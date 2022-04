Dolazak stranih IT tvrtki u Hrvatsku i remote rad za bilo koju tvrtku u svijetu snažno mijenjaju tržište rada

To što velike firme otvaraju svoje razvojne centre u Hrvatskoj znači da je svjetska IT scena prepoznala koliki potencijal Hrvatska ima u tom sektoru

Jedan od najuspješnijih europskih web retailera About You otvorio je ovog tjedna vlastiti Tech Hub u Zagrebu. Svjesni su, kažu, da najbolji talenti za tvrtku nisu samo u Njemačkoj gdje je About You osnovan, već da se idealni stručnjaci nalaze diljem svijeta. Stoga su i tražili lokacije gdje se nalazi veliki broj talenata kakve traže, zbog čega su i odabrali Hrvatsku, odgovorili su iz tvrtke koja je postala nezaobilazni web shop brojnih domaćih potrošača.

Osim zagrebačkog Tech Huba About You je nedavno otvorio i hubove u Cluju u Rumunjskoj i u Pragu u Češkoj. Cilj takvih hubova jest postati središte tog e-retailera u lokalnoj tehnološkoj zajednici, a s druge strane, uloga huba bit će i da pruža svojevrsno 'društveno sidrište', kako su ga u kompaniji nazvali, za njihove zaposlenike u Hrvatskoj.

A kako poručuju, kod nas već traže različite profile stručnjaka, točnije iskusne inženjere za osiguranje kvalitete i programere softvera (Backend, Frontend, Fullstack, s PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS ili Dart/Flutter iskustvom) na različitim razinama.

– Iako naši programeri mogu raditi na daljinu s bilo kojeg mjesta u EU-u, vrlo smo ponosni na timski duh i radnu kulturu koju smo izgradili u About you. Otvaranjem Tech Hubova želimo našim tehnološkim talentima ponuditi najbolje iz oba svijeta, mogućnosti na daljinu i kulturu rada na licu mjesta – poručili su iz kompanije te dodali da će zaposlenici koji rade u Hubu biti dijelom njihovih međunarodnih tehnoloških timova.

I nisu jedini koji su prepoznali širok bazen IT talenata u Hrvatskoj. Prije mjesec dana je njemačka softverska i konzultantska tvrtka Scheer otvorila podružnicu u Zagrebu iz kojeg planira daljnje širenje u regiji Adriatic te na jugoistočnu Europu. Scheer će tako kroz kroz vlastiti 'zagrebački' hub za ključne proizvode zapošljavati stručnjake koji će iz raditi na projektima diljem Europe iz Zagreba, a kako je ključni Scheerov partner softverska kompanija SAP i glavni djelokrug poslovanja je savjetovanje oko primjene SAP-ovih proizvoda i rješenja.

Što to znači za domaće IT kompanije?

Lani je najveći globalni online trgovac Amazon, točnije njegova tvrtka Amazon Web Services otvorila razvojni centar u Zagrebu. Jedna od najpozitivnijih vijesti u prvoj pandemijskoj godini, 2020., barem što se Hrvatske tiče, bila je najava kako Porsche u suradnji s hrvatskom IT tvrtkom Infinum u Zagrebu otvara razvojni centar imena Porsche Digital Croatia.

Kako je tada najavljeno, cilj tog centra jest u idućih nekoliko godina u različite projekte uložiti 10 milijuna eura, a osim tog cijeli je centar trebao raditi na razvoju softvera za Porscheov ekosustav što znači će zapošljavati, što već i rade, softverske inženjere, ali i stručnjake za umjetnu inteligenciju i podatkovnu znanost.

Jedan takav razvojni centar pokrenuo je te iste godine i jedan od najpoželjnijih kanadskih poslodavaca, IT tvrtka FreshBooks. FreshBooks je aplikacija za online računovodstvo namijenjena malim i srednjim poduzetnicima koja im omogućava jednostavno upravljanje financijama, bez potrebe za računovodstvenim servisom ili zapošljavanjem osobe koja će baviti isključivo time, a osim programera, zapošljavaju iskusne razvojne inženjere s višegodišnjim iskustvom tzv. seniore.

Svi oni u Hrvatsku dolaze jer vjeruju da je kod nas velik broj IT stručnjaka. No, što to znači za domaće IT kompanije?

– Samim time što velike firme otvaraju svoje razvojne centre u Hrvatskoj znači da je svjetska IT scena prepoznala koliki potencijal Hrvatska ima u tom sektoru. Naravno da će borba za djelatnicima biti veća, no ne mislimo da to znači da će svi odjednom prijeći u Microsoft, Facebook ili TripAdvisor jer ljudi u IT-ju i dalje imaju različite želje i mogućnosti.

Naime, netko tko radi za domaću IT tvrtku i dalje ima priliku raditi za svjetska imena iz različitih industrija, kao što su fintech, medtech itd. Dobro je da dolazi konkurencija jer je ona uvijek pozitivna, no velika je razlika između rada u nabrojanim kompanijama i domaćim tvrtkama tako da vjerujem da će većina odabrati ono što im odgovara – rekao je za Lider Filip Ljubić, predsjednik Uprave Q agencije koja je nedavno zbog prisutnosti na stranim tržištima otvorila i vlastiti ured u Londonu.

