Dario Kelemin, Pčelarstvo Daruvar: S kooperantima s kojima smo počeli radimo i danas, rasli smo zajedno

Darija Kelemina ljubavlju prema pčelama zarazio je njegov otac Ivan Kelemin, koji se pčelarstvom počeo baviti 1974. godine. Otac je isprva med i ostale pčelinje proizvode prodavao poduzećima koja su u to vrijeme otkupljivala takve proizvode. No početkom devedesetih godina sve se mijenja zbog tržišnih poremećaja, što je utjecalo i na pčelinje proizvode. Dariju je bilo žao što tako kvalitetan prirodni med svojih vrijednih pčelica ne može prodati pa je shvatio da svakako mora nešto poduzeti. Tada je počeo pakirati med u staklenke i prodavati ga na zagrebačkim tržnicama.

Kad je primijetio koliko kupci na tržnicama hvale i vole proizvode njegovih pčela, bilo mu je jasno da mora pokrenuti tvrtku i početi u trgovinama prodavati svoje proizvode. Stoga 1994. godine sa suprugom Milenom vlastitim sredstvima osniva tvrtku Pčelarstvo Daruvar d.o.o. koju od tada vode zajedničkim snagama. Keleminova odlučnost i riskiranje u zahtjevnim poslovnim okolnostima postala je, čini se, njegov zaštitni znak, jer se presudnih odluka nije odrekao ni u kasnijem poslovanju.

Početak je bio skroman. Med su proizvodile njihove pčele, a oni su trebali samo kupiti ambalažu kako bi ga mogli zapakirati i staviti na tržište.

Teglica nije dovoljna

Med su nudili trgovinama, no količine koje su proizveli u svojim pčelinjacima ubrzo više nisu bile dovoljne pa je Kelemin počeo dogovarati otkup meda od drugih pčelara. Naglašava da s kooperantima s kojima su počeli tada raditi surađuju sve do danas. Kooperanti su rasli i širili posao iz godine u godinu usporedno s Pčelarstvom Daruvar.

– Prodaja se također povećavala svake godine, ali i gužva na tržištu. Otvaralo se sve više poduzeća s takvom i sličnom djelatnošću, no drugi su počeli pakirati uvozni med kojem je bilo sve teže konkurirati cijenom. Naše je stajalište bilo i ostalo da Pčelarstvo Daruvar neće uvoziti med, nego da će prodavati isključivo hrvatski med. Ponovno sam počeo razmišljati o tome kako da razvijem posao radeći ono što konkurencija ne radi i odmaknem se od nje. Došao sam na zamisao da proizvodimo drvene stalke u koje bismo pakirali svoje proizvode i tako ih nudili u obliku gastrosuvenira po turističkim odredištima. Ta odluka pokazala se ispravnom pa danas u našem prometu prodaja gastrosuvenira, poklon-kutija i pjeskarene staklovine tvori 80-ak posto našeg ukupnog prometa.

U ponudi imamo više od pet stotina proizvoda: od klasičnih teglica meda, suvenira, spomenutih gastronomskih suvenira, darovnih kutija, pjeskarenih boca s rakijama i likerima, domaćih proizvoda poput ajvara i ekstra džemova do bučina ulja... Dobro surađujemo s Dugom granom, tvrtkom koja proizvodi rakije i likere za naše potrebe. Nudimo dvadeset vrsta rakija i likera, pa i od domaće višnje i smokve. Sve to nađe mjesto u boci koja se poslije kod nas dorađuje pjeskarenjem prema želji kupca. Svi naši proizvodi vrhunske su kvalitete i pod stalnim nadzorom. U našem poduzeću provodi se sustav HACCP-a (Hazard Analysis and Critical Control Point) kojim se osigurava kvaliteta hrane i prati sljedivost od sirovine do krajnjeg proizvoda. Proizvodi se uglavnom prodaju po svim turističkim odredištima u Hrvatskoj – opisuje Kelemin.

Dar za svaku prigodu

Naglašava da su uz turističke gastronomske suvenire važan dio ponude personalizirani darovi koje prodaje na svojim maloprodajnim lokacijama. Kupcima se tako, rekao je, omogućuje da ovjekovječe posebne trenutke darovima koje su sami osmislili, a Pčelarstvo Daruvar izrađuje ih u skladu s njihovim željama.

– Na našim maloprodajnim mjestima u Daruvaru, Bjelovaru, Zagrebu, Puli i Šibeniku svatko može pronaći gotov originalni dar za svaku prigodu. Personalizacija svakog proizvoda koji nudimo pokazala se kao ispravna odluka jer je omogućila tvrtkin razvoj i donijela nam prepoznatljivost na tržištu. Važan su dio naše ponude i darovi koje tvrtke daju poslovnim partnerima. Na njima su obvezno logotip tvrtke, posebna posveta i slično. Prodajemo ih i izvan Hrvatske; zasad ih izvozimo u Njemačku, Italiju, Češku, Francusku, Nizozemsku te Sloveniju. I ondje je, baš kao i u Hrvatskoj, personalizacija proizvoda prepoznata kao nešto originalno, što kupac traži. Izrada takve vrste proizvoda zahtijeva velik trud i timski rad svih djelatnika koji su uključeni u izradu pojedinosti, od početka do kraja proizvodnog procesa. Svaki je djelatnik, osim za radnu operaciju koju obavlja, zadužen i za kontrolu one koja joj je prethodila. Odgovorni zaposlenici omogućili su širenje spektra proizvoda i, što je još važnije, svaki od naših proizvoda može biti izrađen u tisuću izdanja – iznosi Kelemin.

