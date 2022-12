Dobrotvorstva domaćih i svjetskih filantropa: Profiteri dijele, zajednica profitira

Ako ste u najsretnijih jedan posto čovječanstva, dugujete ostatku svijeta da ćete misliti na preostalih 99 posto, rekao je Warren Buffett, jedan od najvećih svjetskih filantropa, koji godinama pokazuje da novac u jednom trenutku stvarno ne vrijedi mnogo ako ga ljudi čuvaju samo za sebe. Najbogatiji, ali i nešto manje bogati svjetski i domaći poduzetnici godinama prepoznaju filantropiju kao primjeren način vraćanja zajednici. Iako svojim ulaskom u svijet doniranja oni koji barataju milijunima mogu osjetiti i vrlo velike porezne olakšice, najveći razlog za dobročinstva (barem se nadamo) taj je da je i bogatima iskreno stalo do svijeta i osjećaju se potaknuti da mu daju pozitivan doprinos.

Klima u fokusu

Osnivač Amazona Jeff Bezos nedavno je tako country-pjevačicu Dolly Parton proglasio dobitnicom svoje godišnje nagrade za hrabrost i uljudnost. Glazbenoj je legendi odlučio dodijeliti 100 milijuna dolara koje će ona usmjeriti u dobrotvorne svrhe prema svom izboru. Bezos je poručio da jedva čeka vidjeti na što će nagradu potrošiti.

– Ona daje srcem i vodi se ljubavlju u svakom aspektu svog rada. Ono što je učinila za djecu, opismenjavanje i toliko drugih stvari, jednostavno je nevjerojatno – rekao je Jeff Bezos u videu objavljenom na društvenim mrežama. Osnivač Amazona predstavio je nagradu sa svojom partnericom Lauren Sánchez.

Za podsjetnik, Dolly Parton vodila je zakladu koja je distribuirala knjige djeci diljem svijeta, a za istraživanje koronavirusa donirala je Medicinskom centru Sveučilišta Vanderbilt milijun dolara i tako pomogla kompaniji Moderna da razvije svoje cjepivo. Prethodni dobitnici nagrade Jeffa Bezosa od 100 milijuna dolara su kuhar Jose Andres i osnivač neprofitne organizacije Dream.org Van Jones.

Bezos, četvrta najbogatija osoba na svijetu, s bogatstvom od 116 milijardi dolara prema dnevnom kalkulatoru bogatstva milijardera Bloomberg Billionaires Indexu od 30. studenoga, povećao je svoje filantropske napore otkako je prošle godine odstupio s mjesta glavnoga izvršnog direktora Amazona. Većinu svoje pozornosti ovih dana usmjerava na klimatske promjene sa svojim Earth Fundom od deset milijardi dolara, a najavio je dar od 200 milijuna dolara Nacionalnom muzeju zrakoplovstva i svemira, čuvenom Smithsonianu.

Warren Buffett donirao je više od 750 milijuna dolara u dionicama Berkshire Hathawaya četirima zakladama povezanima s njegovom obitelji uoči ovogodišnjeg Dana zahvalnosti, a legendarni ulagač rekao je da taj trenutak nije bio slučajnost jer je to njegov način da zahvali svojoj djeci za njihov dobrotvorni rad. Devedesetdvogodišnji investitor donirao je 1,5 milijuna dionica klase B svoga konglomerata Zakladi Susan Thompson Buffett, nazvanoj prema njegovoj prvoj ženi. Dao je i po 300.000 dionica klase B trima zakladama koje vode njegova djeca: Zakladi Sherwood, Zakladi Howard G. Buffett i Zakladi NoVo. Među primateljima ovaj put nije bila Zaklada Billa i Melinde Gates. Buffett je obećao da će svoje bogatstvo s vremenom razdijeliti i daje godišnje donacije istih pet dobrotvornih organizacija od 2006., koje dobiveni novac ulažu isključivo u dobrotvorne svrhe.

