DIRH: U trgovini je zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 posto

Državni inspektorat RH (DIRH) izvijestio je da su u pojačanim inspekcijskim nadzorima proteklih dana utvrdili, prema preliminarnim podacima, da je u trgovinama zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 posto, u uslužnim djelatnostima poput frizerskih usluga, njege i uljepšavanja te parkinga od 10 do čak 80 posto, a kod ugostitelja od 1 do 10 posto.

DIRH od početka godine provodi pojačane nadzore zbog utvrđivanja je li došlo do porasta cijena roba i usluga uslijed uvođenja eura, te su od 2. do 4. siječnja u 534 nadzora u trgovinama, pekarnicama, ugostiteljskim, frizerskim i drugim uslugama utvrdili da je tog porasta bilo, navodi se u priopćenju DIRH-a.

Pojačane nadzore provode DIRH-ove tržišna, turistička i inspekcija rada, jer, kako kažu iz DIRH-a, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH proces konverzije kune u euro ne smije rezultirati povećanjem cijena.

Inspekcije provode po službenoj dužnosti, kao planirane nadzore te na temelju prijave građana, kojih su od prvog dana 2023. zaprimili više od stotinu.

Od ukupno provedena 534 inspekcijska nadzora, tržišna inspekcija ih je provela 197 u djelatnosti trgovine na malo, uključujući i trgovinu na malo pekarskim proizvodima te uslužnim djelatnostima, pretežito frizerske, kozmetičke i usluge parkinga, pri čemu je 103 nadzora bilo u trgovinama na malo, a u uslužnim djelatnostima 94.

Kako su inspekcije još u tijeku, iz DIRH-a kažu da je, po preliminarnim podacima, u djelatnosti trgovine kroz poslovnu dokumentaciju utvrđeno povećanje cijena u razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju eura kao službene valute i to u šest nadzora trgovina te u 21 nadzoru trgovine na malo pekarskim proizvodima.

- U trgovini je zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 posto - čokolade, pekarskih proizvoda, piva, maslaca, kiselog vrhnja, toaletnog papira i drugog, a kada se okončaju inspekcije i utvrde činjenice o razlozima povećanja cijena, i ako je to neopravdano, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača poduzet će se propisane mjere - poručuju iz DIRH-a.

Oko uslužnih djelatnosti, posebice frizerskih i usluga njege i uljepšavanja tijela te parkinga, kažu da su obavili 94 inspekcijska nadzora, u kojima je u 17 nadzora utvrđeno povećanje cijena. Tu se radi o promjeni cijena tih usluga neposredno prije 1. siječnja 2023., a prema preliminarnim podacima, porast cijena kontroliranih usluga kreće se od 10 do čak 80 posto.

Turistički inspektori, pak, u istim su danima obavili 151 inspekcijski nadzor te su u 52 utvrdili povećanje cijena ugostiteljskih usluga od 1 do 10 posto.

Inspekcija rada od početka ove godine obavila je 186 inspekcijska nadzora u kojima je nadzirana obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

U jednom slučaju su utvrdili kršenje jednog članka zakona, a poslodavac je otklonio nepravilnost u tijeku nadzora, dodaju iz DIRH-a.

Zaključno poručuju da će inspekcije i dalje u svojim nadležnostima koordinirano i kontinuirano obavljati nadzore s ciljem zaštite potrošača i prava radnika.