Dan Virag (Fluxus): Nakon zamrznute pizze logičan je korak bio tržištu ponuditi i peć u kojoj se peče

Iako je aktivna od 1997., tvrtka Fluxus iz Rakitja zamrznutu je hranu u svojoj tvornici počela proizvoditi 2016. U njoj su od početka imali jasan plan i plasman usmjerili prije svega u kanal HoReCa nudeći gotov proizvod koji samo treba – ispeći. Počeli su s pizzama, a danas imaju stotinjak različitih proizvoda, od kojih su im najvažniji oni koji promiču domaća tradicionalna jela

Ohrabrujućih poduzetničkih priča iz svetonedeljskog i samoborskoga kraja ne nedostaje, ali uvijek ima prostora za iznenađenje. Navikli smo tako čitati i slušati o velikim proizvođačima vijaka, građevnog materijala, medicinske opreme, pa čak i čarapa – ali u Rakitju se krije i proizvođač zamrznute hrane koji ostvaruje izvrsne rezultate u sektoru HoReCa. Specijalizirao se za brzu pripremu u ugostiteljstvu sirovih, pretpečenih i pečenih te zamrznutih proizvoda od tijesta s nadjevima te svježih delikatesnih salata, sve proizvedeno manufakturno, bez aditiva, bojila i konzervansa.

– Tvrtka Fluxus aktivna je još od 1997., a proizvodnju je započela 2016. u sklopu naše tvornice u Rakitju. Na početku smo se fokusirali na proizvodnju zamrznutih pizza, a vizija nam je od starta bila kreiranje proizvoda vrhunske kvalitete, koji će korisnicima osigurati brzu pripremu bez potrebe za stručnom radnom snagom – samo se ubaci u peć. Nakon što smo razvili pizze, odlučili smo se pozabaviti njihovom pripremom, s obzirom na to da se tvrtka mog poslovnog partnera trideset godina bavi elektroničkim inženjeringom – objasnio je Dan Virag, vlasnik Fluxusa.

Dodao je da su partner Zoran Suzanić i on razvili vlastitu peć za pizzu koja u poluautomatskom režimu rada praktički osigurava ujednačeno pečenje proizvoda bez oscilacija u kvaliteti i pripremi. Sa svoja dva inicijalna programa za zamrznute i/ili pretpečene proizvode omogućava pripremu u svega par minuta, bez potrebe za odmrzavanjem proizvoda – objašnjava Virag.

Suradnja s profesionalcima

Nakon što su otkrili tajnu izrade kvalitetne zamrznute pizze upustili su se u razvoj nekoliko proizvodnih linija i danas u Rakitju proizvode više od 100 proizvoda, ponajprije namijenjenih sektoru HoReCa, pa danas, među ostalim, nude i soparnik, višku pogaču, štrukle, fritule, komiške pogačice, ali i popularne empanade, quich, spring-rolice…

– Vodimo se s četiri osnovna načela. Nijedan od naših proizvoda ne zahtijeva predmanipulaciju, svaki se brzo pripremi bez kaliranja, za njihovu pripremu nije potrebna stručna radna snaga, a sastav naših proizvoda je domaćeg podrijetla, čime dajemo doprinos domaćem gospodarstvu i to ćemo nastaviti činiti – komentirao je Virag i napomenuo da je sektor HoReCa od početka bio vrlo izazovan segment poslovanja koji iziskuje polivalentan pristup, kako tržištu u cjelini, tako i kupcima i njihovim zahtjevima.

Želja im je bila, kaže, stvoriti i održati kvalitetnu suradnju s profesionalcima, od kojih su neki i sami sudjelovali u kreiranju i stvaranju proizvoda za njihove specifične potrebe.

– Svaki od naših proizvoda kreiran je i proizveden u skladu za svjetskim praksama u proizvodnji i sigurnosti hrane, što potvrđuju redovite analize, certifikati kao i mnoge dobivene nagrade. Uvjeren sam da nemamo konkurenciju među domaćim proizvođačima s obzirom na to da ne radimo klasičan pekarski asortiman već ulazimo duboko u segment gotovih jela, s posebnim osvrtom prema ugostiteljima. Svi naši proizvodi obogaćeni su prvoklasnim začinima te su kreirani od sastojaka prema najvišim standardima kvalitete HoReCa, ali to nažalost ne omogućava financijsku prilagodbu svakom kupcu. No onim kupcima koji drže do kvalitete podrška smo te siguran i kvalitetan poslovni partner. Naša ključna prednost upravo je u tome što svojim kupcima ne nudimo samo proizvod i uslugu već i rješenje – objasnio je Virag.

Visoki troškovi

Konkurencija je u ovoj djelatnosti prisutna od samih početaka, ali za svako tržište postoji adekvatan kupac pa nema razloga za strah, smatra Virag, čiji Fluxus zapošljava dvadesetak ljudi, a 2022. je ostvario ukupni godišnji prihod od 707.150,04 eura. Proizvode već neko vrijeme izvozi u Sloveniju, a planira i širenje na austrijsko, njemačko i nizozemsko tržište.

