam članica OPEC+ proteklog je vikenda donijelo odluku o produljenju dobrovoljnog smanjenja proizvodnje nafte do kraja drugog kvartala 2024., a nakon tog razdoblja razmotrit će potrebu daljnjeg smanjenja outputa, piše HUP u svojim tjednim analizama.

Saudijska Arabija produljuje smanjenje proizvodnje nafte za 1 milijun barela dnevno, dok se ostalih 700 tisuća barela odnosi na Irak, UAE, Kuvajt, Kazahstan, Alžir, Oman te Rusiju koja sama ‘reže’ output za 350 tisuća barela. Prema istraživanju Bloomberga, članice OPEC+ su u veljači smanjile output za čak 400 tisuća barela više u odnosu na dogovor, dok Reuters prijavljuje viškove nafte od 191 tisuću barela.

Stoga su UAE, Irak i Kazahstan obećali dublje rezove outputa u idućim mjesecima kako bi kompenzirali veću proizvodnju iz prethodnog razdoblja. Dogovorena dobrovoljna smanjenja trebala bi prevenirati prekomjernu ponudu u drugom kvartalu, dok tržište nafte nije impresionirano ovim vijestima o dobrovoljnom rezanju nafte jer se već ‘opeklo‘ na tim izjavama kao i na očitom kršenju dogovora. Nakon što je cijena nafte vrlo kratko rasla uslijed spomenutih najava, sad je pala na 83 dolara po barelu. Pred kraj godine očekuje se da će se cijena zadržati iznad 80 dolara po barelu.

Dok su dugoročne prognoze za EU kvote za emisije ugljika (EUA) i dalje optimistične jer se kvote na tržištu smanjuju, kratkoročna dinamika je tmurnija. Cijene dozvola za emisiju ugljika u veljači pale su n 52,2 eura po metričkoj toni, što je najniža razina od srpnja 2021. godine, odnosno pad od 26 poto od početka godine.

Do pada cijene došlo uslijed usporavanja svjetskog gospodarstva, snažne proizvodnje obnovljivih izvora energije te ograničene potražnja za električnom energijom uslijed blage zime. Zbog smanjenja industrijske aktivnosti do koje je došlo zatvaranjem tvornica radi snažnog porasta troškova energije u 2022. godini, dolazi do pada emisija kao i dozvola potrebnih za obračun tih emisija, pa je pad europskih emisija ugljika iznosio 28 posto u odnosu na 2018. godinu.

- U 2024. godini očekuje se oporavak kvota za emisije ugljika od najmanje 6 posto , kao i rast prodaje oko 86 milijuna kvota (EUA) putem Europske energetske burze do kraja veljače. Pomoću Fit for 55 programa, EU se nada agresivnijem smanjivanju emisija ugljika od 4,3 posto godišnje do 2027. godine, uz smanjenje emisija ugljika za 62 posto do 2030. u odnosu na 2005. godinu - zaključuju iz HUP-a.