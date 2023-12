Domaća zrakoplovna kompanija probila se na američko tržište, cilj su im i letovi iz Hrvatske

Nakon par godina nastojanja da se probije na američko tržište, domaća zrakoplovna kompanija ETF Airways dobila je odobrenje za rad od američke Federal Aviation Administration (FAA), što im već za ovu zimu otvara mogućnosti da krenu sa suradnjom s američkim partnerima, ali i eventualno pokretanje letova između SAD-a i Hrvatske u budućnosti.

Već kreću pregovori s potencijalnim partnerima i postupci aplikacija na natječaje za pojedine linije na koje se ETF može javiti, potvrdio nam je danas Stjepan Bedić, predsjednik uprave zrakoplovne kompanije. Ova vijest stiže tri godine nakon što su, usred pandemije virusa Covid-19, novu tvrtku osnovali piloti Stjepan Bedić, Marko Banković i Dragan Stefanovski uz pomoć domaćih ulagača, financijaša Ratka Bajakića i Zdenka Adrovića te ekonomskog analitičara Velimira Šonju.

– Da bi ste mogli letjeti iz Amerike, treba proći inspekciju američkih zrakoplovnih vlasti i dobiti odobrenje. To je dugačak proces, jer se mora najprije dobiti odobrenje američkog Departmen of Transport, što je provjera s komercijalne strane, da oni vide kakav im konkurent ulazi na tržište. Onda nakon toga dolazi taj FAA, to je dozvola s tehničke sgrane, od planiranja goriva do tehničkog održavanja, tako da je sve skupa dosta složen proces. Prvi korak je bio da su provjeravali našu Agenciju za civilno zrekoplovstvo još prije par godina, to je bilo nevezano uz nas. Puno je europskih zrakoplovnih kompanija koje ne mogiu letjeti u Ameriku jer njihove državne agencije nisu prošle tu provjeru, te njihova zrakoplovna vlast nije na razini koju oni zahtjevaju – pojašnjava Bedić za Lider.

Čarter letovi u Americi

ETF Airways sad ima odobrenje da može raditi čarter letove u Americi, a da mogu uvoditi neke redovne letove kasnije, moraju napraviti samo izmjenu tog odobrenja, što više nije toliki problem kad imaš glavno odobrenje.

– Nama je ovo bitno, jer ima dosta posla po zimi iz Amerike prema Karibima, a inače bi voljeli u dugoročnim planivima letjeti iz Hrvatske za Ameriku, i istražujemo mogućnost da to jednog dana napravimo. Naši avioni trenutno nisu za to, oni su za 189 putnika za letove oko 5-6 sati, trebali bi tu i flotu promijeniti. To bi bilo izvedivo recimo da nađemo klijenta koji bi nas zakupio na godinu dana, jer mi nismo kompanija koja prodaje karte, nego su naši klijenti zrakoplovne kompanije ili turističke agencije koje unajme naše usluge – otkriva Bedić.

Sad se ETF javio na sve te natječaje koje su raspisale lokalne kompanije i agencije, pa će vidjeti hoće li proći. Bez odobrenja FAA nisu se ni mogli prijaviti. Pritom, njihovi kapaciteti su prilično popunjeni, rasprodani su za letove po Europi od sredine ožujka do sredine studenog 2024. godine, tako da ove godine samo ‘krpaju‘ zimu.

Američkim partnerima nude tri zrakoplova, te ukupno stotinjak članova osoblja, od toga 40 pilota te 60 članova kabinskog osoblja. Ove godine ETF Airways je prevezao skoro 400 tisuća putnika, jedan avion im je bio u Amsterdamu, jedan u Parizu i jedan Bergamu i letjeli su većinom za Grčku, Sjever Afrike, Egipat, Tursku... Angažirale su ih dvije francuske kompanije, jedna nizozemska i jedna talijanska. U ovoj godini očekuju prihod od 30 milijuna eura, što je manje nego lani jer su ove godine letjeli za druge kompanije, koje su plaćale troškove goriva, prihvata, kontrole letenja. Tako da će ove godine imati više sati letenja uz veću cijenu, te duplo bolju dobit od lanjske, u iznosu od milijun eura.