Kao veliku prednost posebno ističe tvrtkin vozni park i vozače. Navodi da s pet kombija razvoze robu do najudaljenijih dijelova Lijepe Naše kako bi se omogućila brza, pravodobna i sigurna isporuka, što je iznimno važno, posebno u ljetnim mjesecima.

Mala pomoć fondova EU-a

Dobre poslovne poteze potvrđuju i prihodi: lani je tvrtka uprihodila 1,488.174 eura uz bruto dobit od 34.940 eura; godine 2021. prihodi su bili 1,372.325 eura, a bruto dobit 101.640 eura. Pčelarstvo Daruvar nalazi se daruvarskoj industrijskoj zoni na površini od 13.270 četvornih metara i proizvodi u dva odvojena pogona. U jednom pogonu izrađuje se drvena ambalaža poput drvenih stalaka i darovnih kutija koje se dorađuju laserskim graviranjem. U tom pogonu, nastavlja Kelemin, pjeskare se također staklo i staklene boce. Drugi proizvodni pogon podijeljen je u dvije cjeline od kojih jedna služi za preradu voća i povrća, a druga za pakiranje meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

– Uz strojeve za preradu voća i povrća u podrumu novog pogona su i hladnjače namijenjene za prijam i skladištenje ulaznih sirovina. Imamo dvije rashladne komore od 110 četvornih metara u ‘režimu plus‘ i jednu rashladnu komoru od 23 četvorna metra u ‘režimu minus‘. One nam omogućuju otkup i skladištenje kvalitetnih sirovina mjesnih poljoprivrednih proizvođača. Nadamo se da ćemo i u tom dijelu posla, kao i kad je riječ o medu, kvalitetno i stabilno surađivati s proizvođačima, na obostrano zadovoljstvo, te da će domaće sirovine završiti u kvalitetnome proizvodu. Gradnja novog pogona sufinancirana je sredstvima Europske unije, što nam je uvelike pomoglo. Pogon je građen u vrijeme koronakrize koju, kao i svi ostali, nismo očekivali. Ipak, mnogo je truda i rada uloženo je u gradnju, i to prema najvišim standardima – napominje Kelemin.

Prerada voća i povrća

Njegov je cilj proizvoditi što kvalitetnije proizvode, drukčije, inovativne, i pri tome želi upotrebljavati hrvatsku sirovinu za hrvatski proizvod. Prema njegovu mišljenju, spoj vrhunske sirovine i novih tehnologija u personalizaciji proizvoda i upornosti u svakom djelu poslovanja mora uroditi razvojem i napretkom.

– S obzirom na to da se medom bavimo od osnutka, naravno da je on u svim porama našeg postojanja. Tako osim klasične teglice meda imamo suho voće u medu, orahe, bademe, smokve... Zatim je tu i naš godinama najprodavaniji proizvod, med s dodatkom soka od maline, koji okusom osvaja sve, od najmlađih do najstarijih kupaca. Tu su nadalje i pčelinji proizvodi poput cvjetnoga praha, propolisa, voska i matične mliječi.

Među našim gastrosuvenirima, uz ponudu koja obuhvaća samo med, mogu se pronaći spojevi meda s voćem, bučinim uljem, medica i slični domaći proizvodi koji suveniru daju toplinu, a turistu osjećaj da kući nosi djelić hrvatskih polja, šuma i mora. Prije nekoliko smo godina, osluškujući tržište, uvidjeli da bi osim meda u ponudu trebalo uvrstiti domaće proizvode dobivene preradom povrća i voća. Počeli smo stoga razvijati i takvu ponudu. Sve se proizvodi isključivo po receptima naših starih od vrhunske sirovine. Velika potražnja za voćem i povrćem prerađenima na taj način rezultirala je time da je u novom pogonu u cijelosti opremljen prostor za preradu voća i povrća. Upravo od te djelatnosti očekujemo dobre rezultate u budućnosti – uvjeren je Kelemin.

Lako do radne snage

U vrijeme koronakrize iskoristio je poticaje za održavanje radnih mjesta te one za zapošljavanje nakon gradnje pogona jer se tako otvorila prilika za nova zapošljavanja. Vjeruje da je napravio sve što je mogao kako bi djelatnici što manje osjetili krize na tržištu koje se u posljednje vrijeme nižu svake godine. Trenutačno zapošljava 45 ljudi i nastoji se približiti svjetskim trendovima stvaranja ugodnog radnog okružja kako bi svaki radnik mogao dati svoj maksimum. Stoga za zaposlenike organizira okrepu prije početka radnog vremena, topli obrok u vrijeme stanke te uvijek nastoji pronaći rješenje za sve njihove potrebe. Zbog takva stajališta i načina vođenja tvrtke nema problema s pronalaženjem radne snage. Pritom naglašava da izvrsno surađuje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji mu uvijek, kad je to potrebno, nudi potrebne zaposlenike na rad u tvrtki.

Pčelarstvo Daruvar u budućnosti planira što više upotrebljavati obnovljive izvore energije u proizvodnji, pa je tvrtka trenutačno prijavljena za projekt gradnje solarne elektrane. Elektrana će uz očuvanje okoliša donijeti i znatnu uštedu ulaznih troškova, očekuje Kelemin, i tako omogućiti konkurentnije proizvode.

– Doista smo uvijek otvoreni za nova znanja i promjene koje nosi sutrašnjica – jasan je Kelemin.