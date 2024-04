Varteks pozvao na dokapitalizaciju, drugi najveći dioničar Stjepan Čajić pozajmio novac za isplatu plaća radnicima

Uprava Varteksa danas je uputila poziv dioničarima za izvanrednu glavnu skupštinu koja će se održati 21. svibnja ove godine i na kojoj će se, između ostalog, odlučivati o dokapitalizaciji. Objavljeno je to na Zagrebačkoj burzi, a u pozivu je navedeno da temeljni kapital sada iznosi 301.601,16 eura podijeljen na 28.889 dionica. Prema prijedlogu, temeljni kapital bi se povećao za 100.004,76 eura, odnosno na iznos od 401.605,92 eura. Maksimalno za dokapitalizaciju bi se trebalo uplatiti 2.500.004,16 eura, što znači da bi u tom slučaju temeljni kapital iznosio 2.801.605,32 eura. Cijena po dionici iznosit će 10,44 eura.

U pozivu se navodi da se postojećim dioničarima isključuje zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Također se navodi da će se odobriti ulagateljima stjecanje dionica s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi stjecanjem dionica s pravom glasa nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Naravno, ako tako Skupština odluči, s obzirom da je riječ o prijedlogu Uprave.

Poziv je Lideru najavila članica Uprave Jelena Bošnjak rekavši da za dokapitalizaciju postoji interes, a kontaktirali smo je ranije zbog vijesti o obustavi rada Varteksovih radnika 5. travnja jer im nije bila isplaćena druga polovica plaće za veljaču. No kako je rekla, radnicima je ipak preključe, pet dana nakon obustave, isplaćen drugi dio plaća za veljaču zahvaljujući pozajmici koju je dao jedan od dioničara kompanije – Stjepan Čajić te su se radnici vratili na svoja radna mjesta. Na pitanje jesu li i drugi dioničari ponudili pozajmicu, Bošnjak je odgovorila niječno, samo je istaknula da je Čajić tražio da mu se pozajmica vrati od posla od kojeg inače bio plan vraćati kredit Zagrebačke banke i HBOR-a, no taj su prijedlog te banke odbile.

Na koji način će Čajiću biti vraćena pozajmica, nije navedeno, no iako to Bošnjak nije spomenula, ne treba isključiti mogućnost da svoja potraživanja pretvori u dionice. On je odnedavno drugi najveći dioničar s 24,41 posto dionica (najveći je i dalje Marko Vučijević koji kontrolira 24,9 posto dionica), a upravo je nakon povećanja Čajićevog vlasničkog udjela došlo do promjene na čelu Varteksa kada je umjesto dotadašnjeg prvog čovjeka kompanije Dražena Dobiša na tu vruću fotelju zasjela Bošnjak, dobivši petogodišnji mandat koji je počeo teći od 1. ožujka.

- Kada sam preuzela funkciju, zatekla sam tvrtku u katastrofalnom stanju i nitko mi nije davao nadu da ću ostati duže od dva tjedna na mjestu članice Uprave. Ipak, plaće za siječanj smo uspjeli isplatiti, a isplata preostalog dijela plaća za veljaču za radnike u pogonu je isplaćena uz pomoć zajma koji je krajem trećeg mjeseca dao Stjepan Čajić – rekla je Bošnjak.

Na naše pitanje što je s plaćama za ožujak s obzirom da i njih uskoro treba isplatiti, odnosno, može li se očekivati nova pozajmica od dioničara, članica Uprave Varteksa je samo navela da u kompaniji sve čine da osiguraju isplatu i tih plaća.

Na Zagrebačkoj burzi danas je objavljena još jedna vijest, a ta je da je Marko Vučijević, najveći pojedinačni dioničar Varteksa, dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru, a isto je jučer objavljeno za Matu Matića, odvjetnika iz Zagreba. Vučijević i Matić su imenovani u Nadzorni odbor Varteksa na mandat od četiri godine krajem veljače ove godine.

Inače, Vučijević je nedavno za Forbes Hrvatska izjavio kako nije zadovoljan s Jelenom Bošnjak i kako nije siguran da ona još uvijek ima njegovo povjerenje. Također je rekao da trenutno nije u mogućnosti sudjelovati u kreiranju poslovne politike društva te se može zaključiti da Nadzornim odborom upravlja drugi vodeći dioničar Stjepan Čajić. Iz te se perspektive vjerojatno može gledati i na njegovu današnju ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora Varteksa.