Sve u zaklade

Milijarder i filantrop Bill Gates je prije nekoliko mjeseci rekao da planira dati sve svoje bogatstvo filantropskoj organizaciji koju je pokrenuo s bivšom suprugom Melindom, Zakladi Billa i Melinde Gates. Suosnivač Microsofta ove je godine uložio 20 milijardi dolara u Zakladu kako bi povećao potrošnju na devet milijardi dolara na godinu do 2026., navodeći probleme uzrokovane pandemijom, ratom protiv Ukrajine i drugim čimbenicima.

– Kada gledam u budućnost, planiram dati gotovo sve svoje bogatstvo Zakladi. Pomaknut ću se niže i naposljetku sići s popisa najbogatijih ljudi na svijetu – rekao je Gates.

Buffett, Gates i Melinda French Gates osnovali su inicijativu pod nazivom The Giving Pledge 2010. kao pokret filantropa koji se obvezuju dati većinu svog bogatstva u filantropiju ili dobrotvorne svrhe, bilo za života bilo u oporuci. Prikupio je potpise više od 200 milijardera diljem svijeta.

- Imam obvezu vratiti svoje resurse društvu na načine koji imaju najveći učinak na smanjenje patnje i poboljšanje života te se nadam da će i drugi na položajima velikog bogatstva i povlastica također istupiti u ovom trenutku - napisao je Gates.

Gates je dugo govorio o potrebi da svoje bogatstvo daruje, navodeći da je cijeli život vjerovao u rješavanje globalnih problema poput klimatskih promjena. Čak je rekao da svoje bogatstvo neće prenijeti na svoju djecu da postanu milijarderi budući da ga on toliko daje. Gates trenutačno ima neto vrijednost od 114 milijardi dolara prema Bloombergovu indeksu milijardera.

Dobročinstva, naravno, nisu rezervirana samo za one koji su u jedan posto najbogatijih. I među domaćim tvrtkama i poduzetnicima ima filantropa. Saša Cvetojević, poduzetnik i investitor, kaže da se donacije, i one osobne i one u tvrtkama u kojima je suvlasnik ili većinski vlasnik, već dugi niz godina trude davati direktno tamo gdje vide da postoji stvarna potreba.

Iskustva donatora

– Imali smo loša iskustva s nekim udrugama i organizacijama koje nisu ispunjavale obećano. Kad doniram osobno, često surađujem s organizacijama poput Ljudi za ljude ili Solidarna kako bih bio siguran da će donacija stvarno doći do osoba kojima je pomoć potrebna. Kad doniramo preko tvrtki, često doniramo sportskim klubovima i organizacijama, ali uglavnom se trudimo pomoći razvoju sporta u mlađim naraštajima jer smatram da bi sport trebao biti za svakoga i da nije jedino profesionalni sport vrijedan ulaganja – komentirao je Cvetojević.

Davorin Štetner još je jedan od hrvatskih poduzetnika i investitora s velikim srcem koji svoje slobodno vrijeme provodi kao mentor mladim poduzetnicima i kontinuirano ulaže u boljitak zajednice.

- Nisam imun na stvari koje vidim pa tako reagiram spontano i pridružujem se akcijama na koje naiđem, poput skupljanja priloga za malu djevojčicu koja je u prometnoj nesreći nedavno izgubila svoje najbliže. Ipak, zbog svoje poduzetničke prirode najviše pokušavam pomoći mladim poduzetnicima te već više od deset godina ulažem puno vremena u mentoriranja. Uz to podržavam akcije čišćenja i zaštite prirode, a otkako sam postao tata posebno se uključujem u akcije za pomoć djeci u teškim situacijama. Pozivam i sve koji mogu da barem u ovo vrijeme blagdana odvoje malo vremena te sa svojom djecom posjete domove za nezbrinutu djecu i uvesele mališane koji nemaju nikoga - zaključio je Štetner.