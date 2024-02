Domagoj Ostović, Lloyds digital: Jedan telefonski poziv odredio je smjer razvoja i budućnost tvrtke

Prije šest-sedam godina Domagoju Ostoviću, izvršnom direktoru i osnivaču Lloyds digitala, dogodio se jedan od najvažnijih događaja u poslovanju kada ga je nazvao Viktor Marohnić, onda još vlasnik digitalne tvrtke Five, i upitao ima li JavaScript developere za ‘nešto što se zove React Native‘. Riječ je bila o platformi koju je tvrtka Five razvijala za jednostavniji razvoj mobilnih aplikacija pa je Marohnića zanimalo bi li bio zainteresiran za razvijanje komponenti po narudžbi na Fiveovoj platformi Shoutem.

Ostović nije oklijevao ni trena odmah ustrojivši tim za React Native, čime je stekao mnogo leadova (osoba ili tvrtka koja pokaže zanimanje za neki proizvod ili uslugu), poslije i klijenata, iz Sjedinjenih Američkih Država, na kojima je tvrtka narasla. Drugi važan događaj Ostoviću je bio ulazak u Infinumovu partnersku mrežu (Alliance), preko koje je Ostović dobio nekoliko odličnih klijenata s kojima i danas radi, a ne zaboravlja ni važnost suradnje sa softverskom tvrtkom Tacta te partnerske odnose s putničkom agencijom Uniline iz Pule.

Labinski Lloyds digital razvijao se od osnivanja 2014. godine upravo preko dugoročnih partnerskih odnosa. Takav pristup poslovanju Ostović izrazito njeguje zato što smatra da daje stabilnost i pokazuje pravu vrijednost neke tvrtke. Više od četiri godine Lloyds digital surađuje sa spomenutim Unilineom, jednim od najvećih touroperatora u regiji, za koji je razvio platformu za bookiranje smještaja. Isto toliko godina surađuje i sa Šmit Electronicom, vlasnikom brenda WhiteShark, za koji je razvijena složena B2B (business to business – za tvrtke) platforma za njegove kupce u Europskoj uniji.

Sve što Lloyds digital razvija i isporučuje isključivo su njegova programska rješenja temeljena na open-source (otvoreni kÔd) tehnologijama. Izrada digitalnih rješenja traje najčešće od šest do osam mjeseci, a Ostović naglašava da nikada ne završavaju jer kad se razvije prva inačica, onda se rade druga i treća, optimira, mjeri i nadograđuje godinama.

– Prije pet godina nismo organizirali radionice product discoveryja, a danas su nešto bez čega se ne može početi i plaća se posebno, neovisno o razvoju projekta. Lani smo razvili interno i uslugu product research i analitike te sada imamo kvalitetno zaokruženu uslugu. Ne pratimo svjetske trendove, pratimo tehnologiju. Odavno smo odabrali stabilne tehnologije u kojima se svakodnevno nadograđujemo i svoj kÔd tehnički dovodimo do najviše kvalitete. Ne trošimo resurse na trendove, nego razvijamo s pomoću onih tehnologija u kojima su naši inženjeri stručnjaci. Projekte temeljimo na najmodernijim tehnologijama. Na mobilu smo isključivo i samo React Native, za koji imamo najjači tim u Hrvatskoj, koji je na okupu od nastanka tvrtke. Naši inženjeri pišu React Native otkako ga je Facebook izbacio na tržište. No veliki je trend primjena umjetne inteligencije u poslovanju, što trenutačno ne radimo, već samo pratimo što se događa. Naša tvrtka razvoj temelji na metodologiji MACH: M – microservices, A – API-first, C – cloud, H – headless, to bi trebao biti standard – tvrdi Ostović.

Ostović je u 2023. uprihodio 1,155.012 eura te godinu prije 984.904 eura. Očekuje da će neto dobit u 2023. iznositi sedam do deset posto prihoda, a u 2022. bila je 40.300 eura. Prihode je povećao više od 17 posto i to optimizacijom poslovanja, procesa i kvalitetnijim projektima, a kod optimizacije poslovanja izrazito je pomogao njegov softver Productive, koji je prije tri i pol godine obuhvatio sve od vođenja projekata, budžetiranja, izvještaja, fakturiranja i praćenja vremena.

U istraživanju tvrtke Primetric za digitalnu zrelost ocijenjen je stoga s najviših pet zvjezdica. Povećanje dobiti pravda amortizacijom, ulaganjima u imovinu, razvojem i povećanjem plaća. Poslovanje u ovoj godini Ostoviću za sada izgleda dobro, pa očekuje da će se rast prihoda nastaviti.

– Do sada je najveće ulaganje od 300.000 eura bila kupnja i uređenje novog ureda 2019. veličine 280 četvornih metara. Polovica iznosa su vlastita sredstva, a pola kredit. Stalno ulažemo u svoje zaposlenike, svake dvije godine kupujemo novu opremu te odlazimo na edukacije i konferencije. Ipak, inflacija, energetska kriza i ratovi utječu na sve, tako i na nas. Klijenti su oprezniji i manje ulažu u digitalizaciju, investicije su na čekanju. Ali naša odluka da ostanemo na 35 ljudi već dvije godine pokazala se dobrom te je poslovna 2023. bila više od 17 posto bolja od prethodne.

Radimo isključivo u tehnologijama u kojima smo stručni, nemamo mnogo odjela i ne koketiramo s različitim tehnologijama koje su u trendu, naravno da eksperimentiramo i učimo nove stvari. Izdvajamo se također kao jedna od rijetkih tvrtki koje su narasle na stranim klijentima, a sada sve više upita i poslova dobivamo na domaćem tržištu. Hrvatsko tržište je dosta sazrelo i klijenti s kojima radimo sve su kvalitetniji, ulažu u projektne timove, educiraju se i znaju što žele. Sve je to umjetnost… nikada ne radimo ekstremne zaokrete niti poboljšavamo deset stvari istodobno, jer onda ne napravimo ništa. Zagovornik sam mikropromjena na makroplanu, malim koracima svaki dan, tijekom dugog razdoblja – otkriva Ostović.