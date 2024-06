Do pojave male hrvatske tvrtke Recreated nitko se u EU-u nije bavio popravkom i prodajom reklamirane obuće

Staro može biti kao novo, oštećeno obnovljeno, pogreška ispravljena, a skupo preko noći postati jeftino. Zagrebačka tvrtka Recreated upravo je navedene ideje pretočila u stvarnost i temelje svog poslovanja. Čišćenje, restauracija i personalizacija nošene obuće te modne galanterije poput torbi i remenja kao i popravak te kasnija prodaja reklamacijske obuće kojoj je udahnut novi život izdvojili su Recreated kao jedinu europsku tvrtku koja pruža sve te usluge.

Obujam posla od osnutka tvrtke 2019. nezaustavljivo raste, a s novim partnerom planira se širenje izvan granica Hrvatske, a jednog dana možda i izlazak na Zagrebačku burzu. Kao iz filma, priča započinje bez novca i iz potrebe. I s obzirom na vrijeme u kojem živimo – jednim postom na Instagramu. Osnivači kompanije, braća Kristian i Adrian Cvijić, ispričali su ‘kako je sve kliknulo‘.

Da staro izgleda kao novo

– Naša obitelj nije bila tako dobrostojeća da bismo mogli svaki mjesec kupovati nove tenisice. I tako jednoga dana ulazim u sobu kod brata Adriana i vidim kako pažljivo čisti svoje tenisice te ih naknadno i iscrtava, personalizira. On je inače završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna pa je ondje naučeno znanje primijenio na svojoj obući. Rekao sam mu da tenisice nakon njegove intervencije izgledaju sjajno. No i da treba provjeriti postoji li interes ljudi za takvo što. Od trenutka kada smo objavili prvi post na Instagramu narudžbe do danas nisu prestale dolaziti – počinje Kristian.

U tom trenutku ideja se pretvara u startup, koji je svoje prve poslovne korake zabilježio u malom uredu njihove majke knjigovotkinje koji je sinovima rado ustupila, a svoj biznis prebacila u dnevni boravak stana u kojem su živjeli. Pogođena niša donijela je uspjeh, a on pak skori prelazak u nove i veće prostore. Pokazivanje ljudima before and after fotografije jednoga običnog para tenisica očito može napraviti razliku. A računica koja se krije u pozadini potvrđuje zašto je taj posao istinski win-win.

– Zamislite jedan par tenisica Alexander McQueen koji u dućanu stoji 550 eura. Zamislite osobu koja ih silno želi, ali nema dovoljno novca da ih kupi. Ovo je rješenje – kupi ih polovne i iznošene za 100 eura od ‘prijašnjeg vlasnika‘, a mi ih za 95 eura očistimo i restauriramo. Dakle, za mnogo nižu cijenu čovjek je dobio tenisice koje izgledaju kao nove – objasnio je Cvijić.

