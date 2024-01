Dobri poslovni rezultati kompanija potaknuli svjetske burze

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, što se ponajviše zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna ojačao 0,65 posto, na 38.109 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,1 posto, na 4890 bodova, a Nasdaq indeks 0,9 posto, na 15.455 bodova.

Tijekom tjedna S&P 500 dosegnuo je u nekoliko navrata nove rekordne razine, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima većine kompanija. Od kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih 78 posto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

Pozitivno je na tržište utjecao i podatak o snažnijem nego što se očekivalo rastu američkog gospodarstva u posljednjem lanjskom tromjesečju – za 3,3 posto na anualiziranoj razini. U cijeloj prošloj godini bruto domaći proizvod porastao je 2,5 posto, premda su mnogi analitičari prognozirali recesiju zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa američke središnje banke.

– Izvješće o BDP-u je ugodno iznenađenje jer, među ostalim, ukazuje i na slabljenje inflacije, kao i na to da potrošači i dalje troše. A to će predstavljati podršku prihodima i zaradama kompanija i u idućem razdoblju – kaže Rob Haworth, strateg u tvrtki U.S. Bank Asset Management Group.

Svi posljednji podaci ukazuju na stabilan rast najvećeg svjetskog gospodarstva, unatoč visokim kamatnim stopama, pa je sve vjerojatnije tzv. ‘mekano prizemljenje‘ gospodarstva, a ne recesija. No, kako se inflacija i dalje kreće iznad ciljanih razina Feda, središnja banka neće žuriti sa smanjenjem kamata, poručuju čelnici Feda. Zbog toga su splasnule nade da će Fed već u ožujku početi smanjivati kamate, pa većina analitičara procjenjuje da bi taj ciklus mogao započeti u svibnju.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,3 posto, na 7635 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2,5 posto, na 16.961 bod, a pariški CAC 3,6 posto, na 7634 boda. Rast indeksa zahvaljuje se, kao i na Wall Streetu, boljim nego što s očekivalo rezultatima kompanija.

Prošloga je tjedna, kao što se očekivalo, Europska središnja banka ostavila kamatne stope nepromijenjene i poručila da će ih ostaviti na povišenim razinama dovoljno dugo kako bi se inflacija spustila prema ciljanim razinama. Predsjednica banke Christine Lagarde kazala je nakon redovne sjednice da je prerano za razgovor o smanjenju kamata. Na tržištu se sada procjenjuje da bi ECB mogao početi smanjivati kamate u travnju.