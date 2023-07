Dobro raspoloženje na početku tjedna na azijskim burzama

Na azijskim burzama na početku tjedna vlada pozitivno raspoloženje, dok investitori čekaju ovotjedne odluke Feda i Europske središnje banke (ECB) o još jednom podizanju kamatnih stopa, ali i naznakama da se ciklus zaoštravanja njihovih monetarnih politika bliži kraju.

U ponedjeljak oko 7,30 sati, MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih bio je u plusu 0,83 posto. Istodobno, Nikkei indeks je ojačao 1,33 posto, južnokorejski Kospi za 0,73 posto, a australski ASX 200 blagih 0,03 posto.

I za Fed i za ECB tržišta očekuju da će ovoga tjedna podignuti kamatne stope za novih 0,25 postotnih bodova, stoga će fokus investitora biti na novinskim konferencijama predsjednika Feda Jeromea Powella i predsjednice ECB-a Christine Lagarde iza zasjedanja središnjih banaka.

– Za oboje očekujemo da će naznačiti kako je to zadnje podizanje kamatnih stopa u ovome ciklusu, no vjerojatno ni Lagarde ni Powell neće to konkretno reći nego će signalizirati da sve ovisi o daljnjim pokazateljima. No pokazatelji o gospodarskoj aktivnosti i o inflaciji u obje regije su dovoljno oslabili kako bi se opravdao završetak ciklusa zaoštravanja monetrne politike – smatra analitičar z Nnatwest Marketsu, John Briggs.

Jedina nepoznanica zasad je Bank of Japan, koji zasjeda u petak, a vjerojatno će nastaviti sa svojom ultra popustljivom monetarnom politikom, doko neke zapadne banke špekuliraju da su moguće i neke prilagodbe.

Na deviznim tržištima tečaj dolara u ponedjeljak ujutro blago je oslabio prema jenu, za 0,28 posto, na 141,5 jena, nakon što je u petak skočio 1,3 posto. Istodobno, tečaj eura stagnirao je prema dolaru, na 1,1116 dolara.

Znatnijih promjena nije bilježio ni dolarov indeks, koji prati kretanje tečaja američke valute prema šest najvažnijh svjetskih valuta, te se jutros nalazi na 101,04 boda.

Zasad nema nikakvih jasnih reakcija na rezultate španjolskih izbora, no moguće je da cijena zaduživanja te zemlje poraste nakon što se otvore tamošnja tržišta, smatraju analitičari.