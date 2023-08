Đakovićevi teretni vagoni voze prema povratku na industrijsku scenu

Gotovo dvije godine, otkad je u studenome 2020. od Nenada Bakića kupila prvih 18,8 posto dionica Đure Đakovića, pa do rujna 2022., kad je napokon dokapitalizacijom od 31 milijun eura stekla većinski udjel, bile su potrebne češkoj kompaniji DD Acquisition da stekne punu kontrolu nad slavonskobrodskom grupacijom, a samo pola godine bilo je dovoljno da se pokaže kako to preuzimanje ima potencijala vratiti Đaković među hrvatske industrijske perjanice.

Do toga je, doduše, još mukotrpan put koji ponajprije podrazumijeva završetak restrukturiranja započetoga prošle godine, ali isto je tako mukotrpna bila dvogodišnja dionica puta tijekom koje se zajedničkim djelovanjem DD Acquisitiona, hrvatske vlade i Europske komisije donosio program preustroja Đakovića koji je, među ostalim, omogućio Česima da steknu 81,9 posto vlasničkog udjela u njemu a da na sebe ne preuzmu obvezu vraćanja tvrtkinih starih dugova. Uz odobrenje Europske komisije stare je Đakovićeve dugove na sebe preuzela Vlada. No to su sada već lanjski snijezi.

Nakon što je Đaković poslovne godine dulje završavao s gubicima u poslovanju, prvi znak da za kompaniju ima nade bio je izvještaj o poslovanju za prošlu godinu u kojoj su poslovni prihodi, uglavnom iz izvoza, povećani za 218 posto u odnosu na godinu prije i koja je završena s 83,4 milijuna eura prihoda i 250 tisuća eura dobiti. Polugodišnji izvještaj o poslovanju, koji je prošloga tjedna objavljen na Zagrebačkoj burzi, govori pak da lanjski rezultat nije bio samo izolirani slučaj, nego da je riječ o trendu kakav se priželjkivao desetljećima: u prvih šest ovogodišnjih mjeseci konsolidirani prihodi Đure Đakovića u odnosu na isto lanjsko razdoblje porasli su za 43 posto te su iznosili 53,5 milijuna eura, a dobit grupacije 3,7 milijuna eura. U strukturi prihoda cijele grupacije većina (46 milijuna eura) odnosi se na prihode ostvarene u izvozu, koji je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci bio 55,3 posto veći nego u istome lanjskom razdoblju.

Grupacija Đuro Đaković sastoji se od tri pravno samostalne tvrtke (ĐĐ Specijalna vozila, ĐĐ Strojna obrada te ĐĐ Energetika i infrastruktura) i Đuro Đaković Grupe, tvrtke koja djeluje kao matica, odnosno krovno društvo. Najjača su karika grupacije ĐĐ Specijalna vozila, koja su u konsolidiranom polugodišnjem prihodu sudjelovala s 47,7 milijuna eura, a u konsolidiranoj dobiti s 2,9 milijuna eura. U javnosti prevladava zabluda da ta tvrtka svoje poslovanje temelji na proizvodnji i održavanju tenkova, no core business ĐĐ Specijalnih vozila proizvodnja je teretnih vagona, proizvoda za kojima u ovome desetljeću na europskom tržištu raste potražnja zbog provedbe europskoga Green Deala, među čijim je ciljevima elektrifikacija europskih pruga i usmjeravanje teretnog transporta na željeznicu.

Dok je u segmentu proizvodnje vagona situacija zadovoljavajuća – jer su za ovu godinu kapaciteti gotovo u cijelosti popunjeni te se uz već ugovorene poslove očekuje i znatan iznos novih ugovora s postojećim kupcima – segment obrane popunjen je samo djelomično. Sa strateškim partnerima Patriom i Kongsbergom te s novim kupcem, češkim proizvođačem vojne opreme Excalibur Army, u ovome trenutku postoje ugovori ukupno vrijedni 0,87 milijuna eura, a s hrvatskim Ministarstvom obrane oni vrijedni malo više od dva milijuna eura.

No i u tom su se segmentu stvari počele mijenjati, osobito nakon što je početkom veljače ove godine poziciju predsjednika Uprave Đuro Đaković Grupe preuzeo Marko Ćosić, iskusni menadžer koji je svojim bogatim znanjem i iskustvom uvelike pridonio pregovorima na novim tržištima, kao i uspješnom pozicioniranju Đakovića na međunarodnoj razini. U kompaniji ističu da je ‘Đaković njegovim dolaskom dodatno učvrstio svoju poziciju u području hrvatske i međunarodne obrambene industrije‘.

Cijeli članak možete pročitati u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.