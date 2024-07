Domaći lider u opremanju luksuznih interijera Sinago preuzima The Store Makers

Domaći lider u opremanju luksuznih interijera, Sinago, preuzima hrvatsku podružnicu tvrtke umdasch The Store Makers, a kako je priopćeno, obje tvrtke međunarodno su prepoznate po proizvodnji prilagođenih interijera u nekoliko komercijalnih smjerova, između ostalog: opremanje trgovina modnih i parfumerijskih brendova, opremanje luksuznih rezidencijalnih objekata te opremanje luksuznih ugostiteljskih i uredskih prostora. Riječ je o tvrtkama čiju poziciju na tržištu potvrđuje i suradnja s nekima od najvećih svjetskih brendova.

Sinago je tako radio s brendovima kao što su Armani, HUGO, Diesel, Penhaligon‘s i On, dok umdasch The Store Makers Croatia stoji iza interijera high street brendova i luksuznih robnih kuća te trgovačkih lanaca i high-end trgovina. Sinago se, od male tvrtke iz zagorskih Mokrica (Oroslavje), nastale 2006., prometnuo u globalnog izvoznika koji stvara umjetnost, što je 2022. prepoznala tvrtka Futura Partners, preuzevši ga s ciljem novog uzleta na inozemnom tržištu. Umdasch The Store Makers je pak ranije bio preuzeo hrvatsku tvrtku osnovanu 2009. kao ATT interijeri. S više od 90 posto izvoza, Sinago i umdasch danas isporučuju prvorazredne projekte diljem svijeta, potvrđujući svoju poziciju među vodećima u industriji. Cilj sinergije jačanje je kapaciteta i ponude u projektiranju i proizvodnji luksuznog interijera na globalnoj razini, ističu iz Sinaga.

– Potpisivanjem sporazuma s umdasch The Store Makers, ulazimo u partnerski odnos s ciljem dugoročne suradnje u formi pružatelja luksuznih i premium interijerskih rješenja za njihove klijente. Ova sinergija predstavlja pobjedu za obje strane, a na lokacijama u Mokricama i Zagrebu plan je stvoriti centre za razvoj vrhunskih kadrova, privlačeći najbolje stručnjake iz projektnog menadžmenta, tehnološke razrade interijera i proizvodnje. Otvaranjem novih radnih mjesta dodatno ćemo ojačati svoj već izniman kadar od ukupno 130 zaposlenika – istaknuo je Marko Majcenović, direktor tvrtke Sinago.

Udruživanjem, umdasch Store Makers Croatia mijenja ime u Bespoke Interiors by Sinago i nastavlja djelovati kao odvojena tvrtka, osiguravajući kontinuitet i stabilnost za sve postojeće projekte i klijente.

– Sinago i Bespoke Interiors by Sinago nastavljaju pružati vrhunska rješenja za interijere, djelujući kao pružatelj rješenja, a ne samo proizvođač namještaja. Naš je cilj stvoriti sveobuhvatnu platformu koja sa suradnicima može isporučiti kompletna interijerska rješenja svugdje u svijetu, dodatno pozicionirajući Hrvatsku kao centar inovacija u segmentu projektne proizvodnje interijera – naglasio je Filip Jelić, direktor tvrtki Sinago i Futura Partners.

– Drago nam je provesti ovu transakciju sa Sinagom, jer je naš glavni prioritet da cijeli hrvatski tim ostane na svom mjestu. Također, ovo je početak kontinuirane suradnje i partnerstva između naših tvrtki. Želimo Sinagu mnogo uspješnih projekata u budućnosti i sretni smo što ćemo surađivati s ovom hrvatskom tvrtkom za buduće projekte – ustvrdio je Kurt Steindl, COO tvrtke umdasch Store Makers Management GmbH.

– Partnerstvo s umdasch The Store Makers još je jedan korak prema cilju koji smo imali kada smo preuzimali Sinago - postati europskim liderom u segmentu opremanja luksuznih interijera. Ovo je dodatni vjetar u leđa na putu do tog cilja. Sinago i Futura Partners nastavljaju jačati svoju poziciju na tržištu ulaganja. Dugoročno smo u Futura Partners usredotočeni na održive projekte i razvoj kadrova, s ciljem podizanja kvalitete, izvrsnosti organizacije i stvaranja sustava koji će trajati generacijama te ostaviti trajnu vrijednost – poručio je suvlasnik tvrtke Futura Partners Ognjen Bagatin.

Naime, Futura Partners od osnivanja 2022. ulaže u mala i srednja poduzeća s velikim potencijalom rasta. Fokus investicija je trenutno na specijaliziranoj proizvodnji te na zdravstvenom sektoru, kroz poliklinike kao što su Sinteza, Markušić i Sabol. Iza tvrtke Futura Partners stoji skupina uspješnih poduzetnika i poslovnih ljudi spremnih u male i srednje hrvatske tvrtke s velikim potencijalom rasta ulagati tzv. pametni novac, tj. financijska sredstva, znanje i iskustvo.