Prema njegovim riječima, domaće kompanije morat će se u takvom okruženju izboriti za IT stručnjake, a to će uspjeti jedino 'konkurentnim plaćama prema realnim željama i mogućnostima, kao i raznim benefitima'.

– I mi smo se u Q-u ove godine fokusirali na to kako bi naši ljudi bili što zadovoljniji. Pogodnosti koje nudimo su rezultirali i nagradom Poslodavac godine koju smo dobili dvije godine zaredom. Našim ljudima, između ostalog, nudimo subvencije za najam stana, kriptovalute, plaćeni vrtić, besplatni satovi joge, besplatnu psihoterapiju, Mental health day i brojne druge – kazao je Ljubić.

Zoran Šteković, predsjednik Uprave Shapea, kaže pak kako borba za kvalitetne stručnjakinje i stručnjake nije specifična za Hrvatsku, to je sastavni dio života svake IT kompanije, na globalnoj razini. Ono što oni u Shapeu nude, ističe, briga je o razvoju stručnjakinja i stručnjaka koji imaju priliku raditi uz seniore i to na odličnim projektima. Naravno, uvjeti moraju biti konkurentni i to je preduvjet, ali učenje i napredak koji se mogu dobiti u Shapeu, smatra, ne mogu se dobiti svugdje.

– IT svijet se ubrzano mijenja i vjerujemo da je naša prednost kao domaće IT firme i naša agilnost, kao i spoj dizajna i tehnologije na koji stavljamo veliki naglasak. Uz sve to bitno je i kakvu imate kulturu jer ljudi puno vremena provode na poslu i uz kolege, a mi se ponosimo kulturom i odnosima unutar kompanije – rekao je Šteković.

Uvoz stranih stručnjaka spor

Globalizacija tržišta rada, bilo kroz dolazak stranih tvrtki u Hrvatsku ili kroz dostupnost remote rada za bilo koju tvrtku u svijetu, snažno mijenja tržište rada u Hrvatskoj već neko vrijeme, pogotovo IT sektor, istaknuo je Mihael Sedmak, predsjednik Uprave Agecy04. On tvrdi da je pristup tvrtke koju vodi tom izazovu jednostavan.

Kao tvrtka trude se na tržištu istaknuti svoje prednosti, a to je fokus na zadovoljstvo ljudi koji rade tvrtki. Ako su zaposlenici zadovoljni primanjima te im je omogućen rad na zaista zanimljivim i kompleksnim projektima tada, Sedmak duboko vjeruje, Agency04 jest poželjan poslodavac.

– Kod nas radi puno iskusnih ljudi od kojih se može puno naučiti, što je zanimljiv benefit juniorima i midovima. Unutar tvrtke redovno organiziramo interna dijeljenja znanja, te uz Team Lead karijerni put, naši iskusni inženjeri mogu odabrati biti širitelji znanja - Principali. Dakako, trudimo se našim zaposlenicima omogućiti i stvarne pogodnosti - više dana godišnjeg kojeg zaista mogu iskoristiti, pogodnosti iz zdravstvene i well-being sfere, benefiti za roditelje, ali i kvalitetan tim i voditelja s kojim osoba radi. Ako je i stručna i ljudska komponenta odnosa s neposrednim voditeljem kvalitetna, tada ljudi rado ostaju u tvrtki – naglasio je Sedmak.

Davor Runje, predsjednik Odbora CISEx-a, udruge nezavisnih izvoznika softvera, pak napominje kako u okolnostima u kojima se IT industrija nalazi, obzirom na sve veću konkurenciju na tržištu, ali i u pogledu remota, industrija sama po sebi radi što može.

– Na žalost domaće zakonodavstvo i porezni režim za visoko-tehnološke radnike nisu konkurentni u kontekstu EU. Jedan problem su vrlo visoki porezi na plaće. Taj problem je parcijalno riješen paušalnim obrtima, ali opet na štetu domaće industrije koja plaća veće poreze nego inozemna konkurencija koja zapošljava domaće stručnjake kroz ovaj porezno vrlo atraktivan model. Drugi skup problema je vezan uz nerazvijeno zakonodavstvo koje ne omogućava jednostavno i porezno neopterećeno izdavanje udjela u tvrtkama/startupovima. Treba uzeti u obzir da je u domaći IT u zadnje dvije godine došlo više od milijarde dolara investicija i da su udjeli u takvim kompanijama glavna motivacija najtraženijih stručnjaka kod odabira poslodavca – rekao je Runje i dodao i to da je k tome svemu uvoz stranih stručnjaka izvan EU spor i nekonkurentan.

Šteta, jer je, zaključuje, npr. Poljska kroz svoj Poland Business Harbor izdala do sada 13 tisuća viza za strane radnike, koji privučeni jednostavnim procesom i niskim porezima masovno dolaze iz zemalja kao što su to Ukrajina i Bjelorusija.