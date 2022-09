Cvetojević: Sinago je prvi u nizu – Futura Partners planira daljnja ulaganja, a otvoreni smo za partnere koji žele razvijati hrvatske kompanije

Futura Partners će novopripojenoj tvrtki, Sinago, donijeti kapitalnu podršku, značajnu količinu znanja i iskustava novih partnera, operativna znanja i kontakte

Tek nekoliko mjeseci stara tvrtka Futura Partners nedavno je preuzela vlasništvo tvrtke za uređenje luksuznih interijera Sinago iz Mokrica. Sinago je do preuzimanja poslovao pod vodstvom Nikole Gadže, a iza nove tvrtke vlasnice stoje mnogima poznata imena Saša Cvetojević, Luka Abrus Fijačko, Berislav Horvat, Josip Konjevod, tvrtka Fidestum Filipa Jelića, Ivan Gabrić, Zlatko Knezović i Ognjen Bagatin.

Ova akvizicija posebno značajna jer je ovo prvo ulaganje tvrtke koja je osnovana u lipnju ove godine te je, izgleda, tek počela sa svojim akvizicijama. Što se tiče Sinaga, tvrtka je osnovana prije 15 godina, a trenutno zapošljava 70-ak ljudi. Prošle je godine ostvarila prihod od 33,8 milijuna kuna, no zbog 34,5 milijuna kuna rashoda, tvrtka je već drugu godinu zaredom poslovala s gubicima. S obzirom na to da veći dio prihoda ostvaruje od izvoza, ova akvizicija će Sinagu otvoriti nove prilike rast na stranom tržištu.

O tome koji potencijal ima Sinago, kako će se razvijati, ali i o planovima Futura Partnersa za Lider je otkrio Saša Cvetojević, suosnivač tvrtke Futura Partners.

Je li Futura Partners osnovana za preuzimanje Sinaga ili je do preuzimanja došlo naknadno?

- Futura Partners osnovana je s ciljem ulaganja u različite tvrtke i industrije, a ulaganje u Sinago nam je prvo u nizu.

Koji potencijal vidite u Sinagu, po čemu se tvrtka ističe?

- Sinago ima veliki potencijal rasta u uređenju prodajnih prostora (shopfitting), a ako gledamo globalno, riječ je o velikoj i dinamičnoj industriji kojoj nedostaje kvalitetnih tvrtki. Sinago je tvrtka koja project management spaja s proizvodnjom. Ističe se, prije svega, po potpuno izvoznoj orijentaciji, snažnoj referentnoj listi, iskustvu rada s top brendovima među kojima su Armani Exchange, Diesel i Philipp Plein, visokom udjelu dodane vrijednosti u proizvodu te specifičnom znanju tima koja možemo proširiti.

Kako je Sinago poslovao do sada, koliki dio poslovanja mu čini izvoz te koji ga izazovi čekaju nadalje?

- Sinago je s aspekta kvalitete proizvoda i usluga te know-how-a poslovao dobro. Nažalost, s financijskog aspekta rezultati to nisu pratili, ali na tome smo već krenuli raditi. S obzirom na to da već niz godina velika većina prihoda Sinaga dolazi od izvoza, to planiramo nastaviti razvijati. Želimo u potpunosti biti orijentirati na izvoz. U Hrvatskoj planiramo samo iznimno odrađivati projekte koji su nam iz nekog razloga zanimljivi. Što se izazova tiče, oni su slični kao i kod drugih projektno-proizvodnih tvrtki – to su optimizacija procesa, efikasnost rada, uvođenje novih tehnologija, porast cijena energije i troškova te osiguravanje trajno kvalitetne baze zaposlenika.

Sinago je ovom akvizicijom dobio i novu Upravu, kakvi su daljnji planovi s tvrtkom i slijede li joj promjene? Možemo li u skorijoj budućnosti očekivati rast tvrtke?

- Novi direktor tvrtke je Antonio Leitner. On je nekoliko mjeseci prije transakcije bio uz tvrtku te se pripremao za preuzimanje sadašnje pozicije. Filip Jelić je u Upravi u prijelaznom razdoblju kao predstavnik novih vlasnika. Ono što planiramo u idućoj godini je značajan rast obujma poslovanja, a to će pratiti i rast broja zaposlenih u operativnim segmentima, ali i na upravljačkim pozicijama. Planovi su nam veliki i u segmentu projektne proizvodnje u kojem sada djelujemo, ali i u segmentu razvoja vlastitih proizvoda.

Što ova akvizicija znači za Sinago u pozicioniranju na domaćem i stranom tržištu, a što za Futura Partners?

- Za Sinago akvizicija znači kapitalnu podršku novih vlasnika, ali, još važnije, značajnu količinu znanja i iskustava koja partneri imaju u različitim tržišnim segmentima. Tu su i njihova operativna znanja te kontakti. S druge strane, za Futura Partners ova akvizicija predstavlja izvoznu orijentaciju i stvaranje značajne dodane vrijednosti koju tvrtka stvara. Također, znači i priliku za ostvarivanje planiranih povrata u budućnosti.

Koja ideja stoji iza osnivanja Futura Partnersa? Kako se okupila ova ekipa osnivača s obzirom na to dolazite iz različitih branši i niste dosad bili vezani uz proizvodnju niti ovu djelatnost?

- Kod dijela partnera javila se ideja kako bi bilo dobro investirati u izabrane tvrtke koje mogu stvarati visoku dodanu vrijednost, pri čemu investitori mogu doprinijeti razvoju tih tvrtki svojim znanjem i iskustvom (smart money). Želja je bila da takva platforma ne bude vremenski ograničena te da bude fleksibilna u svojim investicijskim planovima. To, u biti, znači da smo otvoreni za najrazličitije prilike i da smo fleksibilni pratiti trendove na tržištu. Na tim se idejama grupa počela širiti dodajući ljude sličnih poslovnih i privatnih vrijednosti.

Kako to da ste se odlučili na preuzimanje proizvodne tvrtke?

- Zato što nas motivira stvaranje vrijednosti, pozitivan utjecaj na zajednicu i kreiranje novih proizvoda. Proizvodnja je super jer, iako je naizgled zahtjevna, pruža dobre mogućnosti rasta i, na kraju – zarade. Pomoglo je što je jedan od partnera već dulje vrijeme bio uz tvrtku pa smo mogli lakše procijeniti potencijale te napraviti lakši prijelaz vlasništva.

Jeste li u budućnosti otvoreni za nove ulagače u Futura Partnersu?

- U rujnu su se osnivačima pridružili Ivan Gabrić, Zlatko Knezović te Ognjen Bagatin kao partner i direktor. Otvoreni smo za nove partnere koji žele razvijati hrvatske kompanije i činiti ih još uspješnijima.

Koji su daljnji planovi Futura Partnersa? Planirate li nova preuzimanja?

- Planiramo daljnja ulaganja. Prvi na redu je ulazak u sektor privatnog zdravstva, odnosno medicinskih usluga. U tom području vidimo veliki potencijal, a neki od partnera u njemu imaju veliko iskustvo. Tvrtka će rasti organski i pomoću daljnjih akvizicija.