Denis Matijević postao suvlasnik tvrtke Fisherija, u planu snažan rast i širenje po Hrvatskoj

Denis Matijević postao je suvlasnik tvrtke Fisherija, specijalizirane za prodaju ribe i morskih plodova. Kako stoji u priopćenju te kompanije, ulaskom Matijevića napravljen je prvi korak u povezivanju brendova Fisherija i the Meat. Kroz brend the Meat Matijević je već ušao u segment visokokvalitetne hrane, pa u Fisheriji vjeruju da će to kroz suradnju i sinergijske efekte biti temelj za novi iskorak na tržištu.

Inače, Fisherija ima pet prodavaonica na području Zagreba, ostvarila je, kako navode iz kompanije, veliki rast koji se nastavlja širenjem maloprodajne mreže. U 2021. imala je prihod od 1,8 milijuna eura što je bio rast od 217 posto u odnosu na 2020., uz dobit od 30,7 tisuća eura.

- Kroz iskustvo novog vlasnika i strategiju poslovanja i razvoja dosadašnjih vlasnika Ivana Bosnića, Branimira Brzića, Marka Burazina i Ivice Žurića, otvara se prilika za još snažniji rast i razvoj brenda na tržištu Zagreba, ali i cijele Hrvatske – navode iz Fisherije.

Matijević je poduzetnik s preko 30 godina iskustva u poljoprivredno – prehrambenom sektoru, a prema podacima iz Sudskog registra i Poslovne Hrvatske, bio je, između ostalih, suvlasnik ENNA Fruita (zajedno s Pavom Vujnovcem) i Mesoprerade do prošle godine.

No od 2021. suvlasnik je Naturale (uz Pavla Vujnovca, Josipa Jurčevića i Damira Spudića). Također je suvlasnik triju tvrtki za proizvodnju električne energije: Smart Electricity, Electricity Generation i Electricity Power, a vlasnik je i tvrtke Medunac za turizam te suvlasnik AMMA grupe (bivše Marinade). Do 2020. bio je na čelu Smartera, konzultantske tvrtke za poljoprivredno-prehrambeni sektor u suvlasništvu Ane Matijević i Marine Kresoje.