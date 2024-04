CVC Capital Partners želi preuzeti Studenac

CVC je na hrvatsko maloprodajno tržište pokušao ući prije dvije godine preuzimanjem Tommyja

Neki poznavatelji tržišta kao potencijalnog preuzimača vide i fond Mid Europa Partners

Neslužbene procjene, temeljene na visini EBITDA-e Studenca, govore da bi ova transakcija mogla vrijediti između 400 i 500 milijuna eura CVC Capital Partners zainteresiran je za preuzimanje Studenca. Ovu informaciju potvrdila su nam dva izvora upućena u prodaju trgovačkog lanca, kojeg je od Josipa Milavića prije šest godina kupio poljski private equity fond pod upravljanjem Enterprise Investorsa.

Očekivano, iz CVC Capital Partnersa nisu željeli potvrditi da su u pregovorima za kupnju Studenca, a isti odgovor stigao je i iz Mid Europa Partnersa, koji se ovih dana također spominje kao mogući kupac hrvatskog trgovačkog lanca.

Sa sjedištem u Luksemburgu, CVC je jedno od najpoznatijih imena u industriji rizičnog kapitala. Trenutno ima oko 155 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, a lani je iznenadio viješću da je prikupio čak 26 milijardi eura za najveći fond rizičnog kapitala u povijesti, unatoč suši u privlačenju sredstava izazvanoj visokom inflacijom. U Hrvatskoj je prisutan kroz vlasništvo D-Marina, kojeg je prije nekoliko godina preuzeo od Dogus grupe. CVC je na hrvatsko maloprodajno tržište pokušao ući i ranije, prije dvije godine, preuzimanjem Tommyja, no vlasnik tog trgovačkog lanca Tomislav Mamić nije bio zadovoljan visinom pristigle ponuda, pa akvizicija nije realizirana.

No, za razliku od Tomislava Mamića, koji je odlučio dalje nastaviti razvijati Tommy, ulagačka strategija private equity fondova, pa tako i Enterprise Investorsa, podrazumijeva izlazak iz uloženih tvrtki, u prosjeku u razdoblju od pet godina. Enterprise Investors još su lani angažirali JP Morgan, ispitujući tržište za potencijalnu prodaju, no s obzirom da su nedavno javno obznanili da je prodaja na stolu, za vjerovati je da će se ovaj put i realizirati.

- U pravilu nikad ne komentiramo tržišna nagađanja vezana uz naše investicijske strategije. Međutim, možemo potvrditi da je JP Morgan angažiran radi razmatranja strateških opcija za Studenac - odgovorili su iz Enterprise Investorsa.

- Mislim da je Studenac došao do maksimuma razvoja. Kontaktirali su gotovo sve male retailere s ciljem preuzimanja. Kupili su što su mogli. Pokušali su nedavno preuzeti i 90 maloprodajnih objekata TP Varaždina, no pretekao ih je NTL. S obzirom da nema previše meta za preuzimanje te da rast od tri posto, koliki ostvaruje hrvatski retail, nije dovoljan za apetite private equity fondova, Studenac je spreman za udaju – kazao je poznavatelj hrvatskog maloprodajnog tržišta koji nije želio da ga imenujemo.

Regionalni lanac

I dok dio poznavatelja tržišta vidi CVC kao vjerojatnog kupca, koji bi možda nakon toga probao ponovno preuzeti Tommy ili krenuti u stvaranje većeg, regionalnog lanca, neki kao potencijalnog preuzimača vide Mid Europa Partners. Odnosno, vjeruju kako taj fond sa Studencem planira ponoviti priču napravljenu s rumunjskim lancem Profi Rom Food. Naime, taj je lanac najprije 2010. godine kupio Enterprise Investors za 66 milijuna eura, sedam godina poslije preuzeo ga je investicijski fond Mid Europa Partners za 433 milijuna, a u konačnici je završio u vlasništvu nizozemskog trgovca, Ahold Delhaizea, koji ga je pak platio 1,3 milijarde eura.

No, u trenutku tog preuzimanja Profi je narastao do pozicije trećeg lanca u Rumunjskoj, dok je Studenac konsolidacijom malih lanaca i organskim rastom došao do šestog mjesta po veličini, iza Konzuma, Lidla, Spara, Plodina i Kauflanda. Za daljnji napredak na ljestvici najvećih bila bi mu potrebna neka znato veća akvizicija.

