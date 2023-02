Emanuel Tutek i Andrej Šimatić, BlueRock Consulting: Zbog dominacije globalnih igrača odlučili smo raditi samo top-projekte za top-klijente

Kada cijeli život analiziraš druge i savjetuješ ih što bi za njih bilo najbolje, analizirati samoga sebe za poslovni medij poseban je izazov. Slično kao kad cijeli život kao novinar zapisuješ i analiziraš što drugi imaju za reći, a onda ti netko da zadatak da napišeš nešto o sebi. Tako smo pred ogledalo postavili Emanuela Tuteka i Andreja Šimatića, partnere konzultantske kuće BlueRock Consulting, koju su osnovali prije tri godine, nakon što su dugo godina radili za druge, vodeće globalne savjetodavne kompanije.

Čekali smo Tuteka da stigne na naš dogovoreni razgovor na zagrebačkim Krugama, u stanu preuređenom u poslovni prostor, među malom i ugodnom ekipom koja nosi papuče na poslu jer se tako osjeća više kao kod kuće. Tutek se pojavio dobro raspoložen, s velikim osmijehom na licu i rečenicom: – Ugovorio sam nam dobar posao!

To je naravno rekao svom partneru Andreju, a moja je novinarska znatiželja zatitrala, misleći da će je nahraniti ekskluzivna vijest. Emanuel me pogledao i rekao: – Ne još, ali mogu ti samo reći da je riječ o jednoj od deset najvećih investicija u hrvatskom turizmu.

Početak u najgore vrijeme

Kada surađuje s konzultantima, čovjek mora biti posebno usredotočen jer pišu u natuknicama (vole bullete), a pričaju u engleskim kraticama. Naš je razgovor, srećom, tekao glatko i razumljivo i ono što smo mogli zaključiti je da su jako zadovoljni trenutačnim razvojem događaja jer su se upustili u avanturu samostalnog biznisa u najgore vrijeme, taman prije pandemije.

Imali su i neuobičajen početak, najprije su otvorili ured u Beču, fokusirajući se na izvoz usluga, a tek onda u Zagrebu. BlueRock Consulting prepoznatljiv je na tržištu zahvaljujući turizmu, ta mu djelatnost donosi polovinu prihoda. Emanuel i Andrej radili su na nekim najelitnijim hotelskim projektima, poput Maistrinih hotela Amarin i Grand hotel Park, a angažiraju ih i vlade u regiji za pisanje nacionalnih razvojnih turističkih strategija.

– Za nas su posebno važni projekti za Nexe Grupu, obitelj Ergović, koja nas je prva prepoznala na hrvatskom tržištu. Prvi projekt s njima bio je poseban i pun strasti, a radili smo definiranje strategije za vinariju Feravino, koja se uspješno provodi i čiji je rezultat nova vinarija Enosophia.

Drugi projekt koji nam je bio posebno zanimljiv je definiranje strategije portfelja hotela Maestral za novog vlasnika, a treći, koji je izazvao naročit interes na inozemnom tržištu, izrada je detaljnoga koncepta s astudijom isplativosti za mixed-use golfski resort na Jadranu, u kojoj je primarno polazište bio fokus na održivost cijelog projekta u punom smislu riječi – od smjernica za održivu gradnju, čistu energiju, integraciju lokalnog stanovništva, oživljavanje zajednice i sličnih elemenata. Taj smo projekt nedavno predstavili na UNWTO-ovoj globalnoj konferenciji ‘6. World Tourism Conference‘ na poziv malezijske vlade, na kojoj smo održali predavanje – istaknuo je Šimatić.

Strateške odluke i planovi

Konzultantski biznis u Hrvatskoj ima svakakvih konotacija, ‘poslovnim savjetovanjem‘ bavi se cijela lepeza ljudi, ali, srećom, kako kaže Tutek, kompanije u Hrvatskoj već dulje razumiju što je pravi menadžment-konzalting i svjesne su da je specifična znanja, profesionalnu provedbu strateških internih projekata, realnu objektivnost ili fokus tima na specifičnu temu uz redovan posao vrlo teško organizirati interno.

Konkurencija je, kaže Tutek, iznimno jaka jer u strateškom i operativnom menadžment-konzaltingu dominiraju globalni igrači, a tako je i u Europi i u Hrvatskoj.

– Za nas su mnogi rekli da smo ludi kad smo se odlučili ‘potući‘ s njima, ali tražili smo i pronašli svoju nišu, uz puno poštovanje prema BCG-ju, McKinseyu, PwC-ju i Deloitteu, kao vodećim strateškim konzultantima u regiji – napominje Tutek.

Strateški su se opredijelili na to da BlueRock bude tzv. butik konzultantska kuća, koja će raditi top-projekte za top-klijente, a pri tome zadržati povlasticu i obvezu da se klijentima govori istina, i onda kada je oni ne žele čuti. – Smatramo da je to jedini način da budeš savjetnik od povjerenja i dugoročno isporučuješ dodanu vrijednosti za klijenta – dodaje Tutek.

S obzirom na to da su biznis pokrenuli prije tri godine, stope rasta prihoda su im visoke jer su krenuli od nule. Tako im je prve godine prihod bio oko 200 tisuća eura, druge oko 500 tisuća, a 2022. su sa svim partnerima isporučili oko milijun eura usluga.

Zagrebački ured u tome je iznimno važan, s udjelom u ukupnim prihodima od 30 do 40 posto, a profitabilnost je svugdje stabilna s neto dobiti od oko 15 posto, ali koja se kontinuirano reinvestira u jačanje tržišne pozicije. U 2023. predviđaju istu razinu prihoda jer plan nije rasti putem prihoda nego povećati profitabilnost izvedbom top-projekata.

– Rasprodani smo za prvi kvartal, u kojem radimo na tri projekta, a bazni kapacitet rezerviran nam je i za prvu polovinu godine, tako da u ovom trenutku 2023. godina izgleda odlično. Planiramo širenje na nova tržišta u Europi i jačanje postojećih ureda u Beču, Zagrebu, Berlinu i Podgorici te privlačenje najboljih talenata u tim, a dugoročno smo fokusirani na povećanje broja partnera, strateška partnerstva i investicije s klijentima te velike M&A projekte – objašnjava Šimatić.

Odluka: mačić ili mačak

Andrej i Emanuel poznaju se već dugi niz godina, zajedno su studirali na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega su im se putevi razišli. Andrej se zaposlio u revizorsko-konzultantskoj kući BDO, a Emanuel u Vienna Insurance grupi u Beču, gdje se bavio strateškim kontrolingom, nakon čega je prešao u AT Kearney, gdje je radio na velikim restrukturiranjima kompanija poput Badela, Podravke, Petrokemije itd. Bilo je to 2010. godine nakon financijske krize, u vrijeme kad su se provodila velika restrukturiranja u Hrvatskoj. Njihov se put ponovno spojio kad su obojica prešla u PwC, i to na projektu restrukturiranja HEP-a.

A onda im je ‘rukavicu bacio‘ Miroslav Dragičević, alfa i omega hotelijerstva u Hrvatskoj i donedavni vlasnik Horwath Consultinga, bez kojeg današnje velike hotelske kompanije u Hrvatskoj ne bi postojale.

Cijelu poduzetničku priču možete pročitati u digitalnom ili tiskanom izdanju poslovnog tjednika Lider.