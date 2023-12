Danijel Bertol (Bertol metal): Priliku smo prepoznali kad su u Hrvatsku počeli stizati trgovački centri

Usred teškoća leži prilika. Iako će nekima poznata Einsteinova rečenica zvučati kao floskula, u slučaju obitelji Bertol i istoimenog obrta iz Velike Mlake nadomak Zagrebu itekako se pokazala primjenjivom. U teškim trenucima, kojih je tijekom četrdeset godina njegova postojanja svakako bilo, nekako su se svaki put uspjele otvoriti nove prilike. Ili, točnije, obitelj Bertol uspjela ih je prepoznati i zgrabiti.

– Kad je 1997. otac preminuo, imao sam samo sedamnaest godina i bilo je pitanje što napraviti s obrtom koji su roditelji stvarali od 1983. Mama ga nije željela zatvoriti jer je znala da će ga, ako to tada napravi, teško ponovno pokrenuti. I u tim teškim trenucima javila nam se jedna tvrtka za posao vatrogasnih spojnica, koji je na kraju potrajao tri godine. U to vrijeme dvoumio sam se između fakulteta i obrta, ali na kraju sam sâm izrađivao te vatrogasne spojnice i posvetio se obiteljskom obrtu – ispričao je Danijel Bertol, koji danas vodi Bertol metal, obrt specijaliziran za izradu metalnih okova za staklo.

Izlazak iz garaže

Uspon Bertol metala, koji je u počecima strojno obrađivao metal za druge tvrtke, počinje s dolaskom trgovačkih centara i intenzivnije gradnje staklenih zgrada u Hrvatskoj.

– Tada su nam se otvorile oči i počeli smo vlastitu proizvodnju okova za staklo. Do tada smo u obrtu radili samo mama, sestra i ja, a od 2003. počinjemo se širiti i zapošljavati ljude – istaknuo je Bertol.

Dodatni korak naprijed dogodio se zahvaljujući njemačkoj tvrtki za koju Bertol kaže da ih je doslovno izvadila iz garaže. Naime, do tada su zaista poslovali u garaži obiteljske kuće, ali novi partner omogućio im je širenje u nove prostore, kao i izlazak na nova tržišta. A bilo je to u vrijeme kad se zahuktavala financijska kriza 2009. godine.

– Kad su predstavnici te njemačke tvrtke dolazili u Hrvatsku i obilazili svoje kupce, zainteresiralo ih je tko je taj Bertol kojeg su svi staklari spominjali. U tom je trenutku ta njemačka tvrtka u ponudi imala samo alate za staklo, ali željela je proširiti asortiman i na okove za staklo, koje smo tada već proizvodili. Posjetili su nas, svidjeli su im se naši proizvodi i pozvali su me u Njemačku. Ubrzo smo dogovorili suradnju i počeli pod njihovim brendom proizvoditi okove za staklo – prisjetio se Bertol.

Osim što im je ta tvrtka otvorila nova tržišta, pa se njihovi proizvodi danas nalaze na staklenim fasadama u Njemačkoj, Nizozemskoj, Švedskoj, Austriji, Litvi i mnogim drugim europskim zemljama, financiranjem im je pomogla u bržem rastu i razvoju.

Izgradnja vlastitog brenda

Obrt je tako rastao iz godine u godinu, do današnjih 26 zaposlenih i oko 1,6 milijuna eura prihoda, od čega se 60 posto ostvaruje izvozom. Ove godine tvrtka očekuje rast prihoda nešto veći od pet posto, kao i većine dosadašnjih. U prvoj fazi Bertol metal bio je koncentriran na nabavu potrebnih strojeva, u drugoj na gradnju vlastita proizvodnog pogona, a novi je cilj izgradnja vlastitog brenda, budući da je do sada u inozemstvu proizvode plasirao uglavnom pod brendom njemačkog partnera. U toj novoj fazi trebao bi mu pomoći novi stroj vrijedan 400 tisuća eura, za koji je oko 60 posto sredstava osigurano zahvaljujući europskim fondovima.

– Prvi smo put kupili tako skup stroj, ali on bi nam trebao otvoriti nove perspektive i kupce. Omogućit će nam da se po dimenzijama proizvoda odmaknemo od konkurencije, a dobit ćemo i veću točnost i brzinu pri izradi. Ne želimo ići na količinu i masovnu proizvodnju, nego smo više nišno usmjereni prema kvalitetnim proizvodima i pružanju nestandardnih rješenja za različite projekte. Želimo ponuditi bolje, sofisticiranije i u konačnici skuplje proizvode – objasnio je Bertol.

A lista takvih nestandardnih projekata na kojima su radili u Hrvatskoj prilično je dugačka. Njihovi okovi nalaze se na tri hrvatska aerodroma, poliklinici Svjetlost, staklenim ogradama hotela Amarin, staklenoj nadstrešnici hotela Dubrovnik, zgradi u Nizozemskoj. Odnedavno su Bertolovi okovi i na staklenoj kućici na vrhu najvećeg tornja u Göteborgu, a i neki elementi ekskluzivnih trgovina poput Guccija i Burberryja došli su iz Bertolova proizvodnog pogona.

