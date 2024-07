Disruptori: Velike ideje malih majstora

Iza svake velike korporacije stoji mnoštvo hrabrih malih poduzetnika čije ideje i inovacije probijaju granice i mijenjaju pravila igre – koji prepoznaju prilike ondje gdje ih drugi ne vide, koji su spremni riskirati sve kako bi ostvarili svoje snove i koji genijalnim idejama iz temelja transformiraju tržište

Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali – legendarna je rečenica uz koju su stasale mnoge generacije zahvaljujući redatelju Hrvoju Hitrecu, zaslužnom za kultne ‘Smogovce‘, a upravo ona sjajno opisuje i male domaće poduzetnike koji stvaraju velike priče.

Naime, u svijetu biznisa čest je slučaj da najveći igrači privlače najviše pozornosti. Međutim, iza svake velike korporacije stoji mnoštvo hrabrih malih poduzetnika čije ideje i inovacije probijaju granice i mijenjaju pravila igre –koji prepoznaju prilike ondje gdje ih drugi ne vide, koji su spremni riskirati sve kako bi ostvarili svoje snove i koji genijalnim idejama iz temelja transformiraju tržište. Mali poduzetnici ne samo da pridonose gospodarskom rastu već često uvode i inovacije koje veliki igrači nisu u stanju. Vrijeme je da zaronimo u svijet tih genijalnih umova s nekoliko hvalevrijednih primjera.

Marketing po načelu ‘ključ u ruke‘

Braća Ivan i Davorin Šmit za očevo su poduzeće Šmit Electronic, koje se bavi distribucijom gejming-periferije te uredske i računalne opreme, počela raditi još kao studenti i vrlo su brzo shvatila da im se sviđa poduzetništvo. S obzirom na to da je otac Stjepan podupirao njihovu inovativnost, dečki su još u njegovoj tvrtki počeli raditi kao interni marketinški tim za njezin brend gejming-periferije White Shark.

– Radeći na brendu koji komunicira s mladom publikom, tražili smo načine na koje doprijeti do nje. To su bili primarno YouTube i Instagram, a poslije i TikTok. U tom razdoblju naučili smo komunicirati s publikom, izrađivati sadržaj i oglašavati se tako da to donese prodajne rezultate brendu. Influenceri su nam bili najisplativiji kanal. Na White Sharku ​radili smo s više od stotinu njih iz regije i jugoistočne Europe, stekli iskustvo, ali i uvjerili se koliku moć imaju. U tri godine rada na brendu prodaja je narasla deset puta – rekao je Ivan Šmit, izvršni direktor ARCH. Influencer Agencyja.

Nakon stečenog znanja, iskustva i kontakata znanci su od njih počeli tražiti savjete o influencerskome marketingu. U tom im je trenutku, kažu, postalo jasno da mnogima treba ono što rade, ali i da konkurencije u regiji gotovo nema. Tada su, potkraj 2019., otvorili ARCH. Influencer Agency.

– ARCH. je influencer-first social media agency, influenceri su srž svega što radimo. Naša je tvrtka mješavina marketinške i medijske agencije, samo što za klijente umjesto billboarda zakupljujemo oglasni prostor u videu nekog youtubera ili objavi influencera na Instagramu ili TikToku​. Za klijente to znači ‘ključ u ruke‘ jer mi upravljamo njihovim proračunima za influencerski marketing i odgovorni smo za cijeli proces, od otkrivanja influencera do izrade i objave sadržaja. Iako smo u protekle tri godine na našem govornom području radili s velikim brendovima kao što su Samsung, Staropramen, Hrvatski Telekom, Huawei, Dukat, HELL Energy, A1 i About You, sada se fokusiramo na rad s klijentima koji se bave videoigrama i digitalnim proizvodima – naveo je Šmit.

Prvo radno mjesto – direktorica

Jedna tvrtka neumornoj braći Šmit nije bila dovoljna pa im se u novom pothvatu pridružio i najmlađi brat Antonio. S njime su lani otvorili Indigo Meerkat, agenciju specijaliziranu za in-house UGC (engl. user-generated content) oglase za igre i aplikacije. Premda je tvrtka osnovana 31. ožujka 2023., već je radila s ozbiljnim aplikacijama kao što su Miniclip, Match Masters, Dice Dreams i mobilna igra ‘World of Warships‘ te mnogim drugima.

Razne ideje padaju na pamet i mladim poduzetnicima koji su se specijalizirali za uređivanje poslovnih prostora zelenilom, pa se tako u strogom centru Zagreba, u Ilici, smjestio specijalizirani studio za dizajn biljnih terarija, održavanje uredskih biljaka i plantstyling Biljke.Plants. Iza istoimene uspješne tvrtke koja biljne terarije proizvodi u Vinkovcima, a uza Zagreb ima otvorene trgovine u Splitu, Osijeku, Rijeci i Puli, stoji 26-godišnja Ana Hrgovčić, koja je pauzirala studiranje ne bi li se posvetila poduzetništvu. Pozicija direktorice za nju je ujedno prvo radno mjesto!

– Ideja za brend Biljke.Plants došla je spontano, kao želja za stvaranjem ‘nečega‘. Na putovanju u Amsterdam kupila sam suvenir, ministablo poput bonsaija s crvenom donjom stranom lista i gornjom zelenom s bijelim točkicama. Malo je reći da me biljka oduševila pa sam se nakon povratka u Hrvatsku bacila u pretraživanje interneta u želji da pronađem točan naziv. Sve više i više počela sam se zanimati za biljke te sam otvorila profil na Instagramu ​pod nazivom Biljke.Plants kao svojevrsni dnevnik za održavanje biljaka. U međuvremenu sam na internetu otkrila terarije. Njihov izgled potpuno me očarao pa sam i sama poželjela kreirati tako elegantne žive skulpture – objasnila je Hrgovčić.

Mlada je poduzetnica definitivno našla svoju nišu – jer u velikim tvrtkama zaposlenici jednostavno nemaju vremena za održavanje biljaka, ali svejedno žele biti okruženi zelenilom dok rade.

Svaki uspješan startup ne temelji se samo na dobrim idejama nego još više na rješavanju konkretnih životnih problema, a više takvih primjera i poduzetničkih iskustava možete pročitati u ostatku članka u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.