Upravo zbog te činjenice, poznavatelji tržišta smatraju da kupac Studenca neće biti veliki inozemni trgovački lanac jer oni obično ciljaju na trgovce koji imaju vodeće tržišne pozicije. Osim toga, paneuropski investitori, uz sam maloprodajni biznis, preferiraju preuzeti i neke nekretnine što Studenac nema budući da je većina njegovih trgovina u najmu. Također, oni su uglavnom orijentirani na velike formate, minimalne veličine 700 četvornih metara, dok kod Studenca prevladavaju proximity trgovine veličine stotinjak četvornih metara.

Stoga, u segmentu strateških investitora, izglednije je da bi za Studenac mogao biti zainteresiran neki regionalni lanac ili oni koji u preuzimanju Studenca vide priliku za stvaranje većeg regionalnog lanca (primjerice poljski lanci Zabke ili Bierodnke).

Kupi li Studenac strateški investitor, on će se zadovoljiti s nižim stopama rasta, dok private equity fondovi traže znatno veće povrate na uloženo pa će sigurno nastaviti s daljnjim nacionalnim i regionalnim akvizicijama.

Banke se klade na uspjeh akvizicija

Neslužbene procjene, temeljene na visini EBITDA-e Studenca govore da bi ova transakcija mogla vrijediti između 400 i 500 milijuna eura, no, naravno, pitanje je koliko će kupci biti spremni odriješiti kesu, s obzirom da su se posljednjih mjeseci počele smanjivati valuacije kompanija. Za sada su poznate samo brojke o poslovanju za 2022. godinu iz kojih je vidljivo da je Studenac, zahvaljujući agresivnom širenju akvizicijama, ostvario visoki rast prihoda. No, profitne marže se smanjuju.

- Iako je dobit u apsolutnom smislu u porastu, profitne marže su u padu. Najveći utjecaj na to je imao snažan rast troškova plaća, a moguće je i da su nepovoljan efekt imale i akvizicije kompanija s nižom profitabilnošću. Bilanca Grupe je potencijalno precijenjena, jer se 45 posto ukupne imovine odnosi na goodwill (plaćeni iznos za akvizicije iznad fer vrijednosti stečene imovine). Kapital Grupe na kraju 2022. je iznosio 78 milijuna eura, dok je goodwill iznosio 193 milijuna eura. To znači da su banke preuzele veliki rizik i da se „klade“ na uspjeh tih akvizicija, a potencijalno i naknadni uspješan izlazak fonda, odnosno monetizaciju ulaganja - objasnio je kreditni analitičar Mario Kurtović.

I FCF (slobodni novčani tok) je u porastu zbog rasta poslovanja, ali je rastao znatno sporije od prihoda jer su provedena značajna kapitalna ulaganja povezana s rebrandingom i preuređenjem akviziranih trgovina. Tako je od konsolidiranog prihoda u 2022. od 503 milijuna eura svega 17 milijuna eura ostalo za podmirenje kredita i akvizicije.

- Kako su akvizicije u 2022. iznosile 70,5 milijuna eura, tako je bilo potrebno namaknuti dodatna financijska sredstva za njihovo financiranje, što je napravljeno putem dodatnog ulaganja vlasnika od 10,5 milijuna eura, i povećanja kredita od 64,5 milijuna eura. Zbirno, Studenac Grupa je ostvarila pozitivan FCF u periodu 2020.-2022., ali hoće li to biti u budućnosti dovoljno za uredno servisiranje obveza, ostaje za vidjeti. Kako se nastavlja investicijski i akvizicijski ciklus, moguće je da se banke dodatno izlažu i da još neko vrijeme nećemo vidjeti usporedive rezultate. Dug Grupe prema bankama (isključujući najmove) je na kraju 2022. iznosio 136 milijuna eura, što znači da bi Grupa trebala generirati FCF od cca 25 milijuna eura godišnje kako bi zaduženost bila na prihvatljivoj razini – naveo je Kurtović.

Treba imati na umu da je Studenac napravio još i tri akvizicije u 2023. godini (Strahinjčica, Špar Trgovina i La-vor Trade) te otvorio 116 vlastitih dućana, pa će brojke i na strani prihoda i obveza, biti sigurno veće nego u 2022. godini. A izgleda da ne planiraju stati ni u ovoj godini.