Razvijanje novih proizvoda

U Hrvatskoj surađuju s brojnim staklarima i tvrtkama koje se bave postavljanjem staklenih fasada, a u inozemstvu su poslove ponajviše dobivali zahvaljujući njemačkom partneru, ali i usmenom preporukom, kao u slučaju staklene kućice na tornju u Švedskoj.

– Do sada su poslovi uglavnom dolazili nama, no u idućem razdoblju želimo se više okrenuti brendiranju vlastitih proizvoda i samostalnom dolasku do kupaca u inozemstvu. Želimo otvarati nova tržišta jer s rastom cijene radne snage u Hrvatskoj ne može se konkurirati isključivo cijenom – napomenuo je Bertol.

Uz tekući posao nije nimalo jednostavno razvijati nove proizvode jer je riječ o dugom i zahtjevnom procesu.

– Nakon osmišljavanja novog proizvoda, što je 95 posto posla, za preostalih pet posto treba vam gotovo jednako vremena, jer je potrebno napraviti ispitivanja, upute te brendirati proizvod. Tek onda slijedi njegov plasman. Hrvati su naviknuti raditi za druge i često se boje iskoraka. Jednostavno, radimo i u isto vrijeme jamramo, a trebali bismo biti malo odvažniji i nemati kompleks manje vrijednosti. Nedavno smo izlagali u Milanu i vidjeli da se nemamo čega sramiti – istaknuo je Bertol.

Obrt je dobio poticaje za komercijalizaciju proizvoda, u sklopu čega je kupljen i spomenuti stroj, te ih to tjera na veću marketinšku aktivnost i izlaganje na sajmovima. Doduše, do sada su obično izlagali jako mnogo različitih proizvoda, ali sad im je u planu koncentirati se na jedan ili dva jer smatraju da će to dati bolji rezultat.

A da samo jedan proizvod može donijeti dobre rezultate, Bertol metal pokazao je u vrijeme koronakrize, kad je pravi hit bio njegov nosač za paravane za koronu.

– To nam je bila najbolja godina – rekao je Bertol.

Dobra odluka o gradnji

I kako su te pandemijske godine u Bertolu prepoznali priliku za plasman novog proizvoda, tako su i 2021., netom prije velikog poskupljenja građevnog materijala, a, srećom, i prije rasta kamatnih stopa, odabrali dobar tajming i počeli graditi vlastitu zgradu. Završena je u rekordnih sedam mjeseci. Iako su se u Bertol metalu nadali da će dio i te investicije vrijedne oko 1,3 milijuna eura financirati novcem fondova EU-a, od toga su ih dijelila dva boda na natječaju pa su zgradu ipak financirali kreditom.

Danas se to pak pokazalo dobrom odlukom jer su dio viška prostora mogli iznajmiti njemačko-japanskom proizvođaču strojeva za obradu metala, što u slučaju da su dobili sufinanciranje ne bi mogli. Međutim, dok su u gradnji izbjegli val poskupljenja, povećanje cijena i sirovina, drugih inputa za njihove proizvode nije ih zaobišlo. Cijene materijala sada su se stabilizirale, ali Bertol smatra da će se teško vratiti na stare razine. Više od sirovina u posljednje vrijeme poskupljuje cijena rada, a sve je veći problem i naći radnike. Doduše, u Bertol metalu nisu imali problema s radnom snagom i velikom fluktuacijom radnika, ali napeta situacija na tržištu rada nagovještava da će biti sve teže pronaći adekvatnu radnu snagu.

– Za sada smo uspjeli osigurati radnike obučavanjem praktikanata iz velikogoričke škole. Zato je prosjek godina kod nas manji od trideset. Imali smo sreće da do sada nismo morali davati oglase za posao, a ni ‘otimati‘ radnike iz drugih tvrtki. Cijena rada jako se povećala pa tako oni koji su već obučeni imaju satnicu od 9,5 do 10 eura po satu, a prije je to bilo gotovo dvostruko niže – istaknuo je Bertol te dodao da pronalazak kvalitetne radne snage predstavlja izazov, koji će sigurno biti još veći u budućnosti.

Osigurana budućnost stakla

Kad je riječ o budućnosti, Bertol metal ima mnogo planova, ali uglavnom usmjerenih prema kvaliteti, a ne kvantiteti.

– Glavni fokus u idućem razdoblju kreiranje je inovativnih vlastitih proizvoda, veće ulaganje u marketing i pronalazak novih kupaca. U planu je i postavljanje solarnih panela na zgradu s ciljem ušteda i osiguranja od fluktuacija cijena električne energije. Ne želimo se širiti povećanjem broja ljudi i veličine zgrade, nego ulagati u razvoj i bolju organizaciju – iznio je planove Bertol.

Iako s mnogih tržišta poput njemačkog ili nizozemskog trenutačno ne dolaze sjajni signali te se narudžbe smanjuju, Bertol metal sigurno će kao i do sada pronaći i ugrabiti prilike koje se ukažu. Uostalom, staklo je i dalje jako in, a spektar inovativnih proizvoda u tom segmentu najavljuje da će to i ostati. Pametno staklo, postavljanje solara na staklene površine i free-

-form fasade tek su neki od tih noviteta koji će pomoći daljnjem rastu tržišta stakla i metalnih okova.