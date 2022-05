Domaće IT tvrtke traže stručnjake u trećim zemljama svijeta

Hrvatske IT tvrtke nikad kao danas nisu imala više posla ni novca, ali su došle do zida zbog nedostatka kvalitetnog kadra. Problem je to koji neće biti lako riješiti istaknuto je na panelu o potrebi zapošljavanja stranaca u domaćoj IT industriji održanom 20. svibnja na CISEx Friday u organizaciji Croatian independent sorfware exports (Hrvatska udruga nezavisni izvoznici softvera).

Moderator panela bio je Davor Runje, predsjednik CISEx-a, koji je naglasio da osim što je teško naći stručni kadar, teško ga je i zadržati jer ljudi odlaze van ili sve češće rade od doma kao freelanceri za strane kompanije. Stoga je rješenje u zapošljavanju stranaca koji dolaze izvan Europske unije, primjerice, iz Ukrajine, Bjelorusije te ostalih zemalja. Na panelu su sudjelovali Kristina Grbavac, KPMG Croatia, stručnjakinja za poreze, Josipa Petković, stručnjakinja za računovodstvo i financije Q agency, Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, i Tin Težak, partner u odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri.

Prema riječima Petković, u Q agency radi 280 ljudi, ali zbog širenja na nova inozemna tržišta ove godine namjeravaju zaposliti još 160 programera i ostalog IT kadra. Zbog toga imaju potrebu za zapošljavanjem stranaca te je Q, umjesto da dovodi strance u Hrvatsku, otvorio podružnicu u Srbiji i tamo zaposlio ljude, a ima suradnike i u BIH, Ujedinjenom Kraljevstvu te planira širenje na Filipine.

Bilo je riječi i o dozvolama za rad, (zasad je strancima IT-evcima izdano samo 600 dozvola za rad, neovisno o digitalnim nomadima koji trenutačno imaju 270 dozvola za rad), a iako su ukinute kvote za zapošljavanje stranaca i lakše se dolazi do radne dozvole u slučaju kad stranac prelazi iz jedne tvrtke u drugu, odnosno kod novog poslodavca, mora dobiti novu dozvolu što komplicira proces zapošljavanja. No unatoč svim naporima, tvrdi Grbavac, hrvatsko tržište rada neće biti zanimljivo stranim IT stručnjacima kojih nedostaje svugdje u svijetu dok im hrvatski porezni sustav ne postane 'privlačan'.

- Prilikom angažiranja stranih radnika važno je razumjeti i porezne implikacije koje se razlikuju ovisno o tome hoće li raditi u Hrvatskoj ili iz inozemstva te na koji način će biti angažirani – izjavila je Grbavac. Vidiš je naglasio kako se intenzivno radi na dodatnom pojednostavnjenju zapošljavanja stranaca, posebno deficitarnog kadra, jer je potražnja za kvalitetnim kadrom sve veća.

- Pokazali smo spremnost da kroz jednostavnije zapošljavanje stranaca iz trećih zemalja, prije svega ukidanjem kvotnog sustava i uvođenjem testa tržišta rada, kao i proširivanjem liste deficitarnih zanimanja, želimo omogućiti hrvatskim poslodavcima što kvalitetniju radnu snagu i biti im partner u širenju njihovog poslovanja – rekao je Vidiš.

Na panelu je istaknuto da se puno očekivalo od Ukrajinaca koji su izbjegli u Hrvatsku, ali među tisuću i pol njih koji su dosad dobili posao malo je IT stručnjaka koji se radije odlučuju za status digitalnog nomada. Tako u Hrvatskoj rade za ukrajinske tvrtke i nadaju se da će se uskoro vratiti kući. No hrvatskom IT tržištu treba kadar koji će raditi za domaće tvrtke bez obzira na to hoće li se zbog toga doseliti u Hrvatsku ili raditi na daljinu čak i s drugog kraja svijeta.