– Što se proizvoda tiče, nema toga što ne proizvodimo, ali na strana tržišta nam je velika želja i plan izvoziti autohtone hrvatske proizvode kao što su soparnik, štrukli, viška i komiška pogača. Vjerujem da nam nadolazeća godina donosi finalno pozicioniranje na domaćem tržištu te adekvatan izbor partnera u vidu segmenta HoReCa, ali i maloprodaje, da bismo od 2025. aktivnije prionuli ulasku na europsko tržište. S obzirom na lakoću pripreme naših proizvoda, razmišljamo i o kreiranju franšiznog tipa poslovanja u vidu ugostiteljstva – dodaje Virag.

Objasnio je da je sektor zamrznute hrane vrlo specifičan u odnosu na ambijentalni režim rada s obzirom na visoke troškove gotovo svega – od proizvodnje i skladištenja do distribucije. Prednost rada sa zamrznutim prehrambenim proizvodima je trajnost, a cijeli sektor takve hrane raste na razini EU-a, za što je djelomično zaslužan ubrzani stil života, odnosno nedostatak vremena za pripremu hrane. Zbog toga je u sektoru HoReCa gotovo nezamislivo poslovanje bez oslonca na kvalitetne zamrznute proizvode, smatra Virag.

– Najveći problem još je uvijek to što kupci u maloprodaji ne prepoznaju kvalitetu nekih proizvoda, kako zbog visokih cijena na polici tako i zbog vječne tabu-teme ‘zamrznuto nije dobro‘, a to je najveća neistina od pamtivijeka prezentirana kupcima. Biti poduzetnik svakako je izazovno, pogotovo u ovim vremenima konstantnih promjena, ali biti proizvođač uz to je mnogo kompleksniji spektar odgovornosti i izazova – objašnjava.

Promjene u kanalu HoReCa

Što se neizostavne održivosti u poslovanju tiče, Fluxus planira postaviti solarnu stanicu u krugu tvornice, a proizvode već neko vrijeme pakira u reciklirane kartonske kutije. Njegove proizvode u sklopu gastropultova ili pekarnica unutar trgovačkih lanaca uvijek je lako prepoznati – jer su i ondje izloženi u pakiranjima od reciklažnoga kartona za posluživanje. U proizvodnji pokušava maksimalno reducirati plastiku, upotrebljava je samo u pakiranju svježih salata za trgovačke lance.

– Najveća prednost male tvrtke je u tomu što ima priliku i mogućnost prilagodbe svojim kupcima. Kada izuzmete sve moderne termine rado korištene u korporativnom poslovanju – CRM-ove, agilne projekte te beskonačnu terminologiju predavanu na visokim školama – na kraju dana sve se svodi na odnos s kupcem te obećanje kvalitete proizvoda koji isporučujete. Fluxus je uvijek pratio trendove u prehrambenoj industriji, ali ipak smo se fokusirali na proizvode za koje smo smatrali da će najviše pridonijeti našim kupcima te to kako ih možemo proizvoditi bez oscilacija u kvaliteti – objasnio je Virag.

Sektor HoReCa doživljava velike promjene, ponajprije zbog nove paradigme klijenata, odnosno kupaca. Pandemija je možda stvar prošlosti, ali definitivno je ostavila trag na preferencije potrošača u vidu novih trendova i načina konzumacije. Ipak, Virag smatra da su upravo takvi trenuci na tržištu najzabavniji jer se rađaju nove prilike za razvoj proizvoda, ali i novih poslovnih projekata.

– Inovacija je svakako jedan od glavnih pokretača poslovanja u našem segmentu. Prednost je to što smo dovoljno mala tvrtka da brzo reagiramo na promjene te smo u stanju u kratkom razdoblju napraviti odlične rezultate, pogotovo kada je riječ o kreiranju specifičnog proizvoda, a s druge smo strane dovoljno veliki da to možemo odraditi bez ikakva zastoja. Trenutačno smo fokusirani na izradu Croatia Heritage Tablea za svoje kupce u HoReCi, ponajprije hotele.

Važno je slušati intuiciju

– Radimo na dizajnerskom stolu za posluživanje tradicionalnih domaćih proizvoda iz svog asortimana poput viške i komiške pogače, soparnika, fritula i štrukli te interaktivnom iskustvu korisnika koji bi mogao na stolu putem dodirnog ekrana saznati povijest jela, način pripreme, regiju iz koje jelo dolazi... Time dajemo direktan doprinos domaćem kulinarstvu i predstavljamo bogatu povijest naše gastronomije – nabraja Virag, čija tvrtka upravo radi na redizajnu poznatog brenda Brzo&Slasno u suradnji s domaćim proizvođačima. U fazi su kreiranja proizvoda sa specifičnim hrvatskim lokalnim namirnicama namijenjenim plasmanu u stranim trgovačkim lancima.

– Imam tek 33 godine i još je mnogo utakmica preda mnom, ali predlažem svima koji se žele baviti proizvodnjom da prije svega slijede svoju intuiciju. Ne postoji analiza, istraživanje tržišta ili bilo koji adekvatan podatak koji vam može dati osjećaj da znate je li nešto za vas ili nije. Ako osjećate da se u nešto trebate upustiti, onda jednostavno morate pokušati, čak i ako u početku okolnosti ili ljudi nisu na vašoj strani. Bitno je biti dovoljno pametan i na početku slušati sebe, a na kraju tim ljudi s kojima ćete i graditi svoju priču – zaključio je Virag.