Damir Zec (Jadrolinija): Brodovi se kupuju bez temeljite pripreme, troškovi nerazumno veliki

Nakon što je predsjednik NO Jadrolinije Damir Zec zatražio razrješenje jer se ne slaže s politikom Uprave, iz Uprave Jadrolinije su suradnju s NO ocijenili uspješnom te istaknuli da je Svjetska banka prepoznala Jadroliniju kao stabilnu i uspješnu, pa kreću u financijski paket za razvoj bijele flote i zelenih tehnologija.

Iz Uprave Jadrolinije su odgovorili da im je žao što je predsjednik Nadzornog odbora (NO) ponudio mandat te da je suradnja s NO bila više nego uspješna. Do zadnje sjednice NO -a jednoglasno su odobravane investicije i planovi poslovanja te smo zajedno prebrodili globalnu krizu pandemije i netom izazvanu svjetsku energetsku krizu, naglašavaju.

Na upit Hine o navodu iz pisma o nabavci brodova bez temeljite pripreme, odgovaraju da je unatoč globalnim izazovima u zadnjih šest godina realizirano 13 investicija u flotu, u skladu s pomorskom strukom te kako bez njih ne bi mogli odgovoriti na sve veće zahtjeve povećanja prometa i sezone.

Trajektna povezanost otoka nikad nije bila bolja i kvalitetnija, povećan je kapacitet i smanjena starost flote, a Sveti Duje, jedan od najmlađih trajekata u floti, bit će u prometu do kraja mjeseca, kažu.

Na pitanje o troškovima održavanja, razvoju ljudskih kapaciteta, pripremanju novogradnji te razini stručnosti, koja se spominju u pismu Damira Zeca, iz Uprave ponavljaju da je realizirano 13 investicija te da su "izuzetno ponosni" na posljednju investiciju, najveći brod u povijesti Jadrolinije, Dalmaciju koja plovi između Hrvatske i Italije.

Još tri investicije u brze putničke brodove u fazi su realizacije te ukupno 16 investicija, predstavljaju najveći ciklus obnove flote zbog čega se možemo smatrati jednom od uspješnijih Uprava, kažu.

Ističu da su navedenim investicijama na ključnim linijama značajno povećali kapacitete i kvalitetu usluge te djeluju u cilju zadržavanja liderske pozicije na ovom dijelu Jadrana.

Ističu kako je lani, nakon dva desetljeća, potpisan Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce koji je značajno povećao razinu materijalnih prava pomoraca.

Odgovarajući na pitanje o namjeri kupnje tri katamarana i mogućem smanjuju kreditnog potencijala Jadrolinije, naglašavaju kako stabilnost kompanije dokazuje i Svjetska banka, koja je Jadroliniju prepoznala kao stabilnu i uspješnu kompaniju te kreću u smjeru zajedničke realizacije velikog financijskog paketa i suradnje na budućim projektima razvoja bijele flote i zelenih tehnologija.

Brodovi se kupuju bez temeljite pripreme

U pismu koje je u početku srpnja uputio predsjedniku Skupštine Jadrolinije i ministru Olegu Butkoviću, a prenijeli su ga mediji, Damir Zec je naveo kako poslovna politika Jadrolinije, koju u proteklih godinu-dvije provodi Uprava, značajno odstupa od njegovog viđenja rukovođenja, upravljanja i razvoja tvrtke.

Sav napor Uprave svodi se na nabavku brodova i to bez temeljite pripreme, kako u pogledu provjere brodova koji se kupuju, cijene, koja se nerijetko čini neopravdano visokom, troškova prilagođavanja itd. Posljedica je da je većina nabavljenih brodova mjesecima u brodogradilištima prije nego što krenu u redovne linije, a ukupne nabavne cijene ne odražavaju njihovu tržišnu vrijednost. Primjer takvog poslovanja je brod Sveti Duje, no nije jedini, istaknuo je.

Zec je ocijenio da se od NO očekuje da potvrđuje odluke Uprave bez propitivanja te da se pojedinim važnim segmentima poslovanja ne pridaje pažnja, da su troškovi održavanja nerijetko nerazumno veliki. Ističe da je razvoj ljudskih kapaciteta na simboličnoj razini pa, kaže, ima dojam da je tehnički kapacitet tvrtke vrlo skroman. Nakon godina inzistiranja da se pripremi gradnja novog broda, barem u nacrtima, Jadrolinija i dalje nema u pripremi ni novogradnju niti kapacitete da se to provede, naglasio je.

Osvrnuo se i namjeravanu kupnju tri katamarana za koju smatra kako značajno smanjuje kreditni potencijal Jadrolinije za sljedeće višegodišnje razdoblje.

"Kao što nisam odobravao višegodišnje odbijanje nabavki brodova prethodne Uprave, tako i sada držim da nabavka treba biti odmjerena, dobro pripremljena i promišljena", napisao je.

Damir Zec je među ostalim naveo i da mu se ponekad čini da je razina stručnosti u proteklim vremenima bila značajno viša.

O razrješenju predsjednika NO odlučivat će Skupština Jadrolinije, koju čine tri ministra.

Zec očekuje razrješenje

Damir Zec je profesor na Pomorskom fakultetu u Rijeci, predsjednik NO Jadrolinije je s prekidima, od 2017., a Hini je izjavio da očekuje da ga se razriješi. Rekao je kako svaka od stvari u pismu zaslužuje višesatnu raspravu, da Skupština zna o čemu se radi te da je na njoj da procijeni što učiniti.

Na upit zašto nije ranije reagirao, što problematiziraju neki mediji, odgovorio je da to što mediji nešto ne znaju ne znači da se to nije dogodilo te da ne bi trebali znati ni za njegovo osobno, privatno pismo ministru. Mi smo već prethodno upozoravali Skupštinu i skretali pažnju na određene pojave za koje smo mislili da nisu dobre, rekao je.

Na pitanje o budućnosti Jadrolinije, Zec je odgovorio da ne može to prokomentirati te da to ovisi o tisuću različitih stvari.

Prema njegovom mišljenju, postoji snažna potreba za obalnim linijskim prometom i država morati osiguravati tu uslugu.

Na koji način će se to izvesti i po kojim uzusima, teško je reći, rekao je i dodao da je EU propisao niz elemenata na različitim mjestima na kojima regulira to područje na prilično pošten i korektan način.