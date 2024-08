Danko Železnjak (MEC): Lanjski ulazak stranog partnera u vlasništvo osigurat će bolji plasman na tržište EU-a

Osim što mora zaštititi proizvod, ambalaža je iznimno važna za stvaranje dojma o proizvodu. Privlači kupce zanimljivim izgledom, stvara povezanost s potrošačima pričajući priču o proizvodu i, naravno, prikazuje njegove odlike. Na taj način postaje poveznica između proizvoda i kupca te čak može znatno utjecati na njegov tržišni uspjeh. Shvaćajući važnost pakiranja proizvoda, ​MEC iz Pribislavca pokraj Čakovca od svojih se početaka specijalizirao za ponudu visokokvalitetne fleksibilne ambalaže i folija za prehrambene, kozmetičke i neprehrambene proizvode. Njegova prehrambena ambalaža namijenjena je tako za tjesteninu, kavu, začine, kekse, sladoled, suho i orašasto voće, voće, povrće i mesne prerađevine. Od kozmetičkih proizvoda izrađuje ambalažu za higijenske štapiće, vlažne maramice te vrećice za zamrzavanje, a u sklopu neprehrambenih obuhvaća pakiranja za krpe, vrećice za zamrzavanje, spužve i praškaste proizvode za građevinarstvo.

Danko Železnjak, predsjednik Uprave MEC-a, navodi da su prošle godine, prateći potrebe kupaca i tržišne zahtjeve, iskoračili ponudivši i termoskupljajuće etikete koje u cijelosti omataju proizvode kao što su boce i limenke (engl. shrink sleeve labels).

Većina proizvodnje i dalje su fleksibilna ambalaža i folije, dodaje Železnjak, no sudeći po dosadašnjoj velikoj potražnji, očekuje da će termoskupljajuće etikete imati znatan udio u MEC-ovoj proizvodnji idućih godina. U sljedećem razdoblju planira stoga znatno proširiti proizvodne kapacitete i intenzivirati rast upravo u dijelu takvih etiketa.

MEC je na gotovo svim europskim tržištima, posebno u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, i na godinu preradi više od 1500 tona materijala u folije, vrećice i termoskupljajuće etikete.

– U našoj su industriji inovacije proizvoda relativno rijetke, no time se svakako možemo pohvaliti u proizvodnji i obradi proizvoda. Jedna od inovacija procesa jest vlastiti razvoj modula stroja zahvaljujući kojemu možemo razviti proizvod koji kombinira više vrsta ambalaže: foliju, lako skidivu sigurnosnu etiketu i pliticu u koju naš klijent pakira jedan od najprepoznatljivijih mesnih proizvoda u Austriji i Njemačkoj. Zahvaljujući inovacijama i specifičnostima svoje proizvodnje proizvode isporučujemo diljem Europe, posebno u zemlje njemačkoga govornog područja; ondje smo jedan od glavnih dobavljača mnogih veliki tvrtki za preradu mesa, mljekara i sličnih. Surađujemo s velikim brojem domaćih i stranih tvrtki, mnoge od njih međunarodno su poznate. Sve ih promatramo više kao partnere nego kao kupce i dobavljače, takav odnos njegujemo radi obostranoga dugoročnog rasta. Nažalost, ne možemo otkrivati imena svojih kupaca, no pri svakom ulasku u bilo koju prodavaonicu od Hrvatske pa do Njemačke možete naći mnoge proizvode u našoj ambalaži – ističe Železnjak.

Lanjski ulazak stranog partnera u pedeset posto MEC-ova vlasništva bio je za Železnjaka logičan slijed višegodišnje uspješne međusobne suradnje u plasmanu proizvoda na zapadna tržišta. Procijenjeno je, kaže, da sinergijski učinci suvlasništva mogu pridonijeti daljnjem intenziviranju MEC-ova razvoja i rasta, što se pokazalo kao ispravna odluka.

Cijelu poduzetničku priču Danka Železnjaka iza tvrtke MEC pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.