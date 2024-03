Dvije trećine hrvatskih poduzeća susreće se s kašnjenjem u plaćanju

Problemi s kašnjenjem plaćanja pokazao se kao značajan izazov za poduzeća u Hrvatskoj prema najnovijem istraživanju kojeg je provela Acredia

Rezultati najnovijeg istraživanja koje je provelo vodeće austrijsko društvo za upravljanje potraživanjima i rizicima Acredia pokazalo je kako se čak 75 posto hrvatskih poduzeća susrelo s kašnjenjem u plaćanju od strane kupaca u posljednjih 12 mjeseci, što ukazuje na značajan problem s kašnjenjem plaćanja.

Prema istraživanju koje je Acredia provela na uzorku od 150 hrvatskih poduzeća, 42 posto hrvatskih poduzeća pretrpjelo je financijsku štetu zbog kašnjenja u plaćanju što dovodi do zaključka kako kašnjenja u plaćanju mogu imati ozbiljne financijske posljedice za poduzeća koja imaju otvorena potraživanja. Što se tiče očekivanja za sljedećih 12 mjeseci, većina poduzeća, njih 74 posto, predviđa da će ponašanje njihovih klijenata u pogledu plaćanja ostati isto.

- Za poduzeća koja imaju otvorena potraživanja prema kupcima, osobito mala koja čine većinu u hrvatskom gospodarstvu, to potencijalno može dovesti do problema s likvidnošću, a u najgorem slučaju i do stečaja - izjavio je Michael Kolb, član uprave društva Acredia.

U istraživanju je društvo Acredia prikupljalo i odgovore o glavnim rizicima s kojima se suočavaju hrvatska poduzeća. Kao najznačajniji rizik istaknule su se visoke cijene resursa, a slijede politička situacija u državi te visoke kamatne stope i izazovi financiranja. S ulaskom u eurozonu, rizik od valutnog tečaja pokazao se kao najmanji poslovni rizik s kojim se poduzeća mogu suočiti u budućnosti.

- Upravljanje rizicima postavlja se kao imperativ uspješnog poslovanje jer pomaže poduzećima da brže reagiraju na promjene i prilagode se na nove uvjete poslovanja, što će im u konačnici pomoći ostvariti konkurentnu prednost i osigurati likvidnost poslovanja, čak i u slučajevima kriznih situacija - komentira Kolb.